Los asegunes de la oligarquía (Segunda parte)

Por definirse el tipo de país que se debe construir al México de hoy. Si retornan los capitales a dominar la política para recuperar a este país, devastado y saqueado, o se consolida la construcción de una nación para todos y sobre todo la recuperación de los recursos naturales y energéticos que se entregaron a intereses privados de adentro y de afuera. Dos modelos antagónicos, en los cuales los ciudadanos, todos, definirán el rumbo para adelante o para atrás. Los opositores oligarcas, conservadores, mustios y corruptos han abierto cinco frentes en su "línea de combate": Pensiones mal habidas, amañada movilización a una ciudadanía domesticada, complicidad del poder judicial, el resurgimiento cristero y la incontrolable manipulación mediática:

Uno. Tremendo escándalo sobre la pensión de Pemex de Amparo Casar. Sin Embargo: "Si con Vicente Fox la esposa del director general de Pemex pagó con dinero público cirugías de belleza al especialista que terminó casándose con la hija del líder sindical Carlos Romero Deschamps, ¿por qué la alta funcionaria María Amparo Casar Pérez, entonces mano derecha de Santiago Creel y ahora de Claudio X. González, no habría de aprovechar el suicidio de su esposo para embolsarse millones del presupuesto gracias a sus amigos de la empresa y del gobierno?". (Álvaro Delgado). Un juez dio amparo para devolver la pensión, a lo que Pemex accedió a depositarla en el juzgado. Luego, luego dos juzgados rechazaron ser competentes para resolver la demanda de Amparo Casar en la que reclamó a Pemex que dejó de pagarle la pensión. El sexto tribunal colegiado en materia de trabajo de la ciudad de México se declaró incompetente, ya que dicho proceso no atenta ni contra la vida ni la salud de la demandante. Y el caso entró a la congeladora mediática atenidas a la somnolencia del fiscal general.

Dos. Los consejeros, heredados por Lorenzo Córdoba, al Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, Martín Faz y Carla Humphrey dijeron que nadie tiene la exclusividad del rosa mexicano y el único registro del órgano ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el de su emblema (por cierto también utilizado en panorámicos carreteros). Ante ello modifica de rosa a morado su color "institucional", todo para facilitar el registro del rosa como empresa paralela a Xóchitl Gálvez. Lo que indica sospechas de que después de las elecciones se creará un nuevo partido ciudadano, con esa sociedad civil amaestrada al servicio de la oligarquía, ya que "lo pasado, pasado", se avergüenzan de los colores azul del PAN, azul, rojo del PRI y el amarillento del PRD, que les hace recordar ese Pacto por México con Peña Nieto y todas las fallidas organizaciones de Claudio equis.

Tres. Acusan injerencia de la presidenta de la SCJN en el proceso electoral, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, se ha reunido con líderes de la oposición, integrantes de organizaciones civiles, académicos, exfuncionarios e intelectuales que tienen como común denominador ser críticos al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la reunión, confirmada por diversas fuentes, Piña Hernández convocó en la residencia del ministro Juan Luis González Alcántara, en las Lomas de Chapultepec, a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al líder del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno junto con Santiago Creel. González Alcántara se ha convertido en operador y anfitrión de encuentros en los que han participado también otros ministros; Marko Cortés Mendoza, líder nacional de Acción Nacional (PAN), y el expresidente del INE Lorenzo Córdoba.

Cuatro. La inquisición en puerta. Busca crimen inducir en la votación del dos de junio, el Obispo de Cuernavaca Ramón Castro, aseguró tener información de la injerencia del crimen organizado para inducir el voto, culpó a los cárteles y a la complicidad u omisión de las autoridades de encender la violencia en México. Durante su sermón enfatizó: "Va a ser difícil (revertirlo), pero podemos hacerlo con la gracia de Dios". Paralelamente varios obispos de México han impulsado una oleada de críticas en contra de la Cuarta Transformación (4T) e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cristóbal Ascencio García, obispo de Apatzingán, pidió declarar un día de duelo nacional por los feligreses de su congregación que han tenido muertes violentas en lugar de celebrar a AMLO. Por su lado el obispo de Guanajuato llama al clero, en sermón dominical, con obviedad a sus feligreses, con todo el espíritu cristero e inquisidor, a no sufragar por Morena, Pero no sólo eso, la Provincia Eclesiástica del Bajío –integrada por la arquidiócesis de León, así como por las diócesis de Irapuato, Celaya y Querétaro– realizó talleres en varios municipios de la entidad para promover que los católicos no sufraguen por institutos políticos que no respetan la vida desde su concepción y la familia tradicional. Y para rematar Juan Sandoval Iñiguez, declaró recientemente "si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo...se avecina violencia inaudita y robo de urnas en el país". Ese de la Triada Cepeda, Norberto y Sandoval. ¿Y la Constitución apá...?

Cinco: Los medios, televisión, radio y periódicos y revistas enloquecidos contra la 4T, sin subsidio oficial del presupuesto nacional, pero con el respaldo de los grandes intereses de capitales nacionales y extranjeros. Periódicos como Reforma Universal y Financiero, Revistas como Proceso y Siempre, cadenas televisivas Televisa y Azteca tunden diario y a cada rato difunden noticias falsas, rumores, chismes en una ya comprobada guerra sucia del neoliberalismo para manipular conciencias y domesticar ciudadanos. Y mientras, con sentimiento dolarizado Xóchitl exclama "Dios está con nosotros", se apropian el nosotros por el de ellos.