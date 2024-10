IMSS Veracruz Norte: prevención del cáncer de mama

Las mujeres de 40 a 69 años deben asistir a realizarse la mastografía, este estudio debe ser de forma bianual.

En el marco del Mes de Sensibilización contra el Cáncer de Mama y en seguimiento a la campaña "¡Te toca! Tú 1 + 1", el Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Norte, invita a las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años a realizarse su mastografía, ya sea de primera vez o subsecuente después de 2 años, bajo el lema: "una mujer y una más sumando contra el cáncer de mama", el cual hace referencia a que inviten a otra mujer a que las acompañe y también se practique el estudio.

El doctor José Artemio Cruz López, coordinador auxiliar médico de Salud Pública, comentó: "esta campaña se lleva a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 de Xalapa; en la UMF No. 61 y en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM) en Veracruz; así como en el HGZ No. 28 de Martínez de la Torre y en el HGZ No. 24 de Poza Rica".

El epidemiólogo, informó que, "es muy importante que las personas derechohabientes presenten su cartilla nacional de salud y acudan bañadas, con ropa de dos piezas, es decir, falda y blusa o pantalón y blusa; sin desodorante, talco o perfume".

El especialista, indicó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres mexicanas por tumores malignos, por lo que la detección oportuna de esta patología es necesaria y prioritaria para la sobrevida de la paciente, es por ello por lo que, el Seguro Social brinda capacitaciones sobre autoexploración a quienes lo soliciten, además de llevar a cabo la exploración clínica anual en mujeres de 25 años en adelante.

