Conteo regresivo

Estamos a menos de 30 días de la jornada electoral que marcará la futura historia de nuestro país en un antes y un después. Tendremos el dos de junio las elecciones más importantes de los últimos años. Esperamos de todo corazón que sean las más concurridas para así derrotar con la fuerza de nuestros votos al mayor enemigo de México: La apatía que se convierte en abstencionismo.

Hasta ahora las cosas no van bien en el país. Siguen desatados la violencia, la corrupción, los enfrentamientos y las descalificaciones. Tenemos un nivel educativo cada vez más bajo, un deterioro generalizado del sistema de salud pública y una severa crisis económica que está a la vuelta de la esquina, debido a la enorme deuda contraída y a la inflación que sigue creciendo de manera preocupante, golpeando a los mexicanos.

Si bien por un lado hay ciudadanos que están conscientes del momento tan relevante que viviremos próximamente y ya están listos para cumplir con esa obligación cívica; también hay quienes desgraciadamente por su apatía, conformismo, desconocimiento de sus obligaciones o de plano ignorancia, no piensan ir a votar. De no cambiar su actitud tan negativa les causarán un grave daño al país e incluso a ellos mismos y a sus familias. Ojalá y reconsideren su postura. Vivir en un sistema democrático genera derechos, pero también obligaciones que todos debemos cumplir. Si no votan y las cosas siguen mal o empeoran, no tendrán después ningún derecho a quejarse.

Si bien hay quienes ya tienen definido su voto, existen otros más que con bastante prudencia analizan las opciones disponibles, para ver por cuál candidato o candidata votarán, confiando en que quienes ganen la contienda sean personas honradas y capaces que unan a los mexicanos para reconstruir entre todos el tejido social tan deteriorado por los enfrentamientos y descalificaciones que del diario escuchamos.

En necesario concientizarnos de que la única manera de salir adelante se logrará con el esfuerzo y participación de todos. Deberemos resolver en equipo los severos problemas que enfrenta México con unidad, esfuerzo y trabajo eficiente; para reducir las desigualdades, la violencia y la marginación que tanto nos afectan.

Si queremos conseguir esas metas requerimos de gobernantes prudentes, honrados y capaces que impulsen un mejor sistema de salud y una educación integral de calidad que nos haga ser más competitivos. Tenemos la obligación de ser eficientes para generar riqueza y ésta distribuida con justicia, pueda ayudar a elevar el nivel de vida de los desprotegidos.

Para alcanzar esta meta necesitamos autoridades que sean promotoras del desarrollo, la inversión y el empleo bien pagado. Es el empleo el único y mejor programa social que verdaderamente saca a la gente de la pobreza.

Todos los demás programas sociales solamente fomentan el clientelismo electoral y deterioran el espíritu de superación del ser humano, al dar dinero gratis a quienes pueden valerse por sí mismos.

A quienes por ignorancia piensan vender su voto, cambiándolo por dinero en efectivo, despensas, gorras, playeras o programas sociales hay que decirles con claridad que cada peso dilapidado en chucherías solo corrompe su propia dignidad y es un peso menos que se destina a salud, educación, seguridad, agua potable, drenaje, carreteras decentes, alumbrado suficiente y calles sin baches, entre otras mucha cosas.

Todavía es tiempo de que quienes pretendan venden su voto al mejor postor, reflexionen y sin dejarse coaccionar por nadie voten libremente por quienes consideren que harán un mejor papel como gobernantes, porque trabajarán con honradez, alteza de miras y visión de estado; no por quienes continúen por el camino fácil de prometer lo que bien saben no podrán cumplir y regalan cosas que al final del día pagamos los ciudadanos con nuestro propio dinero, sacrificando así las prioridades y además desfondando el erario.

Considero que es deber de todos los mexicanos de bien promover el voto responsable, serio, reflexivo y sobre todo libre; para que nadie se deje coaccionar y escoja según su criterio la opción que considere le dará mejores resultados a México.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.