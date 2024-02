Arturo Cobos: ahí la lleva en el PRI del puerto de Veracruz

Y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha pasado por una mala racha, y ahora que se necesita de verdad de su militancia y más de los que de una manera u otra les fue excelentemente gracias al PRI, y obtuvieron buenos resultados en puestos laborales y político, esa es gente que verdaderamente hoy debe estar pegados al partido revolucionario, las cosas van caminando de una manera diferente, pero en esta elección del 2024, puede haber muchas sorpresas; por eso es admirable que hoy quienes han asumido las dirigencias municipales en el estado, saben que es un gran compromiso y reto sacar adelante la votación en sus municipios. Un ejemplo es Arturo Cobos Valdez, quien apenas en diciembre del 2023 asumió la dirigencia municipal en el puerto de Veracruz donde no la tiene fácil, sobre todo por todas las deudas y compromisos que dejaron los pasados comités; pero bueno Cobos Valdez, se decidió sacar adelante este proyecto en el puerto. Quienes conocemos de política sabemos que las cosas no son fáciles, pero con imaginación y amigos se sale adelante. El puerto de Veracruz es uno de los 212 municipios donde la gente está muy politizada, además de exigir apoyos a cambio de su voto, por lo que Arturo Cobos debe ir con mucha calma e inteligencia para que la ciudadanía vuelva a confiar en un partido que hace años creó las instituciones que existen. Lo que se diga o haga en el puerto siempre tiene resonancia a nivel federal y estatal (noticias, eventos políticos, etc), por eso Cobos Valdez se debe meter hacer una gran campaña de afiliación, eventos deportivos, sociales, jurídicos, brigadas en las colonias, etc., donde a la gente se le va a enseñar hacer las cosas para salir adelante en su trabajo. Ojalá no bajen la guardia los priistas ya que hoy tienen una súper oportunidad de salir del bache donde se encuentran, y como se dice: trabajo mata grilla. Hoy tienen un excelente candidato a gobernador como lo es PEPE YUNES, se debe aprovechar esa oportunidad que el pueblo está cansado de tanto engaño por parte de las actuales autoridades, federales, estatales y municipales de Morena. ¡Así las cosas!

*La joven empresaria y gestora Karina Guzmán Marín, quien desde muy temprana edad (14), empezó junto con su familia a apoyar a mucha gente que de una manera u otra los buscaban para pedirles su apoyo en diversas gestiones, todo esto en la zona conurbada Boca del Rio/Veracruz, además de los municipios de sus alrededores. Kary Guzmán, como la conocen la gente que ha apoyado desde hace años, actualmente sigue trabajando a lado de su esposo el contador Pablo Caballero. Crearon la fundación CBRO, y a través de ella siguen esa gran labor de ayudar a la gente que más lo necesita, por eso no debemos de perder de vista a Kary Guzmán que todavía va dar mucho de qué hablar por su gran labor y nobleza que hace en beneficio del pueblo veracruzano. Kary nos comentó que va realizar foros y talleres, donde la gente aprenderá y se preparará para poder salir más adelante y tener un oficio, además de saber administra sus ganancias. Todos estos son en beneficios de sus familias. ¡Enhorabuena!.

*Pepe Yunes, como lo conocen los veracruzanos, cada día sigue sumando más adeptos a su campaña. La gente se está dando cuenta que es una opción para el cambio en Veracruz; es una persona preparada, honesta y con muchas cualidades verdaderas. En su recorrido en los 212 municipio de Veracruz (que si conoce), se está reuniendo con diversos sectores como campesinos, pescadores, maestros, etc., lo reciben con gran entusiasmo, pero además con muchas quejas en contra del gobierno federal, estatal y municipal. La gente se siente sola, abandonada por las autoridades, por la inseguridad, falta de trabajo, medicinas, escuelas dignas, estancias infantiles y demás que este gobierno en cinco años está acabando con todo. Por todas esas inconformidades, la gente ve con esperanza a Pepe Yunes, con él al frente del gobierno estatal las cosas agarrarían otro rumbo. Ojalá la gente no falle y este 2 de junio salga a votar, porque esa es el arma secreta en contra del mal gobierno que existes. ¡Vamos bien y viene lo mejor para Veracruz!.

*Quien viene realizando un excelente trabajo en la legislatura del estado es el diputado local Fernando “el Huevo “ Arteaga, principalmente en el tema de agua en el puerto de Veracruz contra el grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS). Quienes lo criticaban que solo realizaba exhorto en contra de la empresa, hoy se demuestra que sus exhortos dieron resultados; la justicia federal le niega el amparo al grupo MAS quien no quería que la auditaran. El diputado Arteaga responde con hechos a su pueblo de Veracruz y sigue en la lucha frontal. Está haciendo un trabajo contra la corrupción que existe desde 2016. El grupo MAS nunca ha invertido un solo peso en infraestructura. Hoy vemos que el diputado Arteaga es un hombre de palabras y resultados. ¡Muy bien por él!

