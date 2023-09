Derecho y Estado

Como bien recordaran queridos lectores, hace unos días hablamos de la próxima celebración del Dia Internacional de la Democracia, que será el 15 de septiembre y retomando un poco el tema, es oportuno referir que, en esta conmemoración, juegan un papel fundamental los medios de comunicación a través de sus periodistas.

Y es que "la libertad de prensa es el cimiento sobre el que se sustentan la democracia y la justicia. Gracias a ella, disponemos de todos los datos que necesitamos para formar una opinión e interpelar al poder con la verdad", ha expresado el secretario general de las Naciones Unidas. AntónioGuterres ha afirmado que esa libertad también es la esencia de los derechos humanos.

Apenas en mayo, con motivo del día mundial de la libertad de prensa, la ONU auspició un evento en su sede de Nueva York, en el que participaron periodistas, activistas y otras personalidades defensoras de los derechos humanos, así como altos cargos del sistema de las Naciones Unidas y en dicho foto el Secretario General, Guterres denunció los ataques que sufre la libertad de prensa en todo el mundo y advirtió que la verdad se ve amenazada por la desinformación y el discurso de odio, "que tratan de desdibujar las líneas que separan los hechos de la ficción, y la ciencia de las conspiraciones".

Se refirió también a la cada vez mayor concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos y deploró la ruina financiera de numerosas agencias de información independientes, al igual que las legislaciones que restringen a los periodistas y fomentan la censura. Hay que recordar que La libertad de prensa, es el cimiento de la democracia y la justicia.

En su entonces mensaje, en mayo de este año, Guterres recordó que en 2022, fueron asesinados al menos 67 trabajadores de los medios de comunicación y que cerca del 75% de las periodistas han sido atacadas en línea, y llamó a poner fin a la impunidad de estos delitos. "El mundo debe hablar con una sola voz: no más amenazas ni ataques. No más periodistas detenidos y encarcelados por hacer su trabajo. No más mentiras ni desinformación. No más agresiones a la verdad y quienes la proclaman", puntualizó alto funcionario de la ONU.

De ahí que, en 2022 para celebrar el Dia Internacional de la Democracia, la Oficina de las Naciones Unidas con el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia,visibilizaron cómo la protección de los medios de comunicación es un elemento crucial de una democracia saludable, que implique además alcanzar la paz, la justicia e Instituciones eficaces.

Y es que, según la UNESCO, el 85% de la población mundial ha experimentado una reducción en la libertad de prensa en su país en los últimos cinco años. En general, los medios de comunicación se enfrentan a crecientes ataques, tanto físicos como a través de Internet: detenciones más frecuentes de periodistas; uso excesivo de las leyes contra la difamación o la ciberseguridad.

Así mismo, es importante puntualizar que las mujeres periodistas son un objetivo especial. La UNESCO y el Centro Internacional de Periodistas (ICFJ) descubrieron que el 73% de las 714 mujeres que se identificaron como periodistas en 125 países declararon haber sido víctimas de violencia en línea mientras realizaban su trabajo.

Así, pues, Los intentos de amordazar a la prensa son cada vez más flagrantes y los periodistas suelen pagar un alto precio. Entre 2016 y finales de 2021, la UNESCO registró en el mundo, la muerte de 455 periodistas, que fueron asesinados durante o por su trabajo. De ahí que, el secretario general de la ONU, AntónioGuterres, instó desde 2022 a los gobiernos, a las organizaciones de medios de comunicación y a las empresas tecnológicas de todo el mundo a apoyar la labor de los medios de comunicación para que los periodistas puedan seguir publicando la verdad al poder, denuncien las mentiras y construyan instituciones y sociedades fuertes y resilientes. así que el próximo 15 de septiembre en el día internacional de la democracia, los periodistas y medios de comunicación constituyen un papel esencial.

