´Cambio en el guión azteca´

Tiempos reglamentarios

Si bien los directores técnicos de futbol no portan una varita mágica cada vez que asumen el mando de un equipo, pareciera que Jaime Lozano sí lo tenía al momento de tomar el equipo nacional mexicano.

Entonces quiere decir que Diego Cocca fue "reventado" por sus dirigidos, es decir, un entrenador que nos había mostrado buenas cosas en el torneo de casa, pero que como entrenador nacional, aunque en selecciones menores, Lozano le llevaba ventaja.

Jaime Lozano ya ganó bronce en unos Juegos Olímpicos, algo que no cualquiera, claro, puede ser que tras el oro obtenido por Luis Fernando Tena, los demás metales podrían no ser suficientes, pero hay que estar ahí y ganarlos.

Ante Honduras mucho se cuestionó que México enfrentó a un equipo muy limitado, pero es cierto, como decía mi abuelo, antes 'hasta estos partidos se perdían".

El resto que la Copa Oro, si es que la inercia se mantiene así, México no tendrá problemas para avanzar la ronda de grupos, pero lo mejor sería después, justo donde podemos ver el real alcance de Lozano como director técnico.

Primer tiempo extra

Este lunes en un hecho inusual, atletas se manifestaron en el palacio del ayuntamiento de Boca del Río para inconformarse porque en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez van a cambiar el pasto natural por sintético, superficie que les limita de poder llevar a cabo las llamadas pruebas de campo.

De hecho, esta sería la primera ocasión que escuchamos una queja en contra de la administración Juan Manuel de Unánue, ya que hasta este momento la gestión de Manuel López Mondragón como encargado del deporte había sido digamos que limpia.

Sin embargo, siempre será importante escuchar la voz del pueblo o de las mayorías y analizar que las obras que se llevan a cabo sean para beneficiar al colectivo y no a una minoría.

De hecho poco se anticipó acerca de este proyecto, porque cuando nos dimos cuenta ya lo estaban ejecutando.

Es cierto, este es el espacio que los atletas de la conurbación han elegido para entrenar, ya que si bien la otra pista cercana es la de Educación Física, tiene muchas limitantes para su ingreso porque pertenece a la Universidad Veracruzana.

Es un hecho que el mantenimiento de una cancha sintética es mil veces menor que la de pasto natural, pero aquí hay que analizar el costo beneficio no solo del número de deportistas que están perjudicando o los que se están beneficiando, sino también el costo político que puede tener implicaciones directas.

Habría que ver quién lo sugirió, bajo qué argumentos, enumerar lo positivo, pero sobre todo ponderar lo negativo y, en la medida de lo posible, enmendar el camino o darle una solución.

Queremos pensar que el pasto sintético es para promocionar el futbol profesional alentado por empresarios que han establecido alianzas con el ayuntamiento de Boca del Río, lo cual es válido, entonces en este mismo sentido también es válido pensar que esta misma iniciativa privada podría retribuir habilitando un espacio donde el atletismo se siga llevando a cabo sin mayores complicaciones.

Segundo tiempo extra

Juego limpio se vivió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador en el tiro deportivo, cuando México hizo el 1-2-3 y que por reglamento ningún país podría ganar tres metales en una sola disciplina, así que el bronce fue entregado a Cuba.

La cubana Laina Pérez le dijo a la mexicana Cervantes: "el que hizo el reglamento no fue atleta o si lo fue se le olvidó enseguida, porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país de la dos anteriores, no se la pueda llevar a su casa, y realmente no tiene ninguna justificación creo que es absurdo y no se en que tiempos anteriores pasaba eso, pero bueno la medalla no es mía, la medalla es de ella, así que tú tranquila".

Por cierto, a Ana Guevara igual se le olvidó que los Juegos Centroamericanos son tan importantes que las Olimpiadas, porque se trata del arranque del ciclo olímpico que todo atleta debe cumplir.

Ahora resulta que son de "relleno".

