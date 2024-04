¿Y Sergio Gutiérrez Luna?

¿Se acuerda usted del diputado Minatitleco, que quiso ser candidato a la gubernatura de Veracruz por el partido Morena, Sergio Gutiérrez Luna “El Cheko”? pues resulta que el señor diputado cuando supo que él no iba a quedar de candidato a gobernador, agarró sus pocas maletas que tenía y emprendió la fuga, dejando a todos sus seguidores, admiradores, creyentes y demás en el total abandono. No regresó ni por un café a la parroquia. Lo triste de todo esto es que hubo gente que sí le creyó lo de la gubernatura y se metieron a respaldarlo con todo, pero a él le valió m…., no regresó a dar alguna explicación y menos a respaldar a sus seguidores para algún puesto de elección popular en Veracruz, mientras él y su distinguida esposa, Diana Karina Barrera, que por cierto es actualmente diputada local por el estado de Sonora, amarraron de nuevo hueso. Él se reelige como diputado federal y ella también es candidata a diputada federal por el distrito tres de Hermosillo, Sonora, mientras tanto sus seguidores se quedaron con el bat al hombro; algunos de ellos comentan que ya vendrá dentro de seis años de nuevo a querer buscar la gubernatura de Veracruz, pero aquí lo vamos estar esperando (al bebe) porque no se vale que no la jugamos con él en abierto y ni un besito nos dio de despedida. Muchos de nosotros fuimos perseguidos por el gobierno actual por andar apoyándolo, incluso hubo compañeros que fueron corridos de su trabajo, por eso le decimos al Minatitleco que aquí nos vemos en seis años. ¡Culeroooo!

*Paisanos veracruzanos (porque yo si nací en Coatzacoalcos) este próximo dos de junio debemos de estar muy alerta en la votación que habrá de presidente de la república, gobernador, senadores, diputados federales y locales, ya que de nosotros va depender cuidar bien las urnas, porque ya sabemos que el gobiernos federal, estatal y morena tienen como aliados al INE y OPLE para poder juntos hacer chanchullo, y embarazar las urnas o robárselas en un momento si ven que van perdiendo la elección; ahí es donde la ciudadanía debe estar atenta y vigilar cada una de las casillas durante el desarrollo de la votación para que se lleve con tranquilidad y paz la jornada electoral del día. Si no lo hacemos nosotros nos vamos a arrepentir más adelante cuando nuestros hijos y nietos empiecen a sufrir lo que viene: la tristeza y pobreza máxima. Hoy cómo estamos cuando se nos dijo de un cambio, y sin embargo no hay empleo, solo inseguridad, sin medicamentos, la gasolina cada día más cara, etc., además de no poder salir a la calle con confianza; por eso debemos de analizar a conciencia que sigue para nuestro lindo país y estado de Veracruz. ¡Un grito a tiempo!

*El próximo sábado 27 de abril del presente año a las 18:00 horas, en las instalaciones de museo de antropología de la ciudad de Xalapa, se llevará acabo el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Veracruz: de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” (MORENA, VERDE y PT) con la zacatecana Rocío Nahle, en la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” (PAN, PRI y PRD) el peroteño Pepe Yunes, y, por último, del partido Movimiento Ciudadano (MC), Polo Deschamps. Los veracruzanos esperamos un debate con propuesta claras y serias para nuestro estado que en verdad le hace mucha falta en carretera, salud, seguridad, empleo, ganadería, pesca, educación, vivienda, etc., porque luego se la pasan criticándose unos a otros y la ciudadanía es la que sale como siempre perdiendo. Esperaremos con mucho entusiasmo el gran debate entre Veracruz y Zacatecas. (Acepto apuestas, a quién le van).

*Quienes ya están cansados de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV) son los maestros sindicalizados, ya que con el pretexto que ya se va acabar este gobierno, y que ya no tienen presupuesto para cumplirles las peticiones de los maestros, pero cuando dichos compromisos se hicieron desde hace varios meses atrás, los sindicatos inconformes se unieron en una coalición para tener más fuerza y tomar las instalaciones de la SEV, y varias delegaciones del estado, son: Magisterial Veracruzano (SMV), que encabeza el maestro, Ramón Domínguez Polo; el sindicato Innovación Sindical al Servicio de los Trabajadores de la Educación (INSISTE), José Luis Moreno Landa; Magisterio Unido por la Trasformación de la Educación de Veracruz (MUTEV), Francisco González Villagómez; Sindicato Estatal de Trabajadores y Educación de Veracruz (SETEV), Jaime Reyes Salazar. Toda esta lucha empezó desde que estaba de secretario el candidato a diputado federal, Zenzanye Escobar, del que por cierto se comenta que se llevó algunos pesos para su campaña y ahora no hay para cumplirles a los maestros inconformes. Los líderes sindicales comentan que no se van a levantar de las instalaciones hasta que se firme una minuta de compromisos y les empiecen a cumplir así sea necesario quedarse lo que resta del año. Así están terminando las cosas en el gobierno de Cuitláhuac García, quien decía tenía la barita mágica para cumplir todos los compromisos de campaña, “pero no es lo mismo ser borracho que cantinero”, “ni los toros se ven igual desde las barreras”. ¡Ahí se las dejamos!

Nos leemos la próxima semana.

