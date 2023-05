Erika Ayala, firme en el Suitcobaev

*Un abrazo a mi linda "CHIKIS", que se nos adelantó al cielo.

*La chaparrita como le dicen de cariño sus agremiados, la gran líder Estatal del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, (Suitcobaev), la maestra Erika Ayala Ríos, sigue trabajando fuertemente por su sindicato y recorriendo todo el estado, visitando los 71 planteles que existen, para supervisar que se estén llevando a cabo bien los trabajos por parte de sus afiliados, la líder siempre se ha destacado por estar pendientes de su gente, orientándoles en sus trámites necesarios, el ejemplo fue cuando en la pandemia sus agremiados y familias tenían algún asunto pendiente ella siempre estaba a su lado para resolverlo lo más pronto posible, así es la líder sindical del Suitcobaev, quien además no hace caso de las malas vibras que le mandas sus adversarios políticos, ella sigue adelante por el bien de los trabajadores.

*A pesar de las grandes dificultades que existen en el camino de la administración de los Ayuntamientos, la alcaldesa del municipio de Vega de Alatorre, la Maestra Milen CuevasRodríguez, ha sabido llevar por buen camino a Vega, con poco recurso a trabajado bastante, sabemos que las necesidades de un municipio son bastante y a veces los recursos que se recaudan no alcanza para poder hacer todas las obras necesarias, pero cuando una mujer entregada y seria sabe administrar bien las cosas, ahí la lleva poco a poco y multiplica las peticiones para que alcancen para todos, Milen, siempre está atenta atender a los veguence, en sus múltiples necesidades, bien por la alcaldesa.

*La asociación mexicana de comunicadores y periodistas del estado de Veracruz., (AMECOPE), sigue dando de qué hablar, como usted saben el mes pasado se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa con gran éxito el primer encuentro de la Amecope-Veracruz., donde en verdad los compañeros comunicadores y periodistas salieron muy contento por las grandes ponencias que se realizaron, además se tomaron acuerdos para seguir trabajando fuerte por la asociación, y una de ellas es celebra este próximo 7 de junio del presente años, la primera entrega de reconocimientos Amecope 2023, a los compañeros de gran trayectoria periodística, por lo que ya se está preparando la convocatoria y el evento que se celebrara en la ciudad de Coatzacoalcos., con una cena -baile, donde nos acompañaran grandes personalidades del medio periodístico, será de manera presencial y virtual, ya que muchos de nuestro socios no podrán asistir personalmente, pero lo estaremos trasmitiendo vía zoom, y entregándoles su reconocimiento, para ser la primera vez que se va a llevar a cabo dicho evento esperemos que todo salga excelente., seguimos adelante, sin miedo al éxito.

*Quien no hace nada, más que puros videos para protestar por todo, es el líder estatal de partido de la revolución democrática, (PRD), Sergio Cadena, a quien se le ve paseando por todo lado en su gran camioneta, menos haciendo estructura para su partido rumbo al 2024., se dice que el líder amarillo recibe más de un millón de pesos de prerrogativas del OPLE, cada mes pero que toda esa lana se la gasta con las novias, que a propósitos las manda de viajes fuera del país, así que padre se la lleva Cadena, a quien ha propósito ya se le olvidó su amigo y creador Rogelio Franco., quien sigue en la lucha para poder salir de la cárcel donde esta injustamente., el PRD, en Veracruz, se quiere vender caro en la famosa alianza para poder lograr mejores posiciones políticas, esperemos que los otros partidos se den cuenta que ese aliado no sirve para nada, tiempo al tiempo.

*El líder del sindicato nacional de trabajadores petroleros de la república mexicana., (STPRM), Ricardo Aldana Prieto, está recorriendo cada una de las secciones petroleras que existen en el país, ahora le toco ir al sur de Veracruz, donde visito, las secciones de los municipios de las Choapas, Moloacán, Nanchital, Agua Dulce, Coatzacoalcos y Minatitlán, llevándose a cabo asambleas con miles de trabajadores petroleros, para poder platicarles de las nuevas propuestas que se darán ahora que vengan la próxima revisión del contrato colectivo de trabajo, entre el sindicato y la empresa Pemex, vamos a privilegiar la total defensa derechos de los laborales y contractuales de los trabajadores petroleros y sus familias, comento el líder quien anda buscado los mejores beneficios para sus trabajadores, bien por líder Aldana.

*Algunos Priistas del estado de Veracruz, andan desesperado por la fecha de vencimiento del comité directivo estatal del PRI, que encabeza el diputado local Marlon Ramírez Marín,pero tienen que esperar ya que no hay que olvidar que él fue electo en una elección de base, donde participaron varias planillas y el vencedor indiscutible fue Marlon y Arianna, por lo que cuando el presidente asumió la dirigencia, no encontró un partido fácil, ya que el PRI, venía de un debacle tremenda en las elecciones gubernamental, senadurías, de diputaciones federales, locales y alcaldías., por lo que líder estatal se había sacado la rifa del tigre., tenía que ponerle mucha imaginación y blanquillos, para poder enfrentar a los priista y a su adversarios políticos, que por cierto son un buen, ahora que está a punto de dejar la dirigencia, aparecieron varios tiradores para sustituirlo, pero la pregunta es?, donde estaban cuando el PRI., pasaba una etapa muy cabrona., económica, política y socialmente, ojala los que lleguen sepan que se van a enfrentar a un PRI, sin consenso y si piensan que va a tener lo poco que queda de puestos de elección pues creo están mal, porque no creo que la militancia priista los deje ya que van a pelear para que entren los mejores y no los de siempre, el PRI todavía tiene un esperanza en las elecciones del 2024 espero sea aprovechada para sobrevivir.

*El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez y el presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, están convocando a todo los miembros y simpatizantes de morena, de las diferentes dependencias estatales, para que asistan este sábado 20 de mayo a la ciudad de México, a protestar afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los magistrados exigiendo su salida, ya que para ellos los magistrados no hacen bien su trabajo, lo que pasa que el Carón, como se la conoce en Veracruz, está molesto por que los magistrados les han corregido la plana en varias ocasiones ya que han hecho un mal trabajo en varias iniciativas y cuando llegan a la suprema corte, les han dado palo esto es por no saber legislar bien, además todo esto lo hacen para quedar bien con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la pregunta es; cuanto le costara a los Veracruzanos esa movilización a México, porque hay que pagar, camiones, camionetas, comidas, hoteles, etc., además como si en Veracruz, no hay suficientes problemas como para ir a perder el tiempo a otro lado, mejor que se preocupen por resolver los grandes temas que existen en Veracruz, como la inseguridad, economía, salud, desempleo y demás, pero como dice el célebre a cada milpa le llega su riego, al tiempo.

*Nos Leemos la próxima semana.

