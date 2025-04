Lorena Piñón (La Artista) está acabando con lo poco que queda del PRI en Veracruz

*Felicitamos a la gran periodista del sur de Veracruz, Benita González, por su incorporación en el área de Comunicación Social de Gobierno de Estado. ¡Tiempo de mujeres!

*Se acuerda de aquél C. Antonio Lagunes Toral, que presidía en el estado de Veracruz el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), ahora vuelve de nuevo al ataque voraz, a querer hacer un nuevo Partido Político con el nombre de Movimiento Único de Renovación Opositora (MURO). Que se cuiden los pocos que creen en él, ya que una vez llegando al poder se olvida de los que lo ayudaron, ahí los va atender en su super oficina que tiene ya varios años en el edificio JV (Quién pagará esa lujosa oficina).

Con tristeza se ve que cada día se derrumba aquél partido glorioso de mil batallas, Revolucionario Institucional (PRI), ya que casi todo los días les renuncia uno o más militantes; solo la semana pasada se fue el presidente del Comité Municipal de Boca del Río, Julio Cerecedo, el presidente del Comité Municipal de Coatepec, Manuel López, el presidente del Comité Municipal de Tuxpan, Mario Alberto Martínez, también tres priista de toda la vida, Raúl Díaz, Víctor Hugo Alarcón y Vicky Servín, la pregunta es: ¿Cuántos más? Mientras Lorena (La Artista), sigue viendo como el PRI se derrumba en pedazos y no hace nada por detener la crisis política. Ella anda preocupada por quedar bien con Alejandro Moreno (Alito), haciéndole creer que en Veracruz llevan carro completo las 212 planillas en los municipios, las cuales muchas de ellas solo son de relleno (la mayoría), si el PRI logra ganar 5 candidaturas son muchas, pero eso no va a ser por los dirigentes, sino por los candidatos que se la juegan con todo y son queridos en sus municipios. Esperemos cuantos más militantes renunciaran al PRI, muchos de la vieja guardia; ya ni los invitan a los Consejos políticos, no los toman en cuenta y menos su opinión para mejorar las cosas en el partido; ya se había hecho un grupo de experimentados priistas para que se fueran como delegados a los 30 distritos locales y poder hacer la talacha políticos para checar a los precandidatos y poder elegir al mejor y dar la pelea, pero qué creen que Lorena Piñón (La Artista) no estuvo de acuerdo y los vetó a todos, ni las gracias les dio ya que ella es la que le lleva el chisme al dirigente nacional, Alito. Es triste decirlo pero si los militantes los pocos que quedan, no dan un manotazo a tiempo el PRI no creo que llegue al 2027 y menos al 2030 ¡Lástima Margarito!

***Sabe usted que las elecciones para ministros, magistrados y jueces federales ya iniciaron a partir del 29 de marzo hasta el 28 de abril del presente año (van hacer dos meses), pero la pregunta es: ¿Sabe usted por quién va a votar, ya que en las boletas llevaran el nombre del candidato, el color y el número, pero lo que no conocemos es su trayectoria laboral; creen que en dos meses les va a dar tiempo de recorrer el país ¡pues claro que no! por lo consiguiente es difícil conocerlos y menos que convenzan a la gente de ir a votar por ellos, además aquí en Veracruz hay votación para candidatos a magistrados y jueces estatales y los 212 candidatos a presidente municipales, ¿sabe cuántas boletas va a ver el 1 de junio en las casillas? serán entre 10 y 11, y ahí es donde te preguntas y qué hago con ellas; por otro lado no está claro dónde van a estar ubicadas las casillas, porque se comenta que las del poder judicial estarán colocadas en diferente ubicación de la elección de presidentes municipales, por eso insisto que la gente está confundida y no sabe ni tiene idea por quién votará, a lo mejor el pueblo sabio no sale a votar este 1 de junio. ¡Esto me huele mal!

***También la elección para las 212 presidencias municipales en Veracruz inician este 29 de abril al 28 de mayo del presente año, donde los partidos políticos están hechos bolas, ya que ahora la mayoría de ellos llevan candidatos chapulines, ¡por qué? Simplemente un candidato que no fue aceptado por un partido se va a otro con toda la facilidad, a pesar de tener mala reputación; a los partido lo que les interesa es mantener su registro, la lana del OPLE y algunos regidores; por eso la gente ya no les creen a los candidatos sus promesas de campaña, porque cuando ganan no cumplen ni a su gente que los ayudó y menos al pueblo, se vuelven soberbios y grosero con la gente que votó por ellos, además se rodean de gente prepotente, y al final traicionan al partido que los postuló y se van al que les conviene. Así se ha descompuesto la política mexicana. Ojalá la gente que vaya a votar (lo mas seguro sea poca) lo hagan con conciencia y no por una dádiva que les dan al momento, y luego los 4 años se arrepienten de lo que hicieron, donde sufren las consecuencias del mal gobierno municipal ¡Tiempo al tiempo!

Nos leemos la próxima semana.