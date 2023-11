El municipio de Xico: un caos en su vialidad principal para los visitantes

Noviembre 20, 2023, 07:18 a.m.

Por: Juan de Dios Sánchez Abreu Fecha: Noviembre 20, 2023, 07:18 a.m.

*El pasado viernes 17 de noviembre en las oficinas estatales del partido Morena en la ciudad de Xalapa, se registró como precandidata a Senadora de la República, Mónica Robles Barajas, la aspirante más fuerte al Senado.

*Muchas felicidades al Maestro Manuel Díaz Rivera, notario público # 30 de la demarcación de Xalapa, por haber obtenido el primer lugar en el programa “Septiembre mes del testamento”. al realizar más de 350 testamentos en el estado de Veracruz.

La semana pasada me tocó ir con la familia a dar una vuelta y comer a la ciudad de Xico, y cuál fue mi sorpresa que aquel pueblo alegre y con mucho bullicio ya no queda nada, pues ni turistas se ven por ahí; me imagino que los empresarios restauranteros deben estar preocupados ya que cada semana sufren por su clientela. Uno de los problemas de Xico es que la calle principal, que antes era de doble sentido y facilitaba la vialidad para los visitantes, ahora a alguien del ayuntamiento de Morena que preside Luis Yoval Maldonado, se le ocurrió hacerla de un solo sentido afectando a todos los empresarios con la nueva vialidad que pusieron en el municipio. Ojalá las autoridades estatales tomen carta en el asunto y vean que el pueblo en general vive de los visitantes que asistimos los fines de semana a dar la vuelta al pueblo mágico de Xico.

*El Partido del Trabajo recibió la inscripción del maestro Jorge Landa Rivera para buscar la diputación local por el distrito urbano X de Xalapa; Landa Rivera es un gran activo político en la ciudad de Xalapa. Desde muy joven ha estado cerca de las colonias. Fue regidor y delegado de la zona centro-sur por parte del ayuntamiento, es muy conocido como un activista social siempre con esa actitud que lo caracteriza de formalidad, profesionalismo y alto sentido humano. Ha sido también asesor de un sin número de regidores, estuvo encargado de atender la problemática del comercio informal, él es garantía de triunfo para el PT ya que es ampliamente conocido en la capital del estado y en todo el distrito Xalapeño. Landa Rivera no debe de ser desaprovechado por el PT porque gente activa como él hace falta en el congreso.

*Siguen las quejas en el municipio de Tempoal, Veracruz, en contra del alcalde Néstor Rivas Pérez, de la zona norte del estado, ya que al parecer en el municipio hay dos presidentes municipales, padre e hijo, ya que existen anuncios espectaculares que dicen: “Volvimos al buen camino con Néstor y Celestino”, en alusión a ellos. ¡Vaya burla para el pueblo sabio! •Surge otro escritor en la zona huasteca, el alcalde del Higo, Víctor de la Garza Sánchez, ya que presentará este sábado 25 de noviembre su libro “Libelo”sobre la historia prehispánica del municipio que gobierna. •Convertida en una Ciudad Pitufo se ve Tantoyuca, al estar pintando toda el pueblo de color azul y blanco, en postes, puentes, banquetas, escuelas, domos, bancas, arboles, salones, aulas, como si el municipio fuese propiedad de la familia Guzmán, quienes llevan ya varios años gobernando, sin que ninguna autoridad estatal y federal intervenga. •Por otro lado, quien provoca risa es el diputado local por el distrito de Pánuco, Luis Fernando Cervantes Cruz, al hacer público su deseo de reelegirse como legislador a pesar de su pésimo desempeño en su cargo pues nunca hizo ninguna gestión por su distrito, solo se le observa en eventos de comidas en su pueblo natal Pueblo Viejo donde por cierto él co-gobierna con su cónyuge Valeria Nieto Reynoso. Así las cosas, en la zona norte de Veracruz.

*Nos leemos la próxima semana.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas