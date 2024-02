Ricardo Ahued sigue trabajando sin descanso por Xalapa

*Felicito al Maestro José Luis Pérez Cruz, gran periodista de la ciudad de Coatzacoalcos, en su nueva etapa en el periódico Diario del Istmo. Desde donde conducirá un excelente programa "Diálogos", donde entrevistará a un sinnúmero de personajes con diversos temas polémicos. ¡Enhorabuena!

*Saludo a mi alma mater, la Facultad de Periodismo, hoy Ciencias y Técnica de la Comunicación de la Universidad Veracruzana por su LXX aniversario de donde han egresados cientos de generaciones de periodista y comunicadores exitosos de todo el país. Abrazo con cariño a la Doctora Rossy Lorena Laurencio Meza, actual directora de la Facico.

Se comentará lo que quieran del alcalde de Xalapa, Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil sobre su manera de trabajar en la capital del estado referente a los cientos de obras que viene realizado en la ciudad, sabemos a veces que son molestas por interrumpir la vialidad, pero al final la ciudadanía de las diversas colonias lo agradecen porque tenían años que ninguna administración municipal se había preocupado por sus colonias. Hoy ya con resultados y hechos la gente se siente contenta con el alcalde Ahued, además todas las semanas recibe a cientos de colonos en el palacio municipal para poder escucharlos y ayudarlos en sus diversas peticiones hasta donde den los recursos del ayuntamiento que se manejan con claridad y trasparencia. Ojalá Ahued siga con esa dinámica a favor de los miles de xalapeños. ¡Ahí la lleva!

*Desde este espacio, y como presidente de Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz (AMECOPE-VERACRUZ), nos solidarizamos con nuestro compañero comunicador Walter Ramírez Aguilar (con 38 años de experiencia en los medios de comunicación, como son: noticias desde Veracruz, Revista Perfil, Radio Banana, Crónica) quien en días pasado fue censurado al no permitirle el acceso a la conferencia de prensa matutina realizada por el gobernador Cuitláhuac García en el Palacio de Gobierno. Donde con esa acción el gobierno estatal, a través de su coordinador de comunicación social, Iván Joseph Luna Landa y Jonathan García, jefe de logística, mandan un mensaje de falta de respeto a la libertad de expresión a los compañeros periodistas. En Amecope-Veracruz queremos dejar claro que nuestro colega Walter no está solo. Seguiremos en la lucha juntos, y estaremos atento a todas las violaciones que se den a los compañeros de los diversos medios de comunicación en el estado.

*La marcha por la democracia fue todo un éxito en el país donde salieron miles de ciudadanos a expresar su rechazo hacia el actual gobierno federal. En más de 120 municipios salió la gente a pesar de mal tiempo que existía, además todos los ciudadanos que asistieron llegaron por su propio pie, quiere decir que ninguno fue acarreado como se acostumbra en otras marchas. En la ciudad de Xalapa, donde estaba la lluvia y el frío, no fue impedimento para que miles de personas salieran a manifestar su inconformidad, saliendo desde el teatro del estado y terminando su marcha en la Plaza Lerdo del centro de la ciudad. Igualmente, en el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba y otros municipios más del estado salió la gente a expresarse. También así en otros estados como Campeche, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo la gente se desbordó en asistir a la Marcha de la Democracia. Donde en verdad la gente respondió con gran entusiasmo fue en la Ciudad de México, donde miles de ciudadanos se manifestaron caminando por diversas avenidas, concentrándose todos en el zócalo de la ciudad. Ahí el único orador, Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del INE, defendió la democracia la cual se ha construido gracias a la lucha de los ciudadanos. Pidió elecciones libres y transparentes ante las múltiples acusaciones de una intervención del Estado en el proceso, pero también de las instituciones que participan en los comicios y de la Constitución misma. Democracia no es solo elecciones limpias, significa que tengamos la posibilidad de un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente o que contemos con información sobre en qué gasta el gobierno y también que la Suprema Corte anule una ley que afecta a la población. Todo esto significa tener democracia. Ante un Palacio Nacional, completamente blindado, el exfuncionario electoral aseguró que los asistentes a la marcha estaban ahí para decir "NO" a todos los intentos por desmantelar las instituciones que se han construido a base de la lucha de los ciudadanos. La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa o un regalo del poder. La democracia se consiguió gracias a las apuestas de varias generaciones de mexicanos. Córdova Vianello cerró su intervención haciendo un llamado a los ciudadanos para que este dos de junio salgan a votar masivamente, porque solo en sus manos está la defensa de la democracia. Sentenció que, si no sales a las urnas ante el riesgo actual que corre nuestra democracia, eso convertiría a los mexicanos en responsables de su propia destrucción.

