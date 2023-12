La óptica equivocada

Diciembre 21, 2023, 07:15 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Diciembre 21, 2023, 07:15 a.m.

Echar mano de los vestigios del pasado en la metáfora sería como dormir con el enemigo.

Pero, en política nada es al azar y el Proyecto de la 4T, no necesita de vejigas para nadar y la gente que ha sido víctima por muchos años de los perversos del poder que ahora en busca de impunidad y de acomodo se pasan a las filas del morenismo, en la percepción y realidad de la gente, es algo innecesario cuando el 2 de julio de 2018, se votó por erradicar el cáncer del priismo de casi cien años en este país.

Aunque los analistas no ven la realidad, y los asesores se equivocan en la verdadera percepción de que la doctora Claudia Sheinbaum, no necesita de ese tipo de ayudas de los personajes indeseables de la política que no ayudan y sólo estorban a los principios de cambio y buen gobierno de la 4T.

Debe existir certidumbre y seguridad de la continuidad de la 4T, porque el presidente AMLO ha sentado y dejado las bases para la extensión de un mandato más en el gobierno federal y en algunas entidades federativas.

Por lo que, no hay necesidad de voltear o regresar al pasado que tanto se ha condenado desde las conferencias Mañaneras, y luego a los gobernadores que pierden las elecciones en sus estados hasta se les da premio de consolación por los supuestos servicios prestados que se les conceden las clásicas embajadas en la Antártida o Singapur, y hasta lo más extremo de la Patagonia en un exilio obligado como una salida fácil a la traición a sus partidos politicos.

Pero, el que traiciona una vez, lo hace dos veces y por lo mismo nadie quiere en Morena a los vestigios del pasado que tanto daño hicieron al país con excentricidades, abusos de poder y de corrupción.

Hay que caminar en política como lo marcan los cánones para que no se repita la historia del pasado que costó mucho trabajo cambiar y erradicar de un sistema agónico, caduco y anquilosado que con su recuerdo se angustia a la población por aquello de pan de lo mismo, pero en la realidad se habla más de un PRI de lo mismo. Andale.

En otro asunto, los módulos del trámite de licencias de conducir en Veracruz y Boca del Río, no atienden de forma eficiente a los ciudadanos y se hacen largas filas con perdida de tiempo.

Los empleados además maltratan a los ciudadanos que estoicos aguantan malos tratos y toda una odisea para renovar o tramitar algo tan esencial que es una licencia de manejo.

La empresa concesionaria de la expedición de licencias de manejo debe atender la problemática que ocasionan los empleados o que sí no pueden que renuncien porque se frena la productividad y se afecta a la población.

