Por el Puerto, la interna de Morena terminó

Este jueves el comité estatal del partido Morena dio a conocer más de 15 nombramientos de los ganadores de la encuesta en igual número de municipios. De los llamados pequeños, destacan, sin embargo, Agua Dulce, Fortín, Las Choapas, Alto Lucero y Catemaco, entre otros.

Al partido que lidera Esteban Zepeta le apresura la entrega de la acreditación de Promotores, ya que el próximo 2 de abril se tendrán que registrar formalmente ante las autoridades electorales todos los ganadores que queden certificados para contender en las elecciones del 1 de junio.

Donde no hay prisa, así parece, es por el puerto de Veracruz, aunque ya salieron Xalapa, Coatzacoalcos y su vecino Boca del Río. Pero es que contrario a lo que se pudiera pensar, desde un inicio la encuesta está más que definida.

Y es que de tres aspirantes que se hicieron visibles, el diputado local, José Ruiz Carmona, Anilú Ingram Vallines, ambos ex priistas, y la diputada federal, Rosa María Hernández Espejo, ésta última siempre presentó las mejores cartas.

Muy difícil de alcanzar cuando su trayectoria desde el origen fue de la izquierda y no una ocurrencia de tiempos, o brincar a Morena porque es el partido ganador de la última década, como así lo vieron e hicieron tanto Pepín Ruiz, como la propia Anilú, en una actitud de evidente oportunismo político.

Pese a los esfuerzos y berrinches de los aspirantes neo morenistas, la moneda está en el suelo y no en el aire, y simplemente la carta está echada. Es cuestión de horas para que se conozca que la designación como Promotora es para Rosa María Hernández Espejo.

La catedrática, periodista, ex regidora, ex delegada del Bienestar, promotora del voto para Andrés Manuel López Obrador siempre que buscó la Presidencia de México y por supuesto, en el 2018, cuando se convirtió en el primer estadista de izquierda en llegar al poder, Rosa María fue la activista desde siempre, y por ende, tiene los méritos que la ubican como la puntera.

La militancia y la misma ciudadanía la han puesto en el primer lugar de las encuestas, pese a que sus competidores al interior de Morena se resisten a admitirlo y siguen dando “coletazos” con sus encuestas hechizas –léase Anilú Ingram- y apoyados por sus promotores mediáticos y de redes sociales pretendan inducir a lo contrario.

Llama la atención que, pese a que las señales han sido claras, y saben que existen encuestas en las que el resultado descrito es a favor de la morenista “nata”, pretenda seguir jugando a las vencidas, y siga estirando la liga contra lo irreversible, lejos de buscar aceptar sumarse a un proyecto que es prioridad no solo para la gobernadora Rocío Nahle ganar con unidad el municipio de Veracruz puerto sino para la 4T en el país y los proyectos de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

LA VERDADERA DESESPERACIÓN

La desesperación es todo lo contrario a lo que se ha querido criticar, difundiendo con ese calificativo una foto que muestra a la legisladora federal este miércoles hablando al oído con la mandataria veracruzana, y ocuparla así para el golpeteo político contra la ex catedrática de la Universidad Veracruzana.

Mientras que Anilú al pretender vender espejitos mediáticos y con un enorme vacío ideológico, pone en riesgo la oportunidad que tiene Morena para desplazar a Veracruz puerto del bastión político que como virreinato pretenden seguir explotando los Yunes, enemigos declarados de Nahle García. ¿O acaso esa es su intención?

Precisamente ocupando mensajeros del yunismo para presionar y amenazar con un cambio de siglas, como si se tratara de los viejos tiempos del priismo, como si sus mayores méritos para ser la candidata elegida no por una encuesta, viniera de la cúpula y no de la gente.

Sin duda que parece que a la ex funcionaria del duartismo no le queda claro que esos tiempos ya pasaron y no es la práctica de hoy, y menos con los valores y principios que rigen a la 4T, a donde llegó por voluntad propia, en una mera huida del barco del tricolor cuando éste comenzó a hundirse. El chantaje en Morena no tiene cabida.

Tampoco son méritos para Morena haber sido funcionaria federal en el priismo, sus nexos con neoliberales como Miguel Ángel Osorio Chong, y una diputación local, para creer y pensar que es lo necesario para que en otro partido, la acepten y la premien por el solo hecho de haber “chapulineado” en un momento de desesperación política.

No existen antecedentes en las redes sociales de una aceptación positiva a su persona cada vez que sale a publicitar algo sino por el contrario, la mayoría de los comentarios son negativos, que por respeto se reservan en este espacio.

¿Dónde encuentra entonces aceptación y la creencia que puede ganar la encuesta que tanto presume? Los resultados de este ejercicio ya no tienen marcha atrás, y podrían hacerse más de diez encuestas hechizas a su favor pero la real está en el mandato popular que ya ha marcado el nombre de Rosa María Hernández Espejo.

Seguir estirando la liga, jugarle al “inteligente”, podría llevar a la aspirante ex priista, a perderse en el camino, a quedarse, como se dice coloquialmente, como el “perro de las dos tortas” y entonces sí, solo tendría la alternativa de irse al PT, junto al clan de los Yunes que pretenden usar ese partido como su “salvavidas”.

O simple y sencillamente quedaría destinada a permanecer en la banca por seis años.