El planeta no nos pertenece

En nuestro planeta prosperan selvas húmedas y secas, bosques templados, desiertos, pastizales y humedales; mientras que, en la parte marina, alberga maravillosos sistemas arrecifales, lagunas costeras, fosas abisales, bosques de macroalgas, praderas de pastos marinos, ventilas hidrotermales y enormes ambientes pelágicos. Mención aparte merecen las islas y archipiélagos, por ser, entre otras cosas, laboratorios evolutivos de gran interés para la ciencia.

México, por su condición de país megadiverso tiene una gran responsabilidad respecto al uso sustentable de los recursos naturales. Somos herederos de un legado natural extraordinario.

La preservación de la vida en la Tierra se encuentra estrechamente ligada a los esfuerzos de las naciones del mundo realicen en materia de conservación; la innovación tecnológica, el adecuado equipamiento, los protocolos de inspección y vigilancia y la procuración de justicia, son bases fundamentales para consolidar la protección a los ecosistemas del mundo.

La conservación del medio ambiente es producto de razones de diversa índole, como son: razones científicas, económicas, culturales, éticas, sociales y legales; Así pues, la conservación ambiental es una necesidad ante la cantidad de problemas ambientales que están afectando la salud de toda la humanidad, y en consecuencia la destrucción del único hogar como el planeta. Esta conservación del medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser más profunda y verdadera para tratar de minimizar el daño causado por el hombre y buscar despertar esa conciencia humanista que permita poner en práctica medidas de conservación ambiental por un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Por lo tanto, la conservación ambiental es la acción de la humanidad para cuidar, proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza como la propia existencia de los seres humanos, la fauna, la flora, los parques y reservas naturales. Es decir, esta conservación implica garantizar la preservación del planeta Tierra, por medio de comportamientos y hábitos ecológicos que permitan combatir los problemas de la contaminación ambiental y el deterioro del medio ambiente.

En ese mismo sentido, la sustentabilidad debe ser entendida como la acción del hombre en relación a su entorno, o sea, la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias.

El planeta no nos pertenece más de lo que les pertenece a todas las formas de vida con las que compartimos el entorno, hay que comprender que no existe mayor acto de conciencia que la conservación; este acto de vida cuyos frutos no serán palpables por el que los realiza, sino para los que están por venir.

Estamos obligados a llevar el mensaje de esperanza, de la necesidad de crear una nueva conciencia basada en el respeto hacia el medio ambiente y en la profunda cooperación del vínculo inquebrantable entre la conservación, sustentabilidad y la vida misma.

