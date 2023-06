Caso de jueza Angélica en Veracruz, refleja corrupción y fabricación de delitos en Fiscalía

Columna: Paulina Ríos

Lo ocurrido en Veracruz con la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, es una muestra de la descomposición en Veracruz y el abuso de autoridad con el que, el Gobernador Cuitláhuac García actúa haciendo uso de la fiscalía general del Estado para perseguir y acusar desde la ignorancia y la frustración.

Y es que Cuitláhuac, dicen, ya no sabe cómo justificar el pésimo desempeño de la Fiscalía del Estado y del secretario de Seguridad, quienes más allá de generar detenciones, ponerlos a disposición y presumir una medida cautelar de prisión preventiva, que no pasa de eso, porque dicha instancia no cuenta con la capacidad de demostrar la responsabilidad del imputado.

Es decir -nos explican nuestros amigos abogados- que la prisión preventiva que tanto presume Cuitláhuac, no son mas que una medida cautelar, que nada abonan a la justicia, pues mientras no existan sentencias, las victimas siguen sin justicia. Pero el tema va mas allá, pues no refieren que, normalmente la fiscalía, tras presumir la prisión preventiva automática echa al olvido los asunto y no ejerce su función de continuar investigando para demostrar la culpabilidad, motivo por el cual, éstos suelen salir en libertad.

Es decir, a los veracruzanos les venden espejitos, engañándoles que una medida cautelar es justicia y que la Fiscalía tiene un gran desempeño, cuando es todo lo contrario, pues es cuando se determina la medida cautelar de la prisión preventiva, cuando dicha instancia tiene que trabajar, hacer su función, investigar y demostrar la responsabilidad de los imputados, de los contrario, solo habrá en las cárceles, presuntos culpables y victimas sin justicia, mientras los verdaderos culpables podrían estar en libertad.

Pero queda claro que, a Cuitláhuac, su Fiscal y su secretario de Seguridad, no les interesa más que simular, engañando a la sociedad civil. El caso de la Juez Angélica es emblemático, pues es así como actúa su gobierno constantemente, con un abuso de autoridad total y un desprecio muy marcado no solo por las leyes, sino por los procesos para lograr justicia.

Resulta que la juez veracruzana, actuó apegada a derecho, tras acatar la resolución de un amparo que determinaba la liberación de un detenido que se encontraba en medida cautelar de prisión preventiva, de no haberlo atendido así, la jueza hubiese incurrido en un delito federal por desacato, pero resulta que la señora presidenta del Poder Judicial Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se enojó, porque la juez no le pidió permiso para atender el amparo.

Pero nos cuentan que el enojo de la señora presidenta Aurelia se agravó cuando el gobernador le llamo a los gritos diciéndole que, porque no le habían pedido permiso a él, por lo que ordeno a la "autónoma" presidenta a citar a la jueza en la sede del Poder Judicial a cierta hora para planear su detención a modo de berrinche por liberal al presunto generador de violencia según la fiscal. Así fue, se le cito y cuando la jueza se trasladaba a la cita, fue detenida por elementos de la secretaria de Seguridad Publica con lujo de violencia según su decir.

Afortunadamente la hija de la juez actuó de manera rápida y denuncio que cuando supo que su mama había sido detenida, acudió a los separos de la SSP y se le negó el hecho, luego tras intentar denunciar su desaparición, fue que se le informo que se encontraba detenida, donde logro verla unos minutos y su mama le informó que la había obligado a disparar un arma de fuego y le habían sembrado droga, buscando con ello llevarla a prisión.

Habían trascurrido más de 24 horas de su detención e ilegalmente la Fiscalía no la había puesto a disposición de un juez o jueza de control. Cuando la prensa pregunto a Cuitláhuac que delito le imputaban a la Jueza para liberar una orden de aprensión en su contra, éste titubeaba, reconociendo no tenían alguna idea de cuál sería el delito que le imputaron, lo único que apenas lograba responder, era que ella como jueza se sabría defender, eso sí en todo momento desbordaba su furia reiterando en la ignorancia total que ésta había liberado a un delincuente y que ella tenia nexos con el presunto generador de violencia.

Finalmente, y tras 2 días de ser privada de su libertad, fue liberada por la fiscalía -quien nunca la presento a audiencia- pero no por decisión propia, sino porque de manera inmediata se le concedió la suspensión definitiva de un amparo que presento acusando estar privada de su libertad de manera ilegal, hechos que ponían en riesgo su vida. Finalmente, a la incompetente fiscalía no le quedo de otra que liberarla, pues el delito que le pretendían fabricar -como a muchos otros veracruzanos- quedo sin materia luego que la hija de la jueza se adelantara e informara sobre la fabricación de pruebas para llevarla a prisión.

Lo que Cuitláhuac no entiende, es que la corrupción e incompetencia esta en la Fiscalía, pero si estos hicieran bien su labor, no habría otorgamiento de de amparos y tampoco saldrían en libertad. Pero ésta instancia "autónoma" no puede sostener sus acusaciones y entonces fabrica delitos o mal informa asegurando que una medida cautelar de prisión preventiva es prácticamente una sentencia. ¡terrible lo que ocurre en Veracruz!.

