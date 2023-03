Anécdotas con amigos en el café

-Saludos a mis compañeros de la primaria Vicente Guerrero, generación 75/81 con quienes tuve el gusto de convivir este fin de semana en mi natal Coatzacoalcos.

*Tenía rato que no pasaba una mañana tan agradable con buenos amigos en el café, me toco estar con José Luis Salas Torres, Juan Herrera Marín, Porfirio González Fuentes, Eligio Morales Fuentes, Carlos Rodríguez Velasco, Roberto Álvarez Salgado y Alfredo Todd Olmedo, degustar un rico café con un pan de Orizaba, que nos invitara Porfirio "el Pipo" Fuentes, de ahí empezamos a contar algunas anécdotas de la vida política, cuando la gran mayoría de los presentes militaban o militan en el PRI y quienes también fueron funcionarios de varios gobiernos municipales, estatales y federales, algunos de ellos contaron cuando tuvieron que ir al municipio de Naolinco como delegados especiales a sacar un candidato a Presidente Municipal, que era apoyado por el Gobernador en turno; para hacer más transparente la elección de la asamblea alguien propuso elecciones internas dentro del municipio y legitimar dicho evento, se le dio para adelante y se realizó dicha votación, muy confiados los emisarios que iban a ganar fácilmente la elección, por su gran experiencia de la mayoría, pero cual fue su sorpresa que cuando hicieron el conteo de votos resulta que el candidato oficial perdió dicha elección, jajajaja se echaron a reír porque ahora que cuentas le entregarían al Gobernador, pues fácil dice uno de los presente, le dijimos señor el "pueblo voto y gano" y así se contaron un sin números de historia en esa agradable mesa de café, que en verdad me puso analizar que con todas las historias de los ahí presente se puede hacer una súper enciclopedia de varios tomos... seguiremos yendo a ese café para seguir escuchando grandes aventuras valiosas de excelentes amigos.

*El próximo jueves 23 de marzo del presente año, se celebraran los 100 años de la fundación de la Liga de Comunidades Agraria Sindicatos y Organizaciones Campesinas (CNC), afiliada al PRI, a las 11:00 am en las instalaciones estatales ubicadas en la calle Alcalde y García zona centro, en la ciudad de Xalapa; se tiene contemplado la asistencia al evento, a la líder nacional de la CNC, Leticia Barrera Maldonado; el líder estatal, Manuel Guerrero Sánchez; el líder de PRI estatal, el diputado Marlon Ramírez Marín; la diputada federal, Lorena Piñón Rivera; el diputado federal, José Yunes Zorrilla y un sin número de invitados nacionales estatales, municipales y agentes municipales.

*Quien anda en chinga recorriendo todo el estado de Veracruz es Sergio Gil Rullán, líder estatal del partido Movimiento Ciudadano, se ve que está avanzado en la integración y tomas de protesta de los 212 comités municipales y tener una estructura fuerte para las elecciones del 2024/2025, a parte la semana pasada vimos el inicio de una campañas publicitarias de su partido y dentro de los espectaculares y videos que hemos vistos del líder estatal, hace una llamado al Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a un debate público; esperaremos la respuesta del gobernador al líder de MC, si le acepta debatir los temas más importantes que le acontecen a los Veracruzanos; estaremos pendientes en que termina esta historia.

*Mal se vio el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al querer imitar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al hablar mal y señalar a diversos medios de comunicación y más de empresas serias de gran prestigio y trayectoria periodística en Veracruz, como lo son el Notiver, Mega Noticias, Oliva Radio y XEU de Veracruz, al decir que son empresas que sólo se dedican a criticar a su gobierno y no a los gobiernos pasados, que me disculpe el gobernador pero en Veracruz hay libertad de expresión y si no le gusta que se le señale el mal trabajo que viene realizando en las diferentes dependencias estatales, pues que se pongan a resolver los problemas y dejar de estar echándole la culpa al pasado, ya van a cumplir 5 años en funciones y siguen con su canto que todo está mal porque así lo encontraron, por favor, ya sean serios en su trabajo y póngase a resolver las cosas de Veracruz, ¿qué son muchas?. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas del Estado de Veracruz (AMECOPE) que preside un servidor, rechazamos todo tipo de violencia hacia los amigos de los medios y nos solidarizamos con todas las empresas veracruzanas de medios de comunicación. "Basta de Hostigamiento".

*Todo un éxito resulto la concentración realizada por el 85 aniversario de la expropiación petrolera, por parte del gobierno federal y sus aliados, (Morena, PT y Verde) funcionarios de gobiernos federales estatales y municipales, (secretarios del gabinete, gobernadores, senadores, diputados federales locales, presidentes municipales, síndicos, regidores, jefes de departamentos, secretarias, etc.), este fin de semana en la CDMX, donde se concentraron según cifras dadas a conocer por ellos mismos, más de 500 mil personas en zócalo de la CDMX, que por cierto, la gran mayoría comento que su asistencia fue obligatoria y de cooperación económica para ir, llevándolos bajo amenazas que si no asistían al evento con el Presidente AMLO, los darían de bajas en sus respectivos trabajos; la pregunta es ¿cuánto sería el costo total $$$ gastado para este evento y de dónde salió la lana para llevar tanta gente de todo el país?, ya que tuvieron que contratar una serie de cosas como son: camiones tipo ADO, camionetas, carros chicos, lunch, aguas, banderas, playeras, gorras, etc., pues ahí saque usted sus propias conclusiones cuanto se gastaron los de la 4T y de donde salió todo ese dinero, así las cosas.

