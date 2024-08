Cuitláhuac García, al equipo de Sheinbaum; ¿quién como sustituto?

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que cinco gobernadores en funciones, que están a punto de concluir sus mandatos, se incorporarán a su gabinete. Los mandatarios salientes que se integrarán a su equipo son Rutilio Escandón, de Chiapas; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Sergio Salomón, de Puebla; y Cuitláhuac García, de Veracruz, además del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

En el caso del gobernador veracruzano, el anuncio no es del todo nuevo. Desde septiembre del año pasado, Sheinbaum había adelantado que Cuitláhuac García formaría parte de su equipo, lo cual fue confirmado meses después por el propio ejecutivo estatal en una entrevista con la televisora local. No obstante, García Jiménez no ocupará un puesto en el gabinete legal, ya que todos los cargos de este nivel han sido anunciados por la presidenta electa.

Es más probable que el espacio para Cuitláhuac García se encuentre en alguna subsecretaría o en el gabinete ampliado, donde aún hay cargos por definir.

En las últimas cinco décadas, sólo dos gobernadores de Veracruz han dejado el cargo antes de concluir su mandato. El primero fue Fernando Gutiérrez Barrios, quien se separó de la gubernatura en 1988 para unirse al gabinete de Carlos Salinas de Gortari como secretario de Gobernación. Su lugar fue ocupado por Dante Delgado Rannauro, quien gobernó durante cuatro años.

El segundo caso es el de Javier Duarte de Ochoa, quien solicitó licencia el 12 de octubre de 2016, 50 días antes de finalizar su mandato, para enfrentar acusaciones de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. La Comisión Permanente del Congreso local nombró como gobernador interino al entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado.

La historia muestra que no son los únicos que han ocupado el cargo en calidad de interinos o sustitutos. En total, casi tres decenas de personas han ocupado el puesto en distintas circunstancias. Sin embargo, en los últimos cinco años, solo se registran los casos de Dante Delgado y Flavino Ríos. Si se concreta el traslado de Cuitláhuac García al equipo de Claudia Sheinbaum, él sería el siguiente en esa lista.

Aún no se ha revelado qué puesto ocupará García Jiménez en el nuevo gabinete. No obstante, queda poco espacio para cargos de alto nivel en el Gobierno Federal.

La separación del mandatario veracruzano ha generado especulaciones sobre quién asumirá el cargo de gobernador sustituto. Los nombres que se mencionan incluyen al secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil; a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Adriana Esther Martínez Sánchez; y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.

Según la Constitución Política del Estado (Artículos 47 y 48), corresponde al Congreso estatal resolver esta cuestión. La Diputación Permanente deberá nombrar a un gobernador provisional y, posteriormente, convocar a una sesión extraordinaria para designar al gobernador sustituto.

