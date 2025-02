Carta Anónima de trabajadores de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria

*Era muy amiguero y bullangero, lo conocí hace algunos años en la grilla política, siempre que estaba en sus manos poderte ayudar, lo hacía con gusto; fue un excelente político (exalcalde Orizaba), su pueblo amado, donde lo querían y conocían hasta en el último rincón de la ciudad, ya que acostumbraba a ir a visitar a sus líderes a las colonias, como él les decía de cariño. Se nos adelantó en el camino celestial y sé que desde donde esté nos estará cuidando. Deja un gran legado, con muchos amigos y conocidos, él es Martín Gaudencio Cabrera Zavaleta. ¡Vamos a extrañar sus grandes anécdotas que contaba en cada reunión! ¡Vuela alto buen amigooo, te extrañaremos!

Nos hicieron llegar a nuestra redacción de INNOVA DIGITAL, una carta anónima por parte de un grupo de trabajadores (no dan su nombre por temor a represalias) de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, ubicada en la carretera federal Xalapa-Veracruz, kilometro 11 en la localidad de El Lencero, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

--Desde hace 7 años en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que dirige el Lic. Martín de Jesús Sánchez Rodríguez, director de la dirección de Desarrollo Educativo de la misma Academia, tiene su “monopolio de familiares y amigos”, en el grupo selecto de secretarias mejor conocidas como el Staff, que preside Zue Korin Ayala (jefa de departamento con un sueldo de 16 mil pesos quincenales), Elisa Galván Arauz (jefa de oficina), Brianda Aurora Aguilar Morales, así como Roberto González Diaz, (jefe de departamento y director de custodios penitenciaria), quien es un pésimo funcionario que no sabe ni redactar un escrito, ni usar la computadora, este grupo de Staff, es muy conocido en la ANAP. Son un grupo de prepotentes, soberbios y groseros con todo el personal que no está disciplinado a ellos, ya que cuenta con el total respaldo de Martín de Jesús. Hay acoso laboral (aislamiento, prohibición a los compañeros de hablar entre sí, les quitan el trabajo que están realizando). Hay mucha inconformidad por parte del personal, además estas personas mencionadas en los 7 años que llevan en la institución, los han promovido para los mejores puestos, mientras gente que esta desde el inicio de la Academia no han podido ser promovido por no pertenecer a su grupo para mejorar su nivel laboral. El grupo de Staff, controla la entrada de las visitas en la Academia, solo autorizan la entrada a conocidos o familiares de ellos, la que más sobresale con su arrogancia es Zue Korin, ya que se dice es la consentida del director. Esperamos que la autoridades federales, investiguen todo lo que pasa en las oficinas de la ANAP en El Lencero, Veracruz. Por último le pedimos a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, nos volteen a ver, ya que no aguantamos más a este grupo de prepotentes. Atte. Trabajadores de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria. (Continuará).

***EDGAR CORZO SOSA. Originario de Cosamaloapan, Veracruz, el 4 de noviembre de 1965 (59 años). Con alta preparación: Licenciado en derecho por la UNAM (9.78 promedio general y 10 en las materias aplicables), Especialidad en Amparo en el anterior Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestría en la Universidad de París I, Panthéon-Sorbonne y Doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Con perfil académico al ser profesor e investigador de la UNAM y otras Universidades. Es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Con experiencia profesional en el Poder Judicial de la Federación (Asesor de presidencia, Director General de Relaciones Internacionales, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinador de Ponencia) y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Quinto visitador general en temas de migración, agravio a periodistas y defensores de derechos humanos, y trata de personas). Con perfil internacional, ya que es integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU, donde ha sido Presidente de dicho Comité y de los diez Comités de Derechos Humanos de la ONU, habiéndole otorgado el Senado un reconocimiento por este cargo. Esto fue posible gracias a la propuesta de la anterior administración en dos ocasiones, en 2019 y en 2023.

***Juan Carlos Charleston Salinas, es un prestigiado abogado que viene de una familia tradicional de Coatzacoalcos, sus abuelos fueron de los personajes más conocidos en el Antiguo Puerto México; su tío Fernando Charleston Salinas, uno de los políticos más arraigados y conocidos a nivel municipal, estatal y nacional. Juan Carlos es una persona muy bien preparada, por eso fue invitado por el partido del trabajo (PT) a ser su candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos; sabemos que no está fácil porque no debemos de perder de vista que los demás partidos (Morena-Verde, PRI, PAN y MC), también traen lo suyo, pero creo que Charleston va a dar la batalla dentro de la elección municipal, ya fue una vez candidato a diputado federal junto con la actual Gobernadora, Rocío Nahle. Aquella ves dio buenos resultados en votos, ahora es diferente y la moneda está en el aire, la contienda va estar como de carrera fórmula uno.

***Gran revuelo causo en la semana la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, a las filas de Morena. Toda la fracción de senadores de morena fueron afiliados, ya que la meta del Comité Nacional es tener más de diez millones de afiliados en el país, por eso la líder nacional, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, acudieron personalmente hasta el senado de la república, donde en presencia de ellos, se llevó a cabo el registros de los senadores, en su afán de ser protagonistas afiliaron parejo tanto a Gerardo Fernández Noroña, que era del PT y Miguel Ángel Yunes, que viene de PAN., y ahí fue donde la puerca torció el rabo, ya que la primera en pegar el grito en el cielo de ese registro (MYM). Fue la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, al exigir la impugnación ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que no acrediten la membresía como integrante de Morena a Miguel A. Yunes, por no representar, ni contar, con los postulados del movimiento, señala en su redes sociales la gobernadora Nahle. Pronto haré llegar las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul”, donde está involucrado en lavado de dinero y otros delitos. Pues mientras son peras o manzanas, en Morena nacional y el de Veracruz, están en un enredo político; lo que sí es cierto es que se nota el pleito entre el senador, Adán Augusto López, coordinador de los senadores de morena y padrino político de los Yunes, contra la gobernadora Rocío Nahle. Esta película ya se había visto en el sexenio pasado en Veracruz entre el exgobernador, Cuitláhuac García, y el actual diputado federal Ricardo Monreal, que al final no llevó a nada a los morenos. Es necesario pegar un manotazo en la mesa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hoy fue Adán y Rocío, mañana no sabemos quiénes más saldrán a darse una pelea de sombra, y eso al final no beneficia a nadie. Pues estaremos atentos en qué termina esta capítulo y quién saldrá ganando entre Morena nacional, o la gobernadora de Veracruz, porque después de la resolución que se tome, las cosas van a cambiar en la política de Veracruz. ¡Al tiempo!

