EL INAI DEBE TRANSFORMARSE O DESAPARECER

Columna: Francisco Blanco Calderón

Mayo 07, 2023, 07:00 a.m.

En plena discusión legislativa y manipulación mediática, con su ingrediente del Lawfare, aplicado en México, en contubernio de diputados y senadores, jueces y magistrados, dueños y analistas/comentaristas de medios convencionales unidos todos con los robots, influencers, youtubers contratados para establecer que el INAI No se Toca , dejando en el vacío la experiencia de más de 36 años del periodo neoliberal, que hizo y deshizo de la información a su antojo e intereses, y que hoy pelean por definir el modelo de país al que se aspira retornar, atacando principios y realidades de la Cuarta Transformación que intenta sacudir a ese elefante dormido, que representa el Instituto de la transparencia. Información negada a ciudadanos en millas, pero millas de ocasiones obedeciendo al interés supremo del poder en turno para filtrar la información a su conveniencia. A ello se suma los mas de mil millones de pesos anuales que cuesta sostener el aparato administrativo de esa nueva burocracia privilegiada de los organismos de la sociedad civil creados a su antojo e interés.

Dos modelos, sociopolítico-económico , en puga desde el 2018, uno para resguardar y preservar el poder para saquear, entregar, violentar, reprimir, manipular a una sociedad inerme, desinformada y sobre todo cuidado de principios ideológicos que la sostener con el fin de controlar sus conciencias y satisfacer sus intereses. En pugna con ese otro modelo basado en el poder del pueblo, con el pueblo y para el pueblo , que es esa sociedad que pretende conducir hacia una auténtica revolución de conciencias, por medio de un sistema de justicia social equitativo y justo, con la devolución de obligaciones y derechos para todos con responsabilidad social, un sistema que erradique la corrupción y la impunidad, en donde todo lo malo aun no muere y todo lo bueno aun no nace.

En su declaración de principios el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) establece que es el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales de los y las ciudadanas. El INAI debe asegurar que cualquier autoridad en el ámbito federal, los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos; o cualquier persona física, moral o que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública a cualquier ciudadano que la solicite.

El IFAI hoy INAI, fue creado durante el sexenio de Vicente Fox. El 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), que comenzó a operar a partir de junio de 2003. En 2014 se cambió el nombre a INAI, cambiando de Federal a Nacional.

LA DEFENSA

Una de las tres cúcaras de la neopolítica , grabando a la pareja cómica de películas de Pedro Infante. Kenia López, senadora del PAN. Colérica expresó: "yo le pido templanza, este es un tema importante para el país porque hay que hablar de por qué a López Obrador no le gusta la transparencia. Y también hay que decirlo aquí claramente, él está buscando que el Inai se paralice y quiere que no haya transparencia porque no quiere que se sepan los contratos con sus amigos".

Otra de ellas, clásica botacarga, Xóchitl Gálvez , bailoteo, con el vicio calderonista, ellas junto a Madero, en pleno Congreso tomado en defensa al INAI , como Kenia con Álvarez Icaza y los dichos y diretes de Lily Téllez, ellas aspiran, una, a jefa de gobierno de CDMX y la otra, de presidenta de la república y la tercera a lo que venga. Tres comediantes del Senado que se aferran a la no desaparición de los privilegios informativos que les ha brindado el INAI, sin entenderlo ni comprenderlo, solo utilizarlo para sus multas electorales. Comedia, manipulable, muy parecida al INE No se Toca, que a imposibilidad de salir a las calles usadas al Congreso en su centro de protesta en medio de la comicidad, ridículo y balconeo mediático, chupando y bailando.

Vicente fox gritoneó: El INAI no se toca , y le respondieron en twitter: Aquí todo de toca mi estimado Chente, recuerda bien en México no hay intocables , aquí se tocan todos los poderes comenzando por el ejecutivo, legislativo, judicial , mediático y económico entre otros!!!

Felipe Calderón salió también en defensa del INAI , entre sorbo y sorbo, ocultando su experiencia en el fraude electoral, las fechorías de García Luna , el pillaje en el ISSSTE, la refinería de una barda y la ola de secuestros, desaparecidos, asesinados por la Violencia generada en su guerra contra el narcotráfico y sobre todo la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, para dar la fibra óptica a empresas trasnacionales ya Mexicana de Aviación para favorecer aerolíneas de sus cuates.

LA VISIÓN OFICIAL

Los senadores del PAN y sus aliados, en plantón de chupe y baile , "porque defendieron a este organismo buenos para nada, que se crearon sólo para simular que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y de que todo era limpio, cuando sabemos perfectamente que durante todo el periodo neoliberal, se cometieron grandes atracos, saquearon al país impunemente, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador: "ese organismo de la transparencia, nunca se dio cuenta que Genaro García Luna y sus socios estaban comprando bienes millonarios en México y en el extranjero, nunca se dieron cuenta de eso. Tampoco notaron que todas las privatizaciones de los gobiernos neoliberales de Vicente Fox, Calderón y Enrique Peña, se obtenían beneficios para una élite; que al privatizar los reclusorios, las universidades y hospitales... ¿Y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y estar manteniendo a gentes que ganan salarios elevadísimos? Mil millones de pesos al año....los gobiernos pasados no se conformaban con lo que robaban, querían más y más como si no tuvieran llenadera....Pero no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, el proceso de transformación continúa. A robar a otra parte....¡Cómo les vamos a pagar con dinero del presupuesto para que sean sólo como empleados de intereses particulares! Ya eso se acabó". Y bronceado bronceado.

