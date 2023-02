De ratas acusa Gómez Cazarín a los Yunes

Febrero 01, 2023, 07:15 a.m.

Por: Silverio Quevedo Elox Fecha: Febrero 01, 2023, 07:15 a.m.

A raíz de la controvertida Ley Nahle, como se le dio en llamar a la reforma constitucional de Veracruz que promovieron diputados locales de Morena y que fue defendida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desataron una serie de acusaciones, algunos festinaron por la resolución de la misma, otras la defendieron y algunos actores políticos terminaron trenzados entre sí.

Y es que la declaración de invalidez por parte de la SCJN a reconocer como veracruzanos a las personas cuyos hijos nacieron en la entidad, fue para algunos la descalificación de la secretaria de Energía, Rocío Nahle a participar como candidata a la gubernatura del estado en el 2024 al quedar presuntamente imposibilitada.

No obstante, la lectura de especialistas en la materia fue que la "Suprema corte ajusta la ley de Veracruz de acuerdo a la Carta Magna y le cede derechos a los no nacidos en Veracruz. Y los hace veracruzanos con un tiempo de residencia efectiva de 5 años".

Pues bien, en medio de la vorágine informativa, dimes y diretes que sucedieron este martes tras la resolución de la Corte el exalcalde panista, Fernando Yunes Márquez lanzó serias críticas al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.

"La SCJN exhibe una vez más el nulo nivel intelectual de los diputados de Morena en Veracruz. Da igual quien sea la candidata o el candidato, nacido en Zacatecas, Jalisco o Veracruz. Lo importante es que ya se van por incompetentes y porque así lo quiere la gente. Falta poco", escribió el integrante del clan Yunes del PAN.

En tanto, ni tardo ni perezoso, vino el revire de Gómez Cazarín quien fue más que contundente. Algo que hay que reconocerle al legislador morenista es que no es la primera vez que lanza la espada en prenda: "Ignorante qué no sabes que la SCJN determinó sobre una porción de la ley, nos la aprobaron. Y no te preocupes que nosotros vamos a quedarnos hasta que el pueblo quiera; los que se esconden y huyen a España y EU son ustedes. O ¿Por qué le quitaron la visa a tu papá? Por ratas!!"

El líder morenista en el Congreso Local no tuvo empacho en llamar rata a los Yunes algo que pocos hacen precisamente desde las trincheras del gobierno actual. Son contados o nulos quienes se refieren a los Yunes por sus antecedentes o las presuntas anomalías cometidas.

Excepto el gobernador no se ve algún otro político de la Cuarta Transformación que se atreva a lanzarse contra el régimen e imperio que por años ha ostentado esa dinastía en la entidad veracruzana, los principales detractores de la 4T.

Apenas este lunes Cuitláhuac García hizo referencia a que no han procedido al menos cinco denuncias en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se refirió Gómez Cazarín que le fue retirada la visa. Y a quien tampoco la Fiscalía ha alcanzado en denuncias por desvío, insistió el mandatario estatal.

Y es que recientemente el priista Javier Duarte, desde la cárcel, y a raíz del inicio del juicio contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en tiempos de Felipe Calderón, aseguró que el gobierno de Estados Unidos presuntamente está investigando al también exmandatario y su sucesor panista, Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo a Duarte según difundió en redes sociales, esa fue la razón por la que le cancelaron su visa a Yunes Linares para dicho país.

Hace un par de semanas, Duarte de Ochoa refirió que el Departamento de Justicia estadounidense supuestamente investiga a Yunes Linares por hechos como la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán de un penal federal en 2001.

A eso hizo referencia el diputado de Morena, Gómez Cazarín cuando el hijo de éste, Fernando Yunes le cuestionó su nivel intelectual ante la determinación de la Corte sobre la llamada Ley Nahle.

Y es que no es la primera vez que le salta al ruedo. En mayor del 2021 con motivo de las elecciones municipales en el puerto, el diputado local, Gómez Cazarín, acusó a Fernando de ayudar a su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez para obtener documentación falsa que le permitió inscribirse ante la autoridad electoral como candidato a la alcaldía.

"Que aprendan de respeto y que no sean tan llorones" respondió a un video del panista.









