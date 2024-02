Imposible de dejar de leer

En nuestra experiencia en Salexperts durante los últimos diez años, hemos encontrado que un altísimo 90% de las empresas no cuentan con un programa de cultura de aprendizaje. Es impresionante el impacto tan grande del conocimiento en las empresas, así como su bajísimo índice de penetración en las empresas mexicanas.

En realidad, este artículo trata sobre la importancia de una cultura de aprendizaje en las organizaciones, pero usando ese título, probablemente no hubieras llegado a este punto de la lectura, dado que las empresas suelen descuidar este tema, por lo que no creo que hubiera captado tu interés.

Antes de que dejes de leer, da un vistazo al beneficio o impacto que tiene:

En las empresas que cuentan con cultura de aprendizaje, el 94% de los empleados está dispuesto a quedarse más tiempo en sus empresas (LinkedIn). Por lo tanto, estas empresas registran un 21% más de productividad (Gallup, 2021).

Por otro lado, las empresas sin cultura de aprendizaje, tienen un 35% más de rotación de personal (Informe SHRM, 2022).

Cómo ves, el impacto en los resultados es tremendo. Entonces, ¿por qué está tan descuidado?

Estas impactantes estadísticas aplican para cualquier tipo de empresas, ahora imagina lo poderoso que podría ser contar con un programa de desarrollo de cultura de aprendizaje en organizaciones (aunque sean de una persona) cuyo servicio se basa 100% en su conocimiento como: consultores, programadores, abogados, arquitectos, maestros, contadores, diseñadores, instructores de todo tipo, escritores, asesores financieros, etc.

Si imparto cursos a mis colaboradores, ¿ya tengo cultura de aprendizaje? No necesariamente. Aunque la formación es parte de esto, la cultura de aprendizaje va más allá e incluye diversos elementos, además de la capacitación formal. En Salexperts, como consultores, vendemos conocimiento, de modo que nos lo tomamos muy en serio, así que compartiré lo que hacemos como parte de este programa.

Visión Compartida: Define y comunica claramente a dónde quieren llegar como equipo y la forma en que contribuye cada quien a esto. En Salexperts estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes a crecer, todas nuestras acciones se dirigen como equipo hacia allá, pero cada consultor tiene un rol de especialización.

Define y comunica claramente a dónde quieren llegar como equipo y la forma en que contribuye cada quien a esto. En Salexperts estamos comprometidos con ayudar a nuestros clientes a crecer, todas nuestras acciones se dirigen como equipo hacia allá, pero cada consultor tiene un rol de especialización. Mentoría y Coaching: Genera transmisión de conocimiento entre las personas de la organización. En la firma, a través del programa Salexpresate, un socio senior tiene una conversación en profundidad al mes con cada miembro del equipo para dar coaching personalizado.

Genera transmisión de conocimiento entre las personas de la organización. En la firma, a través del programa Salexpresate, un socio senior tiene una conversación en profundidad al mes con cada miembro del equipo para dar coaching personalizado. Clubs de aprendizaje. Donde se puedan intercambiar conceptos y conocimientos de otras disciplinas fuera del core business. En Salexperts tenemos el Club Krow, donde cada semana nos turnamos para exponer un tema donde podamos aportar al resto de la organización.

Donde se puedan intercambiar conceptos y conocimientos de otras disciplinas fuera del core business. En Salexperts tenemos el Club Krow, donde cada semana nos turnamos para exponer un tema donde podamos aportar al resto de la organización. Diagnóstico: Evaluación periódica de necesidades de capacitación. El equipo evoluciona y el mercado también, es importante revisar el plan por lo menos una vez al año.

Evaluación periódica de necesidades de capacitación. El equipo evoluciona y el mercado también, es importante revisar el plan por lo menos una vez al año. Herramientas de Capacitación Innovadoras: Implementación de métodos, plataformas de e-learning, talleres en vivo, ejercicios colaborativos, gaming y tecnologías de realidad virtual. Nosotros tenemos Universidad Salexperts (servicio ofrecido por Salespace, que cuenta con todo lo anterior) donde cada colaborador tiene su plan de capacitación.

Implementación de métodos, plataformas de e-learning, talleres en vivo, ejercicios colaborativos, gaming y tecnologías de realidad virtual. Nosotros tenemos Universidad Salexperts (servicio ofrecido por Salespace, que cuenta con todo lo anterior) donde cada colaborador tiene su plan de capacitación. Cultura. En Salexperts tenemos dos valores: Honra tu palabra y tener hambre por aprender. Con base a este segundo compartimos hábitos como leer por lo menos un libro al mes.

Si llegaste a este punto, seguro querrás mejorar en la cultura de aprendizaje. Sugiero que empieces hoy mismo con un paso sencillo y alcanzable. Solo por favor no dejes en manos ajenas tu propio desarrollo, si en tu empresa no existe esta cultura, no implica que tú no la tengas. Tu conocimiento es parte fundamental de quién eres y qué puedes lograr.





www.salexperts.com

Facebook: @Salexperts, @ACAldrete.

Linkedin: Alberto Cárdenas Aldrete

