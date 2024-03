Huerta a la campaña

Marzo 07, 2024, 07:03 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Marzo 07, 2024, 07:03 a.m.

El que fuera delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la tenía muy segura, pero de pronto el viraje político, lo pasó a la segunda posición en las fórmulas de Morena para competir por el Senado.

Pero no se trató de una simple resolución por razón de género, cuando el ex funcionario federal ya había pagado la cuota, y no tendría por qué ser sacrificado por segunda ocasión.

No se trató de eso por supuesto, sino fue un cambio en el orden, derivado de las necesidades del partido y por supuesto de sumar más movilidad de parte del candidato a Senador para la campaña a gobernadora de Rocío Nahle.

No hay que olvidar que una de las fortalezas de éste son la estructura que como coordinador de los programas de Bienestar social logró integrar en todo el estado.

Y es que el abuso de las conferencias de prensa por parte del abanderado morenista, de solo presentarse en eventos, y creer que ya le había caído del cielo la Senaduría lo mandó a la realidad, para pedalearle por el voto.

Huerta sabe lo que se necesita para ganar una elección. La necesidad de hacer campaña y pedir el voto casa por casa, pues en la última contienda lo vivió como presidente de Morena en el estado de Veracruz y tuvo que recorrer la entidad, es algo imperativo en la lucha electoral.

Sobre todo que, además de que solo se la pasaba dando declaraciones, lanzándose en una guerra frontal con los Yunes azules, pero sin abonar aparentemente nada a la causa de la elección que trae no solo la contienda por la gubernatura, o la senaduría que busca, sino la misma Presidencia de México.

La permanencia de la 4T está en juego. Y la renovación del congreso federal, con diputaciones federales en distritos que parecen estar en riesgo, y por lo que Morena enfrenta el reto de ganar la mayoría en la Cámara Baja que se ve complicada.

Quizá por ello, también hubo otro manotazo, aunque éste se le atribuye a una decisión del Instituto Nacional Electoral. El actual legislador por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, quien pretendía reelegirse, fue bajado de la lista de candidatos a diputados federales por Morena.

El INE declaró improcedente su registro y determinó que su suplente en la fórmula, Victoria Méndez San Agustín sí los cumple por ser postulada como candidata indígena por el distrito federal por Papantla.

Pérez Bernabé buscaba reelegirse como diputado federal indígena y aunque es nativo de Gutiérrez Zamora, presentó una constancia de pertenencia a la comunidad indígena totonaca de Pueblillo, en Papantla, de donde son originarios sus padres y sus abuelos.

Si bien es cierto que pareciera ser un tema exclusivo del INE, cabe señalar la coincidencia que el diputado que quería extender por nueve años su cargo político, es uno de los más leales y cercanos políticos de Huerta Ladrón de Guevara. Trae su sello.

La encuesta del Altiplano

Por cierto que este miércoles comenzó a circular una encuesta donde se evalúa a los nueve estados donde habrá elecciones y se descuenta el triunfo de Morena en Guanajuato y Yucatán, quienes se quedarían en manos del PAN, además de Jalisco que se considera empate técnico con Movimiento Ciudadano, partido que actualmente gobierna en esa entidad.

La ventaja a los abanderados de Morena es holgada en Cuidad de México y Chiapas, por ejemplo, de igual forma en Veracruz.

En la entidad, según la empresa encuestadora Demotáctica Global ubica a la candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena-PVEM- PT y Fuerza por México- casi 24 puntos porcentuales encima de su más cercano contendiente, José Yunes Zorrilla, abanderado por la alianza del PRI-PAN-PRD.

Los resultados arrojaron que el 50.11% de los encuestados votaría por Rocío Nahle (Morena-PVEM- PT y Fuerza por México), el 28.72% lo haría por José Yunes Zorrilla (PRI-PAN-PRD) y sólo un 5.58% votaría por Polo Deschamps (Movimiento Ciudadano).

