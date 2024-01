En el distrito de Martínez de la Torre, tanto en la 4T como en la oposición prácticamente están definidas las cartas que buscarán competir por las diputaciones federales y locales.

En los términos de la coalición PAN, PRI y PRD, será el blanquiazul el partido que postule al abanderado a la diputación federal; y la carta visible más importante del panismo local es el ex alcalde José de la Torre Sánchez, quien ha sido diputado federal y local.

Pepe de la Torre ha ganado cinco elecciones locales y es líder en el panismo de esta zona; de ganar el distrito en 2024, se perfilaría por un cuarto periodo en el Ayuntamiento en 2025.

En la contienda por la diputación local el PRD lleva mano; las opciones son el ex alcalde de San Rafael, Luis Daniel Lagunes; y su hermana, Miriam Lagunes Marín, activista por los derechos de las mujeres y secretaria de Agendas del comité estatal del partido. Es muy probable, nos dicen, que el ex edil sea postulado.

En este distrito, tanto federal como local, el PRI fue excluido de las candidaturas. Sin embargo, hay un grupo de la sociedad civil organizada, la agrupación Suma, que se ha manifestado abiertamente por los candidatos opositores; particularmente por el aspirante a la gubernatura, José Francisco Yunes Zorrilla; ahí convergen empresarios como Abel Pérez Arciniega, Mariely Manterola Sáinz y Efraín Martínez Cosío, entre otros.

En la 4T, mientras tanto, en la contienda interna por la diputación federal se inscribieron el presidente municipal suplente, Modesto Velázquez Toral, identificado con Rodrigo Calderón Salas, coordinador de la campaña de la candidata a la gubernatura; la ex directora regional de la Secretaría del Bienestar en Martínez, Liud Herrera Félix, cercana Manuel Huerta, aspirante de Morena al Senado; el presidente municipal de Misantla, Javier Hernández Candanedo, ligado al ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; el comunicador, ex presidente de la Asociación de Hoteles de Xalapa, Josafat Parada Ortega, también del grupo de Manuel Huerta; y la actual diputada federal Mónica Villavicencio, identificada con el ex aspirante de Morena a la gubernatura, Sergio Gutiérrez Luna, entre una veintena más.

Algunos de ellos se inscribieron también en el proceso interno para seleccionar candidato a diputado local; es el caso de Liud Herrera.

En esa lista por la local también aparece el empresario de los medios de comunicación José Manuel Manterola Sáinz, Grupo MS Radio, quien en los últimos años ha incursionado con éxito en el sector citrícola. Se trata del ex dirigente del Partido Verde en la cabecera.

En esa contienda interna de Morena está inscrito el abogado Carlos Gámez, del grupo del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín; así como José Manuel Gálvez Pérez, trabajador del Congreso del Estado, quien por ciento denunció de forma reciente la destrucción de su propaganda.

En términos generales, así se mueve la actividad política en el distrito de Martínez de la Torre, en la oposición y en la 4T: la alianza PAN-PRD-PRI ya definió sus cartas; y en ese proceso se encuentra Morena.