*A pesar de lo que se diga de los Yunes azules, que son Miguel Ángel Yunes Linares (papá), Miguel Ángel Yunes Márquez (hijo) y Fernando Yunes Márquez (hijo), estos saben jugar bien sus fichas políticas, tan es así que están dentro de las negociaciones que hiciera el PAN con las otras fuerzas políticas PRI y PRD formando la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz". Dentro de las negociaciones y repartición de posiciones al PAN le tocó la primera fórmula del Senado de la República porque los primeros en registrarse ante el Comité Directivo Estatal del PAN en la ciudad de Xalapa fue la de los hermanos Miguen Ángel y Fernando Yunes Márquez; el primero propietario, el segundo de suplente, para que en el 2025 Miguel se venga a buscar una vez más la presidencia municipal del puerto de Veracruz que actualmente la tiene su esposa Paty Lobeira, que está haciendo un excelente papel, y el suplente que sería su hermano Fernando, subiera de propietario al Senado pero, de última hora, en el Comité Ejecutivo Nacional de PAN se dieron cuenta que la fórmula más rentable en votos para la alianza es la de los Migueles, papá e hijo, y así poder ayudar también al candidato a gobernador Pepe Yunes, contra la zacatecana Rocío Nahle, a obtener más votos. Los Yunes azules son criticados por muchas acciones, pero sin duda alguna son necesarios para el triunfo del 2024 en el estado de Veracruz. Ahí te hablan Manuel Huerta.

*Ni Rafael Hernández Villapando, ni Miriam Ferráez Centeno son gallos para competir en la diputación federal por el distrito de Xalapa; a quien elija el Comité Ejecutivo Nacional de Morena saben que están perdidos en este distrito, ya que ninguno de los actuales diputados ha hecho trabajo político en las colonias de Xalapa, se la han llevado como pateando un bote y la gente de las colonias xalapeñas nunca más los ha vuelto a ver después de que ganaron su curul. Ellos han sido agraciados ya que en sus dos diputaciones siempre los arrastró la votación de otros actores políticos. En la primera los acarreó la votación del presidente de la república AMLO, y en la segunda la votación la del actual alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued. Este año no van a tener esa suerte ya que la zacatecana, Rocío Nahle, lo que necesita son aliados que le sumen votos a favor de ella. Harán las cosas que sea necesaria para poder ganar las próximas elecciones, pero el pueblo sabio ya se dio cuenta hacia donde debe ir Veracruz.

*Este sábado 2 de marzo del presente año se realizará la toma de protesta del Comité Directivo Municipal de la ciudad de Xalapa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que encabezará como presidente el buen amigo, Mario Rebollar García, quien es una persona que tiene años gestionando un sin número de actividades para la gente de las diversas colonias de la capital del estado, Con Mario Rebollar se empieza una nueva etapa de la política municipal ya que los planes que trae el nuevo Comité Municipal del PRD es caminar casa por casa promocionando el proyecto de la alianza "Fuerza y Corazón por Veracruz".

Los votos se ganan actualmente oyendo a la gente de los problemas que tienen en sus colonias, por eso esa será nuestro sello de trabajo andar caminando en el campo; no descubriremos el hilo negro, pero retomaremos las causas sociales que se dejaron de hacer a favor de la población en general, por eso vamos con todo a favor de nuestros candidatos a la presidencia de la república (Xóchitl Gálvez), a la gubernatura (Pepe Yunes), senadores, diputados federales y locales. El triunfo es nuestro y este dos de junio ganaremos junto al pueblo.

*Nos leemos la próxima semana.

