Pepe Yunes: se registró como precandidato al gobierno estatal

Enero 04, 2024, 07:06 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Enero 04, 2024, 07:06 a.m.

En la peor época del PRI en estos lares ya decadente y al borde de la extinción, José Yunes Zorrilla, se registró por la Alianza Todos Unidos por Veracruz, conformada por el PRI, PAN y el PRD.

La otrora bandera del tricolor, ahora se convirtió en azul en donde lucharán por darle un voto como opositor a quien emula la lucha de David y Goliat en los actuales tiempos políticos del morenismo y ya no de los del poder de antes.

Pero oposición por débil que sea no deja de ser oposición, y por eso existe el respeto por el adversario dispuesto a realizar un esfuerzo titánico y dar la pelea a Morena y sus huestes, que se perciben sólidas, organizadas y pero sobre todo como partido en el poder.

La buena fe y la capacidad de Pepe Yunes, estará a prueba y una vez más luchara por ganar una elección como opositor y va la segunda.

La desbandada de los priistas veracruzanos se fueron de acomodaticios y arribistas a Morena, en dónde no tendrán futuro y quedarán en la ilusión de enquistarse en el presupuesto, pero la realidad los que se fueron no representan nada, porque no los quieren ni en sus casas.

Difícil el panorama para Pepe Yunes, un junior de la política como muchos que solo aspira a mantener el registro del PRI ante la debacle provocada por el dirigente Alito, quién se adueñó del PRI como un partido muerto y que lo terminará sepultando.

En el actual proceso electoral lo que realmente interesan son las posiciones legislativas para los pesos y contrapesos del poder.

Y en otro tema, los ayuntamientos comenzaron con el cobro del impuesto predial.

En San Andrés Tuxtla, la alcaldesa María Elena Solana Calzada, puso en marcha este programa de recaudación con importantes apoyos para los ciudadanos.

En Boca del Río, el alcalde Juan Manuel de Unánue Abascal, dio el arranque de inicio a este programa con los beneficios a los que realicen sus pagos a tiempo.

Hay que recordar que el impuesto predial de los municipios se convierte en obras para los ciudadanos.

Así las cosas.

