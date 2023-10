En riesgo la gubernatura de Veracruz

Octubre 02, 2023, 07:25 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Octubre 02, 2023, 07:25 a.m.

Los expertos analistas de la política en el país, creen que el caso del estado de Veracruz, se esta operando desde las instancias oficiales de Morena con el riesgo de derrota por la gubernatura, ante la falta de seriedad por un Proyecto Político de resultados y que garantice la continuidad en estos lares.

En Xalapa, Sergio Gutiérrez Luna, el minatitleco, sigue firme en la lucha y dice que erradicará la violación a los derechos de las y los trabajadores del Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Veracruz.

Dice que, como el próximo coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, luchará con ellos por la justicia y dignidad.

"Ustedes son los que mueven las dependencias, dan la cara y trabajan por el Pueblo, merecen todo el respeto a sus derechos laborales" expresó el representante popular, auténtico veracruzano.

En sus recorridos por Veracruz son incontables los comentarios y quejas de trabajadores de los ayuntamientos y de dependencias estatales sobre sus condiciones laborales.

Hay quienes tienen trabajando veinte años y no tienen sus plazas; en las oficinas son pésimas las condiciones y el ambiente para cumplir con sus tareas además de que son presionados, obligados y chantajeados a acudir a eventos de tipo político, incluso con descuentos o pagando de sus bolsillos, refirió.

Comentó, que quienes creen que con amenazas, órdenes insensibles y presiones van a tener apoyo social, están equivocados. No vamos a permitir más violaciones a sus derechos, insistió categórico.

Por su parte, en Naolinco, la maestra Citlalli Navarro anunció su renuncia al cargo de la dirección de planeación de aduanas, para seguir en la lucha por la coordinación de la Defensa de la 4T.

Al igual, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal, se quejó por la cargada de las huestes morenistas, que lo dejaron fuera y criticó a Esteban Zepeta, dirigente de Morena en la entidad, de estar al servicio de los intereses del grupo al que sirve y pertenece, sin objetividad democrática.

También, existe el consenso generalizado en favor de la maestra veracruzana Mónica Robles, a quien consideran como una mujer de lucha y muy preparada con la experiencia para ser la próxima coordinadora de la Defensa de la 4T.

En el caso de Héctor Yunes Landa, caminó por el Sur del Estado, el aspirante a estar por el Frente Amplio por Veracruz para el 2024.

Hizo referencia al proyecto para construir un relleno sanitario en el municipio de Nanchital, expresó que resultó ser como una película de los tres chiflados:

Su construcción no tiene el apoyo de la población, como agradece López Obrador; no es una iniciativa de la alcaldesa, quien hoy pide que se cancele; y la resistencia no es de un pequeño grupo, como asegura el gobernador, sino de la mayoría de la población.

Y hace la pregunta ¿En este caso también aplicará el mantra de que: “aquí manda el pueblo y el Gobierno obedece”? Así las cosas.

