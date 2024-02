La batalla por las federales en Veracruz

Febrero 20, 2024, 07:15 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Febrero 20, 2024, 07:15 a.m.

Los candidatos a las diputaciones federales, al Senado y a la Presidencia de la República, iniciarán el 1 de marzo, de acuerdo con el calendario electoral.

En estos momentos, partidos y candidatos están en un periodo de intercampañas, que les prohíbe realizar actos de proselitismo.

Las diferentes fuerzas políticas todavía se encuentran en el proceso de selección de sus aspirantes; y tienen tiempo para definir las candidaturas.

Si bien algunas ya están resueltas, la mayoría de las postulaciones no han sido definidas.

Para la elección de Veracruz, Morena ya concretó sus candidaturas al gobierno estatal, con Rocío Nahle; al Senado, con Manuel Huerta y Claudia Tello.

Igual ocurre en la oposición (PAN-PRD-PRI), que envía a la batalla a José Francisco Yunes por la gubernatura; a Miguel Ángel Yunes y a Sara Ladrón de Guevara por el Senado.

Movimiento Ciudadano va con Polo Deschamps por la gubernatura; y con Dante Delgado y Angélica Sánchez al Senado.

El tema de las candidaturas a las diputaciones federales también está resuelto tanto en la alianza opositora como en la 4T; y sólo están pendientes las definiciones en MC.

Podríamos adelantar que los cruces de los candidatos a diputados están prácticamente definidos.

Por ejemplo, en el distrito de Pánuco, María del Rocío Guzmán Avilés, de la oposición, se medirá a María del Carmen Pinete, de la 4T, postulada por el Partido Verde.

En Boca del Río, la actual diputada federal panista Maryjose Gamboa va contra el cantante Byron Barranco; y en Martínez de la Torre, el ex alcalde José de la Torre Sánchez (PAN) competirá contra la actual diputada federal Mónica Herrera.

Por el distrito de Veracruz, Verónica Pulido, de PAN, irá contra Rosa María Hernández Espejo, de Morena; y en Córdoba, la competencia estará entre el panista Adrián Pérez Croda y el morenista Zenyazen Escobar García. El PRI lleva mano en el distrito de Orizaba, donde enviará a Carla Canales, quien enfrentara a Corina Villegas, de la 4T.

El tricolor también siglará en el distrito de Xalapa, donde todo apunta a una nueva candidatura para el ex alcalde Américo Zúñiga Martínez. En esa demarcación, Morena postularía una vez más al también ex presidente municipal Rafael Hernández Villalpando; sin embargo, en los últimos días ha trascendido que el ex rector fue bajado de la contienda para dar su lugar a la actual diputada local Ana Miriam Ferráez.

En ese distrito, donde están las sedes de los poderes del Estado, pudo haberse repetido la boleta de 2021, cuando Zúñiga perdió por escaso margen contra Hernández Villalpando.

Con el cambio en la candidatura de Morena, el ex dirigente estatal del PRI, quien ha sido alcalde y diputado local, enfrentará a Ferráez, quien lleva una historia de tres candidaturas en la capital: una perdida, cuando fue postulada por PAN-PRD a la Presidencia Municipal; y dos diputaciones locales ganadas, con las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional.

