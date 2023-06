Persecución de Cuitláhuac García, contra la periodista Claudia Guerrero

*Ya van a cumplir 5 años en el gobierno estatal, y hasta el momento no se ha visto ningún cambio, el cual prometieron además de ser diferente, pero todo sigue igual o peor, siempre salen con el pretexto que la culpa la tienen los del pasado, Cuitláhuac García, ha sido una decepción para los Veracruzanos que creyeron en él y en el cambio, se han dedicado a perseguir a todos los que no piensa como ellos, a gastar el dinero del gobierno en nuevos grupos políticos creados por los secretarios y subsecretario del gabinete, además de competir entre ellos haber quien tiene más gente (empleados), a los que obliga con amenazas que si no hacen lo que ellos digas los darán de baja de su empleo, tiene que ir a los mítines, repartir el pasquín que editan, además de que ellos deben de pagar su gastos cuando los obligan asistir algún evento de Morena, Cuitláhuac y su palomilla están muy seguro de que ganaran la próxima elección en el estado por el simple hecho de ser de Morena y confiar en la popularidad del presidente de la república, a que por cierto cada día es menor, dentro de las cosas que quieren hacer ahora es callar la libertad de expresión de los compañeros de los medios de comunicación, todo porque el gobiernos estatal, viene realizando un ineficiente trabajo en las diferentes dependencias gubernamentales, Cuitláhuac García, una vez más inventa investigaciones ministeriales, en contra de los periodistas como la compañera Claudia Guerrero Martínez, le formulan un citatorio para obligarla a presentarse a declarar por falsas imputaciones del 2022, para activar un plan fabricado y detener a la periodista, para impedir publicaciones por desvíos de recursos, en una franca revancha política y mostrar al gremio periodístico estatal los que les puede pasar a todos y aquellos que critican o publiquen la larga lista de actos de corrupción, violación a los derechos humanos y desvíos de recursos que realizan en esta administración morenista., por eso en estos momentos todo los compañeros sean del medios u organización, debemos unirnos a favor de la compañera, Claudia Guerrero, porque hoy es a ella la que quieren encarcelar pero mañana puede ser cualquiera de nosotros con cualquier pretexto, alcemos la voz y pidamos a las organizaciones internacionales, nacionales y estatales de derechos humanos su intervención para resolver este asunto lo más pronto posible., la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodista, Amecope-Veracruz., nos unimos a la compañera periodista y estaremos atentos a los acontecimientos por parte del gobierno de Veracruz. COMPAÑEROS NO ESTAMOS SOLOS, SOMOS MUCHOS, ALCEMOS LA VOZ A FAVOR DE NUESTRO GREMIO PERIODÍSTICO, JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES.

*Cuando nos llega al agua al cuello, pegamos de grito, así está pasando en todo el mundo por este vital líquido que cuando lo tenemos no lo cuidamos, nos dedicamos a desperdiciarlo en cualquier acción, (lavando el carro, regando jardines Etc), y cuando verdaderamente lo necesitamos en el hogar pegamos de brinco, no tenemos la cultura de cuidarla, sabe usted cuantas veces utiliza en agua en su casa en el día, desde que se levanta hasta que se duermes, por eso debemos tener conciencia de cuidar dicho líquido, cada día la naturaleza nos está castigado secando rio, lagos y demás, cuando ya nos vemos apurados empezamos a echarle la culpa al gobierno, federal, estatal y municipal, así sucede en Xalapa, donde ahora los colonos dicen que el culpable de que no allá agua en la ciudad es el alcalde Ricardo Ahued, cuando él es unos de los presidente municipales que más atento está a los colonos, pero como en todo lados hay fuego amigo, le mandan grupos a protestar a la presidencia municipal, para exigirle que allá agua, cuando todos saben que el vital líquido llega a Xalapa de otras ciudades y estados, ojala lo que está pasando sea para que la gente agarre conciencia y cuide el agua, que cada día está más escasa.

*El alcalde de Altotonga, Veracruz., Ignacio Morales Guevara, ha sido honrado con el prestigioso nombramiento como Vicepresidente de Desarrollo Social de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), esta distinción reconoce su destacado liderazgo y compromiso con el fortalecimiento municipal del país, la FENAMM es la principal organización municipalista de México, que agrupa a más de 1,625 municipios de todo el país, desde su fundación en 1997, buscando promover reformas estructurales, y fortalecer las finanzas locales, con el nombramiento el presidente municipal, representara los intereses de Altotonga, sabemos que con este gran nombramiento Nacho Morales, fortalecerá los lazos entre municipios, se trabajara por un mayor desarrollo local, este logro augura un futuro prometedor para el bienestar de la comunidad Altotonguense y refuerza el compromiso con el progreso municipal de México.

*Al que no hay que perder de vista es al Joven empresario Veracruzano Fernando Padilla Farfán., ya que se la ha visto muy pegado a la corcholata Adán Augusto López Hernández., quien anda buscando la candidatura por el partido Morena, a la presidencia de la república, a Fernando Padilla se le ha visto en los recorridos que anda haciendo Adán Augusto por todo el país, y se sabe que en esas giras se le encarga muchas cosas que le solicitan al candidato, además también es el encargado de atender a los empresarios, en Veracruz junto con Sergio Gutiérrez Luna, Regina Vázquez Saut, Carlos García Méndez, Diego Florescano, y un sin números de actores políticos, Adán Augusto, cuenta con un gran grupo que le garantiza el triunfo, primero a la candidatura y en el 2024 a la presidencia, por eso cuando le toque Adán Augusto, venir a Veracruz de gira tiene garantizado un súper evento, como aquel que le hicieran en el sur de Veracruz (Acayucan), las hermanas Vázquez Saut., pues esperemos el arribo del candidato, hermano del presidente AMLO.

*Nos Leemos la próxima semana.

