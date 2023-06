Amecope-Veracruz, de fiesta este miércoles 7 de junio

*Amecope-Veracruz., felicita a todos los compañeros comunicadores y periodistas por su día, ya que este miércoles 7 de junio se celebra "EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION"

*Cada año en México se celebra el día de la libertad de expresión, y por primera vez en nuestro estado de Veracruz., la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas (Amecope), celebrara con gran profesionalismo y entusiasmo a los amigos comunicadores y periodistas, a los cuales se les entregara un reconocimiento por su larga trayectoria de trabajo en este noble ejercicio de la comunicación, la cual no es fácil y más en la actualidad, donde cada día es más complicada, como ustedes saben cada año hay un gran número de compañeros caídos en su labor informativa, por eso la Amecope-Veracruz., se preocupa por sus integrantes, y este próximo miércoles 7 de junio, se hará una sencilla ceremonia, donde a varios comunicadores de diversos puntos del estado, serán galardonados con un reconocimiento por su labor periodística, esto se llevara a cabo, en las instalaciones de la CMIC, en la calle Nicolás Bravo esquina Quevedo en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos, a partir de las 18:00 horas., esperamos a todos los compañeros que serán premiados, que asistan de todo el estado, a partir de este año ya quedara establecido la entrega de los reconocimientos Amecope-Veracruz., en hora buena.

*Muy competida estará este domingo 4 de junio, la contienda para la gubernatura, en los estados de Coahuila y Estado de México., donde las dos alianzas están peleando con todo, (MORENA-PT-VERDE) y (PRI-PAN-PRD), los equipos de Alejandra del Moral y Delfina Gómez, se está preparando para ir a una competencia que está muy cerrara, hasta este medio, la alianza (MORENA-PT-VERDE), llevaba una ventaja en el Estado de México, pero la gente seguía saliendo a votar, para decidir de última hora si quieren un cambio o seguir con el gobierno actual, por otro lado en Coahuila en su desesperación Morena, obligo a los dirigentes nacionales del Verde y Pt, a renunciar a sus candidatos he irse en una alianza, pero creo que esa estrategia de Mario Delgado, no va dar resultado, ya que no tomaron en cuenta a los candidatos a gobernadores, Ricardo Mejía (Pt) y Lenin Pérez (Verde), por lo que a estas alturas la gente ya decidió por quien va votar, además que ante el OPLE, ya no se pueden hacer cambios de candidatos, ya que las boletas están impresas con los nombres de cada uno de los participantes, y menos una nueva alianza, los beneficiados con todo esto son los de la alianza PRI, PAN y PRD y su candidato Manolo Jiménez, quien desde un principio estuvo arriba en las encuestas., pues esperemos este domingo 4 de junio, los resultados, porque esto va dar un panorama para las próximas elección de 2024.

*Quien ha sido una revelación en el Partido Verde Ecologista de México, es el secretario de organización del comité directivo estatal en el estado de Veracruz, Edgar Herrera Lendechy, quien no para de recorrer el estado, conformando la estructura electoral y de afiliación, que va servir a su partido en las próximas elecciones federales y estatales, a pesar de ir en alianza con Morena y Pt, el Verde tendrá sus propios candidatos en la senadurías, diputados federales y locales, por eso Herrera Lendechy, no se confía y suma cada día más afiliados, para que a la hora que llegue el momento puedan proponer sus propios candidatos, así tener su batallón electoral, y estar listo para ir a la guerra del 2024, también hay que destacar la presencia de Javier Herrera Borunda, secretario de organización de comité ejecutivo nacional del partido Verde, quien en días pasados, en el congreso nacional del Verde, fue el que destapó a la corcholata, a la Presidencia de la República, Manuel Velasco Coello, el hecho de que el hijo del tío Fide, allá sido el presentador hay que interpretarlo como una confirmación de que la figura del PVEM, en el estado es Javi, y no hay mas proyecto que él, por cierto Herrera Borunda, estuvo compartiendo en el evento con la plana mayor, como Karen Castrejón, secretaria general, Carlos Puente, coordinador de los diputados federales, y Arturo Escobar, secretario técnico del consejo político nacional., ahí la llevan los herreras., en hora buena.

*Muy bien por Alejandro Devaux Zurita, por el excelente evento que realizado el domingo pasado de toma de protesta como presidente estatal de la agrupación política "ALIANZA PATRIOTICA NACIONAL", donde lo acompañaron miles personas de diferentes puntos del estado de Veracruz, además asistió el líder nacional Ricardo Peralta Saucedo, el diputado federal Mario Llergo, y el secretario técnico Luis Ángel Jácome, con este súperevento Devaux Zurita, demuestra su oficio político, y posesiona en Veracruz a esta nueva agrupación política, quienes conocemos Alejandro, sabemos que es una persona muy inquieta en el quehacer político, y sabrá responder con trabajo a la confianza que le encomendaron y armar una gran estructura electoral para la próximas campaña donde apoyan incondicionalmente al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, el trabajo a realizarse será en 58 municipios prioritarios que dan más votos, ahí se reforzara para que en 2024, Alianza Patriótica, aporte su granito de arena en ese gran escenario electoral.

*Nos Leemos la próxima semana.

