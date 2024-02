Dante Delgado y MC en Veracruz

Febrero 13, 2024, 07:12 a.m.

Por: Luis Alberto Romero Fecha: Febrero 13, 2024, 07:12 a.m.

Dante Delgado Morales, hijo del ex gobernador de Veracruz y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, será candidato de dicha fuerza política al Senado, en la primera fórmula de la entidad.

Delgado Morales carece de experiencia o trayectoria política; no cuenta con el antecedente de un cargo público o partidista; y su único mérito, al parecer, es el parentesco con el actual senador y fundador de MC; por ello ha sido blando de críticas.

Quienes conocen de cerca a Delgado Rannauro afirman que en reiteradas ocasiones mostró su desaprobación a la práctica en que han incurrido algunos políticos, en el sentido de impulsar las carreras de sus hijos en dicha actividad; es el caso de los exgobernadores Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes, quienes han desarrollado trayectoria en actividades públicas: Javier Herrera Borunda fue diputado federal y es líder en el Partido Verde; en tanto, Miguel Ángel y Fernando Yunes han ocupado diputaciones locales, alcaldías (Boca del Río y Veracruz) y el Senado.

Cuentan que el ex gobernador Dante Delgado ha dicho en torno a las herencias del capital político que no es una práctica sana. Sin embargo, hoy postula a su hijo como candidato a senador por Veracruz, sabiendo de antemano que enfrentará un escenario sumamente complicado, porque tendrá a dos adversarios muy competitivos: Manuel Huerta, de Morena-PVEM-PT; y Miguel Ángel Yunes, de PAN-PRD-PRI.

El hijo del ex gobernador Delgado tiene un camino difícil: primero deberá legitimar su candidatura, y borrar la percepción de que su postulación se da sólo por el dedazo de su padre; luego tendrá que reposicionar su marca, dado que la última vez que el nombre de Dante Delgado apareció en una boleta electoral de Veracruz fue hace 14 años, en la contienda estatal de 2010, cuando cayó al tercer lugar, con poco más del 12 por ciento de los sufragios totales.

Confiar en que el nombre heredado es suficiente para ganar o al menos quedar en segundo lugar en una elección tan competida como la del presente año será un suicidio político. Más todavía, porque MC es la única fuerza política que se presenta a los comicios de 2024 sin alianzas con otros partidos.

Por otro lado, ¿con qué cartas credenciales se presentará Dante Delgado Morales a la campaña de 2024 al Senado?; ¿no contaba MC con perfiles más posicionados en la entidad?

Las preguntas quedan en el aire: ¿le fue necesario a esta fuerza política recurrir al hijo del dirigente nacional, un hombre con cuatro campañas estatales en Veracruz?; ¿esta es la “nueva política” de la que tanto se ufana el partido?

¿Habrá calculado Delgado Rannauro el desgaste y las críticas que le ocasionaría postular a su hijo como candidato a senador?

MC arranca esta elección en la entidad como más dudas que certezas; aunque por otro lado habría que decir que el estandarte en la contienda local no lo llevará Dante Delgado, sino Polo Deschamps, el ex diputado y ex alcalde de Medellín de Bravo, muy popular en redes sociales por su discurso fresco, con quien el partido naranja buscará ubicarse en un nivel competitivo.

