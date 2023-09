En la mira

Septiembre 01, 2023, 07:05 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Septiembre 01, 2023, 07:05 a.m.

En la secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal a veces no saben si brindar algún servicio que de forma institucional les piden algunas dependencias.

Desde las diferentes subsecretarías donde se instruyen operativos o medidas de acompañamientos para direcciones o secretarías que ejecutan acciones sancionadoras y requieren seguridad, existe incertidumbre si deben o no apoyar o atender las solicitudes de los titulares.

Y es que hay una razón obvia: En el gabinete existen al menos dos o tres bloques que se subdividen políticamente, es decir, en base a la "grilla" y que parten debajo de la oficina del gobernador, quien busca no tener consentidos ni escuchar intrigas ni chismes, que ya de por sí, están desatando un complicado grado de confrontación.

Pero el caso de la SSPC es solo un ejemplo y no es el único donde los altos mandos deben primero "pedir permiso" aunque los funcionarios den los apoyos basados en la normatividad que rige a su dependencia y así ampararse de cualquier reclamo de quien se pudiera inconformar.

Es sabido que existe una confrontación que ha desatado campañas de exhibiciones mutuas y se ha llevado en forma mediática en contra del secretario de Gobierno, los titulares de Educación, Finanzas y que ha desembocado en el Congreso Local, mucho de esto, a causa de la sucesión en la gubernatura que se renovará en el 2024 y la disputa principalmente, por el Senado de la República.

Para llegar a esta curul solo existen dos espacios en la primera mayoría, es decir el partido ganador meterá a sus dos fórmulas o representantes. El partido o coalición que quede en segundo lugar tendrá derecho a meter solo a quien encabece su primera fórmula al Senado.

El tema es que solo un hombre podría encabezar la contienda al Senado pues la segunda posición deberá ser para una mujer obligadamente. Y si ganara Morena, solo hay espacio para un masculino.

Esto ha causado una encarnizada disputa al interior de la 4T en Veracruz, sobre todo después de la crisis que parecía vivir el titular de la Segob, Eric Cisneros, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó renunciar si quería un cargo ante la lluvia de espectaculares y bardas pintadas en la entidad.

Y es que la confusión o temor en el gabinete se refleja cuando algunos funcionarios han comentado: No me quiero pelear con la señora ni con el dos en alusión a la titular de Energía, Rocío Nahle, aspirante la gubernatura, y a Cisneros Burgos, respectivamente.

El martes 22 de agosto, la titular de la Sener se hizo presente como invitada al desayuno del Consejo Gastronómico Veracruzano presidido por Sergio Santos Monfil en cuya mesa de honor, no se encontraba extrañamente contemplado al secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera.

Este se ubicaba ya en una mesa dentro de los asistentes en general, pero la titular de la Sener le envió un propio para pedirle que la acompaña en el presidium y aunque no estuvo junto a ella, el funcionario estatal sintió preocupación porque eso políticamente era un mensaje que podría provocar celos a su compañero de gabinete, con quien, es sabido las cosas no andan nada bien con la funcionaria federal.

El secretario de Turismo se dijo confundido pues su deseo es "no pelearse con ninguno", situación en la que no solo él se encuentra sino varios integrantes del actual gabinete estatal pero tampoco podía negarse a aceptar la invitación que ya muchos quisieran sentarse al lado de quien podría ser la próxima gobernadora. Lo mismo pasa con algunos directores que sufren de incertidumbre y se ven temerosos al no saber para dónde caminar pues pueden pisar callos y despertar pasiones innecesarias.

Y es que precisamente este jueves, Cisneros Burgos declaró que no quiere eternizarse en el cargo de la Segob en el estado. Antes, el gobernador Cuitláhuac respondió que "ni si, ni no" cuando se le cuestionó sobre la inminente salida del cargo del funcionario. Lo que deja aún más confuso el escenario.

Lo que muchos ignoran es que su renuncia no sería un castigo, sino que sería quizá hacerle caso al Presidente para buscar un puesto político, ahora que ya quedó expuesto como adversario directo de quien es la virtual candidata a la gubernatura, Rocío Nahle, y si su ruta va por el Senado, Cisneros también iría a buscar con todo desbancar a un casi asegurado abanderado de Morena a la Cámara Alta, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La cosa se pone color de hormiga.

SIN PRECENDETES TRATO A LA EDUCACIÓN EN BOCA DEL RÍO. Sin duda que ha habido acciones diversas en la administración de Boca del Río que encabeza el alcalde Juan Manuel Unánue, y una de ellas es de reconocer. Y como se dice por ahí, al César lo que es del César. Y más si de mejorar y atender un sector tan sensible como lo es la educación, se trata.

Hace un par de días, diversos medios dieron cuenta de la dispersión de apoyos en aires acondicionados y computadoras a 110 escuelas de Boca del Río. Vaya que se trata de una acción generosa que si bien no conoce de tintes políticas, pues los planteles pertenecen a un sistema estatal y federal que gobierna Morena, el munícipe de extracción panista dispuso beneficiar a los estudiantes que según la información difundida, son más de 18 mil alumnos de nivel básico beneficiados con el equipamiento de 220 minisplit y 220 computadoras.

Bien por que justo en el regreso a clases, Juan Manuel Unánue Abascal, puso en marcha el programa "Boca en tu Escuela" cuando las inclemencias del tiempo, con altas temperaturas afectan el desempeño de los menores durante su jornada de aprendizaje, lo que se contrarrestará con estas acciones.

Ojalá pronto se vea algo similar en salud o en otros sectores que dan servicio a la población y que requieren de sumar esfuerzos por parte de los tres niveles de gobierno.

