El desarrollo humano personal y profesional

Maryjose Gamboa, distinguida y destacada egresada de la Facultad de Comunicación de la UV, con importantes estudios de posgrado y toda una trayectoria en la lucha social, se prepara para encabezar uno de los más importantes retos personales y profesionales de su vida.

Y como siempre, los adversarios políticos del priismo, que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir de la vida política como se acostumbraron y en vías de extinción, le han tratado de poner algunas piedras en el camino, sin más mérito que la antigua frase de la respuesta del Quijote a Sancho, "los perros ladran, caminamos Sancho".

La famosa comunicadora veracruzana, Maryjose Gamboa, con muchos años de experiencia en la prensa, radio y televisión, se prepara a darle a la ciudad de vocación turística más importante del estado de Veracruz y entre las mejores opciones del país para vivir, un lugar preponderante en la continuidad del turismo deportivo y de negocios, entre otros rubros.

Pero, lo más trascendental es que además del carisma, talento y los muchos dones de mujer afortunada, trabajadora y de lucha, Maryjose disfruta el ayudar a la gente de las colonias y de estar en los lugares más apartados con una labor callada, cercana y cálida que la ubican de forma natural, en todos los sectores de la población boqueña.

Pero, desde la cultura misógina, hay quienes creen que por ser mujer, no puede y no debe luchar por las causas con las que siempre ha estado y se ha identificado, desde un micrófono, una tribuna o desde cualquier lugar, con la única misión de siempre, de apoyar a la gente.

Así es, que no se vale que los adversarios de los otros partidos políticos o de los clásicos enemigos gratuitos, que solo aparecen en los tiempos electorales, le pongan piedras en el camino, porque simplemente su personalidad de mujer de lucha es reconocida y respaldada desde la propia sociedad civil, la que no tiene colores y que decide con quién sí y con quién no.

Aunque les duela reconocer a los que saben, que su tiempo pasó y sin posibilidades en la actividad política o electoral, que mejor se dediquen a lo que hacen de forma normal, a disfrutar de lo que ganaron en los tiempos políticos de la abundancia.

Pero, además el talento y la destreza de comunicadora de Maryjose Gamboa, es propio y su éxito es natural y lo más importante de la cultura del esfuerzo, y eso por acá hay a quienes les duele reconocer que una mujer triunfadora, siga con éxito en un ámbito difícil y peligroso como lo es la política y la comunicación de quién tiene también experiencia legislativa y el reconocimiento y apoyo de la comunidad de egresados del alma mater, la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Ándale. Así las cosas.