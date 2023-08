"El gordito de oro"

Agosto 14, 2023, 07:20 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Agosto 14, 2023, 07:20 a.m.

Mónica Robles Barajas y Javier Herreras Borunda, serán las dos fórmulas para las candidaturas al senado de la república por el estado de Veracruz, de la alianza Morena, Verde y PT, esto ya está definido a nivel nacional, asi digan más personajes de la política veracruzana de Morena, que todavía no hay nada para nadie, Mónica Robles, muchos sabemos que viene de una familia muy bien reconocida en Veracruz en los medios de comunicación y muy cercana al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, pero independientemente de ello Mónica se ha forjado su propio camino político, fue directora del DIF municipal en Coatzacoalcos, diputada local, además ha trabajado fuertemente con el grupo INTEGRA, dando apoyos a muchas familia en las diversas colonias de Coatzacoalcos, por eso es reconocida como la fuerte aspirante al senado de la república, el otro es Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y Doña Rosita Borunda de Herrera, Javier se ha desempeñado en diversos cargos políticos, fue coordinador de la campaña a gobernador de Manuel el güero Velasco por Chiapas, con quien le une una excelente amistad, diputado federal, coordinador de enlace de la bancada del partido Verde en el senado de la república, y actualmente es el secretario de organización del comité ejecutivo nacional del partido Verde, esta gran fórmula joven le da garantía de triunfo a la alianza de Morena, Verde y PT en el estado de Veracruz., no hay que perderlos de vistas.

Don Carlos Brito Gómez, un ejemplo a seguir y unos de los últimos grandes de la clase política Veracruzana, quien hace unos días se nos adelantó en el camino celestial a los 89 años de edad, originario de la congregación de Tonalá del municipio de Agua Dulce, Veracruz., pero en la época que el nació pertenecía a Coatzacoalcos, un político respetado quien hizo sus estudios en la primaria Leona Vicario y Vicente Guerrero, la secundaria y preparatoria en la General Miguel Alemán González., de ahí se fue hacer sus estudios profesionales de la carrera de Derecho a la ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Después ingreso laborar a la secretaria de gobernación, fue agente del ministerio público federal, subsecretario de gobierno del estado de Veracruz, diputado federal, magistrado presidente del tribunal de lo contencioso administrativo en el estado de Veracruz, alcalde de Coatzacoalcos, diputado local, presidente de la mesa directiva del congreso del estado de Veracruz y coordinador de los diputados del partido revolucionario institucional, presidente del PRI estatal, delegado en varios estados del comité ejecutivo nacional del PRI, por último presidente de la comisión de procesos internos del comité estatal del PRI en Veracruz., militante priista desde los 19 años de edad hasta sus ultimo días, quien fue leal a su partido al que perteneció toda su vida, una excelente ser humano amigo de sus amigos, nunca te dejaba solo si estaba en sus manos ayudarte lo hacía de corazón, maestro de muchas generaciones en la política Veracruzana, como por ejemplo de; Flavino Ríos Alvarado, Edel Álvarez Peña, Fernando Charleston Salinas, Gonzalo Morgado Huesca, Ulises Rodríguez Landa, Mauro Solano Lozano, Marcelo Montiel Montiel, Guillermo Zorrilla Fernández , etc, etc., amigo de grandes gobernadores de Veracruz., Rafael Hernández Ochoa, Migue Alemán Velasco, Dante Delgado Rannauro, Fernando Gutiérrez Barrios, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa., era un personaje que a nivel nacional era bien querido por la clase política, le toco las grandes glorias del PRI, pero era de los pocos políticos que nunca abuso del poder, estuvo en los tiempo de gloria Priista en el país, Carlos Brito deja un huella insuperable un ejemplo de padre y político, se va tranquilo al saber que cumplió su objetivo partidista y como ser humano, un hasta pronto para ese gran Veracruzano... CARLOS BRITO GÓMEZ.

Los hermanitos Sergio y Héctor Rodríguez Cortez, quienes están disfrutado de la pobreza franciscana de morena, siguen dando de qué hablar, Sergio actualmente es el Procurador del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, donde se dice que le va excelentemente bien, además de vérsele muy cercano al gobernador Cuitláhuac García, con quien va seguido a ver los partidos de beisbol en el puerto de Veracruz., también hay que recordar el lindo historial que tiene del pasado cuando era del PRD, y funcionario de los anteriores gobiernos., por otro lado su hermano Héctor que actualmente es el alcalde de ciudad Mendoza, Veracruz., pueblo que tiene en el total abandono, y por cierto se acaba de llevar acabo la boda del año del hijo presidente municipal de Mendoza, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio,. en unos de los salones más elegantes de esa conurbación, donde los más de 400 invitados bailaron hasta amanecer con el tecladista Nelson Kanzela, la pregunta que se hace el pueblo de Mendoza, es de donde saldrían los recurso para tirar la casa por la ventana en la boda del año, será que el gobernador y el presidente de la república, sabrán quién financió la elegante boda franciscana, así se la gastan los hermanos Rodríguez Cortez, mientras el pueblo jodido, los Rodríguez, bailan al ritmo de chico ché... Quien pompó, así las cosas.

El líder nacional del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, el Ing. Ricardo Aldana Prieto, sigue firme en la secretaria general del STPRM., se ha rumorado mucho y más en redes sociales por fakenews,(noticias falsas) que Aldana Prieto, iba ser supuestamente jubilado, se sabe que los envidiosos y queda bien con el gobierno federal, son los que soltaron esa estrategia por Facebook, para desprestigiar al líder nacional de los petroleros, por el buen desempeño que viene realizando y más ahorita que está dando la revisión salarial a favor de los trabajadores, donde la empresa quiere darle un mínimo aumentos a los miles de trabajadores petroleros y quitarles logros que hace muchos años tiene el sindicato, así poco a poco el gobierno federal quiere acabar con el STPRM., y según la empresa ellos atenderán directamente a los trabajadores petroleros en sus demandas laborales, Jesús Ortega Ramírez y Cesar Pocero Lozano, son dos personajes frustrados por no haber logrado el triunfo a su favor en las pasadas elecciones internas del sindicato, ellos juntos con personal de la subdirección de capital humano de petróleos mexicanos, cuyo titular es Franco VeitesPalavicini, y el vocero oficinal Carlos Víctor Jasso de Anda, se encargaron de llamar personalmente vía telefónica para solicitar la comparecencia de Aldana Prieto, en dichas oficinas para notificarle supuestamente su jubilación, lo que es totalmente falso al contrario Aldana Prieto, tiene el respaldo de las 36 secciones petroleras del país, el líder nacional seguirá en plática con la empresa (PEMEX), hasta lograr los beneficios a favor de sus trabajadores, con quienes se comprometió en campaña apoyarlos con todo., muy bien por el líder nacional.

*Nos Leemos la próxima semana.

