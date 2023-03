Cuitláhuac peleado con el respeto a los Derechos Humanos

Columna: Paulina Ríos

Que la ignorancia del gobernante veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, es cada día más evidente, mas allá de un aprendizaje efectivo, con motivo del día a día en la tarea de administrar, pareciera que conforme se acerca el final de su mandato, la ignorancia, soberbia y necedad es cada vez más evidente, al grado del ridículo.

De nuevo su desconocimiento ha sido motivo de burla y en algunos casos de enojo, luego de su anuncio de rechazo a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por hechos de tortura registrados en 2013, al "argumentar" que los actos fueron cometidos durante un operativo implementado por Javier Duarte durante la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón.

"Yo sí respondo, pero que digan quién fue; ¿no es importante eso? Nosotros no vamos a ser copartícipes de andar limpiando nombres y culpables", dijo el ignorante mandatario, en un intento de justificación, pues su pobre lenguaje y conocimientos no le permiten entender que una recomendación y las sanciones de reparación integral que se puedan establecer por hechos del pasado, no llevan como intención limpiar la imagen de expolíticos, sino hacer justicia, que no exista impunidad y hacer valer los derechos en favor de las víctimas.

Nos cuentan nuestros amigos veracruzanos, que fue a principios de marzo cuando Cuitláhuac dijo rechazar la recomendación de la CNDH, por presuntos actos de tortura que policías estatales habrían cometido en 2021, en el municipio de Río Blanco, tras el cateo a una bodega. En su retorico discurso insistió que su gobierno no tuvo nada que ver.

Este no ha sido el único caso, es decir el Gobernante ha sido reiterativo y omiso en privilegiar el respeto a los derechos humanos de los veracruzanos. En febrero de 2022, de igual manera, Cuitláhuac, rechazó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre el caso de violación sexual y tortura de July Raquel, quien fue detenida en la Ciudad de México por policías del estado y vinculada a proceso por el homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid, ocurrido en la ciudad de Xalapa.

Cabe precisar que, en este caso, el hecho sí involucraba a su administración y a sus funcionarios y a pesar de ello, insistió con una ignorancia abrumadora, que fuera la instancia judicial quien determinara si hubo abuso por parte de los elementos que realizaron la detención; es decir que sí de Cuitláhuac se tratará ya hubiese desaparecido la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos ¡ver para creer!

Respecto de esta recomendación, la de febrero de 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lamentó el rechazo del gobernador Cuitláhuac García, a la recomendación acerca del caso de July Raquel y precisó que las declaraciones del funcionario habían sido estigmatizantes y sin perspectiva de género, a pesar de que, en el ámbito de su competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse.

Aquella recomendación con numero 51VG/2022 fue directamente encaminada a Cuitláhuac García y su fiscal general, Verónica Hernández, después de que se demostró evidencia en la que se comprobó, la violación a "los derechos humanos, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual, al trato digno, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al derecho al acceso a la justicia.

La CNDH, ha reiterado que las recomendaciones constituyen una enérgica solicitud a la autoridad para que se brinde la adecuada atención a la víctima, de tal forma que le permita restituir su situación, hasta donde sea posible, al estado en el que se encontraba antes de sufrir el daño, motivo por el cual, éstas constituyen la más severa expresión de la función de la Comisión Nacional en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos,

Cabe aquí recordar que, las recomendaciones, aunque no son vinculantes, hoy en día y tras la reforma de 2011, la CNDH cuenta con la facultad de solicitar al Congreso la comparecencia de aquellos titulares de las autoridades responsables que se nieguen a aceptar o cumplir con las recomendaciones que emita ese organismo nacional. Así es que, si bien es cierto Cuitláhuac confía en que no existan consecuencias, pues hoy en día todo el poder está en manos de Morena, cierto es que, como reza el viejo refrán "los carniceros de hoy, ¡serán las reses del mañana!









