Deambula el PAN, entre cártel y cártel

Columna: Francisco Blanco Calderón

Mayo 14, 2023, 07:09 a.m.

Por: Francisco Blanco Calderón Fecha: Mayo 14, 2023, 07:09 a.m.

Senadores y funcionarios del actual gobierno estadounidense se aferran, con insultos, mentiras, manipulaciones mediáticas y sobre todo compra de conciencias de gobiernos, legisladores, jueces, magistrados y organismos de la llamada sociedad civil, convencidos para destruir gobiernos progresistas, extraer al máximo sus recursos naturales y energéticos, y hoy en día agotar, casi en su totalidad, el agua para cultivos y consumo humano. Esa nación creada por migrantes europeos, asiáticos, africanos y latinoamericanos hoy repele la migración de donde venga sin considerar que gran parte de su grandeza económica, que ya se avecina a su fin, se debe a la migración internacional, la que trabaja en el campo, las fábricas, los centros comerciales, atienden las casas, restaurantes, hoteles, centros comerciales, ahora con insultos denuncian lo que ellos no han podido erradicar y buscan una intervención militar en contra de los grupos de narcotraficantes que ingresan ¿clandestinamente? la droga, en todas sus modalidades, hacia su país. Desconocen, o se hacen guajes, de que el país con mayor consumo y distribución de droga del mundo son ellos. Además, después de una guerra de 20 años en Afganistán lograron que esa nación invadida y devastada, se convirtiera en el primer productor del mundo de heroína, así como lograron destruir Vietnam, así como anularon la producción de petróleo de Irak , con más de un millón de muertos y se apropiaron todo el petróleo en beneficio de la familia Bush, aniquilaron Líbano, Siria y lo intentan aún en Irán, Egipto. Droga, venta de armas, destrucción de ciudades emblemáticas en cultura e historia como Bagdad, en fin los intereses imperiales norteamericanos así lo hicieron también en América Latina con invasiones, golpes de estado financiados con sus capitales y dirigidos en sus agencias de espionaje como la CIA, el FBI y la DEA. Ni se diga la USAID que brinda respaldo económico a grupos gansteriles para tirar, desestabilizar gobiernos independientes y soberanos. U organismos como la OEA que justifica, fundamenta y arropa a opositores para realizar golpes de estado en naciones libres como Bolivia ayer y hoy Perú, entre muchas otras, incluido México. Aquí apoyan a Claudio equis con su juguete ciudadano y su agrupación política multipartidista para erradicar la corrupción que el mismo fomenta.

La oposición mexicana se aferra al "retorno de los brujos" a como dé lugar. Se valen de todo y de todos, con tal de sembrar la duda y el desconcierto. Manipulan conciencias sin ton ni son. Acuden al chisme, la mentira, el engaño, el insulto a través de los medios, las redes, las charlas de café, los pulpitos, las colas en cajas, cines, bancos o lo que se presente y antoje.

Nuestro país lo ha padecido siempre a lo largo de su historia, desde la conquista, la independencia, la reforma y la revolución. Los grupos conservadores financiados por los grandes capitales trasnacionales y sobre todo respaldados en contúrbenlo, para la extracción del petróleo, electricidad, gas, agua. Y lo lograron con el respaldo del sistema judicial mexicano, jueces y magistrados, siempre. Con dinero del crimen organizado y sobre todo por la ambición descomunal de funcionarios de los tres niveles de gobierno, legisladores de ambas cámaras, dueños de medios de comunicación, analistas, conductores y comentaristas mediáticos, hasta curas y miembros de la alta jerarquía eclesiástica católica.

Hoy más que nunca existe una estrecha relación, o complicidad, entre los cárteles formales del crimen organizado con las acciones de pillería, robo y acciones delincuenciales de los fideicomisos, organismos de la sociedad civil, agrupaciones sociales mañosas como es el caso del denominado cártel inmobiliario en donde un grupo de funcionarios, alcaldes panistas en demarcaciones de la ciudad de México, fueron descubiertos recientemente de acciones delictivas en complejos inmobiliarios para el fraude, el desfalco, el robo, el engaño de grandes condominios. El 'Cártel Inmobiliario' fue el nombre que le dio la Fiscalía de la Ciudad de México a una presunta red de actos de corrupción por parte de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez.

"El Cártel Inmobiliario, que presuntamente operó en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, involucra a políticos y ex funcionarios de esa demarcación, a quienes se les acusa de actos de corrupción en la venta de inmuebles. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuvo a Christian Von Roehrich, el exjefe delegacional de Benito Juárez, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa. Pero ya también se habla de órdenes de aprehensión contra el actual delegado, Santiago Taboada. En su declaración ministerial, el desarrollador inmobiliario de City Towers, Dionisio ´N´, señaló que Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, en conjunto con otros ex funcionarios, presuntamente continuaron el mismo modus operandi del ex delegado Christian Von Roehrich, acusado de encabezar la red corrupción en el sector inmobiliario en la demarcación". (la-lista.com/política).

Sin distinguir diferencias operativas entre el cártel del crimen organizado con el cártel inmobiliario, esos que son dos brazos evidentes, latentes y a la vista del daño social a las drogas, el feminicidio, secuestros, asesinatos, que van ligados con el fraude a una ciudadanía en ascenso, mediante acciones delictivas de corrupción e impunidad.

El PAN deambula entre ambos cárteles, es su característica principal: ser falso, engañar a todos, ambicionar todo. Ese PAN que se asoció al PRI y al PRD en medio de la confusión ideológica que jamás entendieron. Vamos México es lo mismo todos contra la 4T. Es igual al queremos regresar. Esos partidos, desmembrados en su totalidad, son la única posibilidad lógica, de congruencia ideológica. Son la única posibilidad de ser nada ante nadie. Y Ahora dices, ellos, nada para ellos todo para nosotros.

Que pretende el PAN con la declaración de Santiago Creel "quien se meta con uno es con todos" o es decir todos somos uno, o uno somos todos. O lo que es lo mismo nadie es nadie, todos son nadie.





Uno el cartel inmobiliario, los jueces apoyan a los dos funcionarios de la Benito Juárez. Un cártel hecho de nadie. O un cártel de todos. Todos libres. Para eso es la Suprema Corte de Justicia. ¿Justicia para todos? O Justicia ara ellos y sus intereses.

/ct

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas