La creación de las APIS, ahora ASIPONA

Abril 22, 2023, 07:03 a.m.

Por: Rafael García Anaya Fecha: Abril 22, 2023, 07:03 a.m.

Siendo Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Marina de la LIII Legislatura, en el año 1987, me comentó el compañero diputado Luis Donaldo Colosio Murrieta, Presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, que el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, tenía interés de platicar conmigo y hacerme una pregunta relacionada con el Sistema Portuario Nacional.

Fuimos el siguiente día a la oficina del Secretario de Programación y Presupuesto, platicamos unos momentos y me hizo la pregunta: ¿"Que me parecía la privatización de los Puertos de México?", la cual me obligó a reflexionar, porque sabía en que terminaría ese proceso en términos laborales, con problemas que hasta hoy 32 años después existen sin resolver aún, en ese momento también era Asesor Especial de Mares y Puertos de Don Fidel Velázquez Sánchez, Secretario General de la C.T.M.

Además, pensaba en que se planteaba el fin de los sindicatos portuarios iniciales, en base a errores administrativos y operativos en que habían incurridos de los cuales se les había señalado sus posibles consecuencias durante 3 años, pero nunca aceptaron y quisieron entender el problema.

Comenté que lamentablemente la operación del sistema como Servicios Portuarios estaba fallando, en su necesaria competitividad con otros puertos del mundo, lo cual no se podía permitir y los cambios se presentaban como un mal necesario.

Sobre los procedimientos a realizar en la necesidad de esos cambios recomendé, que antes que nada se organizara un foro de consulta Nacional de Mares y Puertos, para analizar de la inminencia de los cambios necesarios en la administración y operación de los puertos, ante los 3 sectores, oficial y empresarial que significaban el triunfo productivo portuario en el Primer Foro se realizó.

En la Ciudad y Puerto de Veracruz, siendo Gobernador del Estado Don Fernando Gutiérrez Barrios, organizamos el primer foro Nacional acudiendo en su representación su Secretario de Gobierno Dante Delgado Ranauro, invitamos los trabajadores y empresas portuarias en sus diferentes especialidades, para organizar mesas de trabajos en las que se trataron los temas de Administración, Operación e Importancia del Desarrollo de los Puertos.

Recuerdo muy bien que, en mis discursos de inauguración y clausura de cada foro, me referí con puntualidad y precisión a los cambios que se iban a presentar, ante la inminente privatización de los puertos y había que prepararse, pero los sindicatos portuarios de Veracruz nunca pensaron que llegaría ese día.

El segundo foro se realizó en 1987 en Manzanillo Colima, en donde era evidente la diferencia de la administración portuaria operada por los estibadores de ese puerto, tenían un edificio con instalaciones modernas y su secretario general había logrado ser Presidente Municipal de Manzanillo en 2 ocasiones.

En este foro en Manzanillo se invitó a los trabajadores portuarios de diferentes puertos, con interés especial a los Veracruzanos, incluyendo el Secretario de la Comisión de Marina el Diputado Gerardo Castillo, que era dirigente sindical de los Alijadores de Tampico, Tamaulipas, quien también fue Presidente Municipal de esa Ciudad.

En el Puerto de Mazatlán de perfil turístico, participo y apoyo el tercer foro la empresa paraestatal de SETRA (Servicios de Transbordadores), participando también los sindicatos portuarios de ese lugar, quienes al igual que los de Tampico y Manzanillo se prepararon para participar en el cambio, no sucediendo así en Veracruz, quienes en consecuencia después de 32 años aún tienen problemas por resolver.

Después de estos foros de Consulta Nacional de Mares y Puertos, en que participaron los 3 sectores que intervienen en la administración y operación de los puertos nacionales, se entregó un resumen en que se planteó la situación en función de la competitividad global, su problemática y propuestas de solución, lamentablemente nunca lo creyeron los sindicatos portuarios de Veracruz, me consta personalmente que inclusive el día anterior aún no aceptaron hasta que sucedió la Requisa Portuaria.

Don Fidel Velázquez Sánchez, me mandó a Veracruz para hacerme cargo de conservar la titularidad de los contratos de la C.T.M., tuve que coordinar con Dante Delgado Ranauro que en ese momento ya era Gobernador Sustituto del Estado de Veracruz, para crear los primeros sindicatos de las empresas C.I.CE. C.T.V. y O.P.G.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas