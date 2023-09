"El gordito de oro"

Termina la película de la alianza Frente Amplio por México, encabezada por el PAN, PRI y PRD, donde se elegiría el candidato a la presidencia de la república para la elección del 2024, con la declinación de última hora de Beatriz Paredes, a favor de Xóchitl Gálvez, cuando se dieron a conocer las encuestas que favorecían 15 puntos de ventaja de Xóchitl contra Beatriz, los organizadores prefirieron que saliera una candidata de unidad, para así mandar un mensaje a la sociedad que si se puede ir unidos para las próximas elecciones del 2024, donde se elegirán presidente de la república, senadores, diputados federales y gobernadores, todo esto dio un giro a favor del país, lo importante de todo esto es ir a dar la gran batalla contra la maquinaria del gobierno federal que viene muy duro, todo los participantes en el proceso de FAM, tiene cabida en la campaña por que cada voto cuenta, nadie sobra al contrario todos faltan, así que unidos pueden salir adelante, ojala Xóchitl tenga la cabeza fría y la madurez para poder armar un súper equipo de campaña, el pueblo de México se lo va agradecer.

*Por otro lado este miércoles 6 de septiembre, se dará a conocer el ganador de las encuestas de la alianza MORENA, VERDE y PT, las cuales se aplicaron en todo el país, con los afiliados y simpatizantes de las 6 corcholatas, (Claudia, Adán, Marcelo, Manuel, Ricardo y Gerardo), esperemos haya transparencia en las encuestas porque uno de los candidato Marcelo Ebrard, no confía mucho en ellas y si no le favorece puede haber una división dentro de la alianza y eso no le conviene a nadie, estaremos atentos al proceso interno que se va dar para elegir a su candidato a presidente de la república, las 6 corcholatas andan muy nerviosas porque no confían mucho en su comité ejecutivo nacional y de la comisión de proceso, que encabezan Mario Delgado y el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien por cierto ya tuvo un desencuentro con la corcholata Claudia Sheinbaum, a principio del proceso pues ojalá el dedo de ya saben quién, dirija bien la encuesta real y salga su mejor gallo o gallina.

*Septiembre mes del testamento en Veracruz, debemos de aprovechar esta gran oportunidad que se da en el programa mes del testamento, donde todo los notarios del estado por acuerdo de gobierno federal y estatal junto con los colegios de notarios, deben de bajar el costo del trámite del testamento universal a solo $1200 pesos, es importante resaltar que la mayoría de las personas se niegan a realizarlo porque piensa que ya se va morir, cuando es una verdadera mentira ya que los trámites ante notario se puede hacer desde los 16 años, además de que con este trámite se evita más adelante que los familiares tenga algún conflicto familiar, la meta de este años es hacer 20, 000 mil testamento para que así seamos el estado que más tramites realizo a nivel federal., por otro lado el maestro Manuel Díaz Rivera, notario público # 30 de la demarcación de Xalapa y la asociación mexicana de comunicadores y periodista del estado de Veracruz (Amecope-Veracruz), realizaron un convenio para que todos los comunicadores y periodistas asociados a nuestra organización, puedan obtener un descuento en el trámite de testamento, por eso invitamos a nuestros amigos que no dejen de realizar su diligencia en la notaría antes mencionada.

*Quien anda nervioso es el líder interino del partido verde ecologista de México en el estado de Veracruz, Marcelo Ruiz, ya que sus días están contados dentro de la dirigencia estatal, en estos próximos días será el cambio de batuta, aunque él comenta que será después de las elecciones del 2024, pero el consejo político nacional del PVEM, ya decidió quien sustituirá al líder balín, quien dos veces se ha quedado en la raya para ser diputado local pluri, sabemos de buena fuente que el próximo líder estatal de Verde, es un joven con gran experiencia política y simpatía dentro del gremio político, pues esperaremos como decía mi abuelita, vendrán mejores aires para el Partido Verde Ecologista de México.

*Nos leemos la próxima semana.

