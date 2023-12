Segundo Informe de labores de Nacho Morales, presidente municipal de Altotonga

Diciembre 11, 2023, 07:06 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Diciembre 11, 2023, 07:06 a.m.

*Felicidades al Programa “El derecho es para todos” que se trasmite cada lunes a las 12:00 del día por Radio Televisión de Veracruz (RTV), al cumplir este 12 de diciembre su PRIMER ANIVERSARIO. Conducido por el Maestro Manuel Díaz Rivera, notario público # 30 de la demarcación de Xalapa. ¡Que sigan los éxitos!

*No pierda de vista al Lic. Miguel Ángel Martínez Poceros que pronto será noticia en el distrito X federal de Xalapa.

*Muy bien por el diputado Marlon Ramírez Marín, por sus atinadas intervenciones ante los secretarios de gabinetes del gobierno del estado en sus comparecencias en el congreso local, quienes al parecer no saben qué pasa en sus dependencias (o como decía Don Teofilito: se hacen tío lolo), como la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, que no sabía qué obras son federales o estatales, pero si autoriza que se le pague muy bien al joven Lorenzo Gabino González un trabajo que se realizó en el Sector hidráulico, pero ella comenta no tener conocimiento y menos conocerlo al contratista antes mencionado. ¿Ay nanita en manos de quién estamos?

Este fin de semana se llevó a cabo el Segundo Informe Municipal de Nacho Morales Guevara, presidente del Municipio de Altotonga, Veracruz, quien dio a conocer los resultados del trabajo realizado y acciones implementadas en mejoras de su municipio en materia de salud, seguridad, educación, obras públicas, deporte y bienestar social entre otros. Este año ha sido muy difícil el caminar ya que nuestra economía federal y estatal no han estado muy bien, pero en nuestro municipio se ha hecho un gran esfuerzo con el poco recurso que se administra, se estira lo más que se puede para poder cumplir con el pueblo. Nacho Morales ha gestionado a nivel nacional obras y recursos para que lleguen al municipio y el año que viene realizar más y gestiones en beneficio de la población que quedan pendientes; seguiremos por el camino de la gestión social para beneficios de los altotonguenses, seguiremos atendiendo y apoyando con todo esfuerzo y corazón, refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía, seguiremos transformando Altotonga en este nuevo comienzo. Ahí la llevan.

*Empieza la efervescencia política en el estado de Veracruz, y como cada año la Agrupación Política Estatal Vía Veracruzana, que se fundó hace 27 años, realizó su reunión anual en el hotel HB. Donde asistieron un sin número de políticos y amigos de todo el estado de Amadeo Flores Espinoza, político de gran calidad moral quien sigue siendo el guía moral de la Agrupación. En su mensaje refrendó su apoyo de Vía Veracruzana y sus socios, para el veracruzano y precandidato a la gubernatura de Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pepe Yunes, quien estuvo como invitado especial, además quien fue saludado por cada uno de los presentes expresándole su total apoyo en la contienda electoral del 2024. Pepe Yunes, en su intervención, le pidió a los amigos no bajar la guardia y hacer una campaña territorial para convencer a las familias, amigos y vecinos de que la mejor opción para recuperar la tranquilidad en el estado es la alianza PAN, PRI y PRD. Todos juntos podemos lograr la gran hazaña de obtener dos millones de votos para el triunfo electoral. Dentro de los asistentes al evento estuvieron: Juan Carlos Campos, José Luis Sala Torres, Porfirio “pipo” González, Héctor Yunes Landa, Paulino Vázquez, Miguel Ángel Díaz Pedroza, Francisco Mora, Mario Ulises, Ramón Reyes, Dionisio Pérez Jácome, Fernando Vázquez, Juan José García, Gonzalo Morgado, Alfonso Vázquez, Rafael Córdoba, Silvia Domínguez, Carlos Rodríguez, Tomás Carrillo, Jorge Moreno, Antonio Nemi, Adolfo Ramírez, René Herrera, Rosita Luna, Zaida Lladó, Mario Tejeda, Rafael Carreón, Carlos Rugerio, Andrea Landa, Francisco Montes de Oca, Héctor Martínez, Yolanda Lagunes, Silvio Lagos, Américo Zúñiga, Zitta Passi, Jaime Cisneros, entre muchos. Bien por Amadeo.

*Quienes terminan mal y de malas son los paisanos de la zona norte, ya que ven tristemente que se va un año más y no son tomados en cuenta por las autoridades federales y estatales para la reparación de las carreteras, y una vez más tienen la esperanza que los nuevos candidatos a gobernador los tomen en cuenta en su proyecto carretero, ya que siempre prometen que la zona norte va ser otra y cuando llegan al poder se olvidan, solo la visitan cuando buscan los votos que le sirve en la elección para ganar. Por otro lado los eventos de la candidata de la Alianza Morena, Verde y PT, la Zacatecana Rocío Nahle, en la zona norte en los municipios de Pueblo Viejo, Pánuco y Tantoyuca se notó la falta de convocatoria y ausencia de liderazgos, solo hubo como en todo los eventos presencia de burócratas llevados a la fuerza, docentes, pocos campesinos, escasos obreros, sacaron a estudiantes de nivel superior para que asistieran, pocas mujeres, lo más triste es que engañan a su candidata porque la misma gente la llevan a todos los eventos (acarreados). Pésima imagen presenta los retenes carreteros encabezados por el personal de Transporte Público y Tránsito Estatal instalados en la entrada a Veracruz, sobre la carretera Tampico-Valle, en la población Moralillo municipio de Pánuco, donde existe múltiples abusos de autoridades día y noche (más a los paisanos que vienen de Estados Unidos a pasar la navidad con sus familias). Se comenta que existe fraude en el municipio de Tantima en las obras estatales de pavimentación de concretos armados en caminos rurales, las cuales a escasos meses de haber sido inauguradas ya presentan enormes fracturas y baches; hasta la fecha la SIOP brilla por su ausencia ¡Así las cosas por la zona norte de nuestro estado!

*Nos leemos la próxima semana.

