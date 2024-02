Polo Deschamps es candidato a gobernador a modo de Movimiento Ciudadano

Hasta pronto amigo Gerardo Martínez Ríos, te nos adelantaste en el camino celestial, a la familia Martínez Nachón, (Lolis, Gerardo, Lolis y Beatriz), mi solidaridad y abrazo cariñoso, amén.

Hipólito Deschamps Espinoso Barros (Polo Deschamps) es el precandidato único a gobernador de Veracruz por el partido Movimiento Ciudadano (MC). Él fue alcalde del municipio de Medellín de Bravo, viene del Partido Acción Nacional; según Dante Delgado decía que MC iba dar una sorpresa al presentar un super candidato a la gubernatura (lastima margarito) pero le ganó el tiempo y al no tener a nadie que le entrara a la candidatura, tuvieron que invitar de última ahora al ex panista Polo Deschamps, una persona que solo lo conocen en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Se cree que MC, con su candidato, lo que pretende es hacerle su chamba a Pepe Yunes y a los hermanos Yunes Márquez, al querer obtener votos a su favor para disminuir la votación de la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz” (PAN, PRI y PRD) y así poder ayudar a la alianza MORENA, VERDE y PT que encabeza la zacatecana Rocío Nahle. Pero el pueblo sabio ya se dio cuenta de la jugada de Dante Delgado (quien es amigo de Andrés Manuel desde hace muchas décadas), y que siempre ve por su beneficio personal, tan es así que su hijo (de Dante) va de candidato a Senador de la República (será porque está metido en el gran fraude de SEGALMEX) y necesita tener fuero por aquello de que no te entumas. Como dice el filósofo cuenqueño: ¡Cuál cambio son lo mismo!

*Una vez más va de candidato a diputado federal por el distrito de Xalapa, el hijo de un gran político que tuvo Veracruz, el maestro Guillermo Zúñiga Martínez, el ex secretario del trabajo, ex diputado local y ex alcalde, Américo Zúñiga Martínez, por la alianza “Fuerza y Corazón por Veracruz”, quien la vez pasada que compitió se quedó cerca de ganar, ya que el actual diputado federal por Morena, (quien desde que tomó protesta nunca más se le ha vuelto a ver) Rafael Hernández Villapando, ganó gracias a la super campaña que hizo para alcalde Ricardo Ahued, quien lo arrastró en su votación a los actuales diputados locales y federal y así fue que ganaron, pero los escenarios políticos en el estado de Veracruz han cambiado después que el pueblo sabio se dio cuenta y se decepcionó de la 4T; por eso creo que ahora Américo tiene una gran oportunidad de representar a Xalapa en el congreso federal junto al candidato a gobernador Pepe Yunes. ¡Van hacer un gran trabajo por Veracruz! ¡Enhorabuena!

*Me dio mucho gusto saludar al gran comediante originario de Coatzacoalcos, Jaro Hernández, que es un joven que viene empujando duro en la actuación a nivel nacional; claro lo trae en la sangre ya que su papá es un gran cómico en su natal Puerto México, Fidel Her,,, casi Gobernador, así es más conocido el gran Fidel con quien me distingue una gran amistad desde hace muchos años. Trabajamos juntos llevándole alegría a un sin número de niños en las diversas colonias de Coatzacoalcos, por eso cuando Jaro me dijo quién era su padre, me dio mucho gusto saber de dónde vienen sus enseñanzas. Le deseo de corazón al gran Jaro le vaya muy bien y que logre sus metas de triunfar en grande, sé que lo va lograr por su entusiasmo que tiene. Sigue adelante que pronto te veremos en las grandes pantallas de televisión. Jaro, Jaro ¡Ahuevooooo!.

*Como siempre se hacen las cosas en Puente Nacional (en grande) en días pasado se realizó la visita de la candidata a la gubernatura de Veracruz por la alianza Morena, Verde y PT, Rocío Nahle, en la congregación de Chichicaxtle. Estuvieron presentes un sin número de simpatizantes puenteños quienes asistieron a convivir con gran entusiasmo, gritándole a la candidata: gobernadora, gobernadora. Todo esto fue organizado por Roberto Montiel y Fidel Ronzón, quienes a pesar de las dificultades que se tuvieron con personas ajenas que no tenían nada que ver en el evento, pero a pesar de esto las cosas salieron a la perfección; la candidata Nahle se fue muy contenta con los organizadores por el super trabajo que se ve y se siente en el municipio Puenteño. ¡Ahí la llevan!

*Algo bueno debe haber hecho Pepe Yunes para que políticos de la talla de Héctor, Miguel Ángel y Fernando Yunes, así como Jazmín Copete Zapot, entre otros, le abran el paso y desde tribuna le aplaudan y respalden su proyecto; hace 15 años era un sueño ver a todos estos actores políticos unidos en torno a un escenario, hoy los vemos en torno a un proyecto. ¿El proyecto los une o el poder? ¿Usted qué opina?

Nos leemos la próxima semana.

