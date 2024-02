Café Jarocho

Febrero 25, 2024, 07:00 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Febrero 25, 2024, 07:00 a.m.

Otra del Poder Judicial

La desaparición de cinco campesinos de Actopan que acudieron a una audiencia judicial en el puerto de Veracruz el 15 de febrero pasado es escandalosa, porque lo último que se supo de ellos fue que estaban en un recinto a cargo de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial del Estado.

Es más, uno de los vehículos en los que llegaron a esa audiencia se encontraba todavía estacionado en el Centro Integral de Justicia de la colonia Playa Linda, ubicado sobre la avenida Fidel Velázquez, y la presencia del auto pasó desapercibida para las autoridades que administran el inmueble.

Pero hay otro dato que llama la atención, que hasta ahora no se ha ventilado y debería poner la lupa sobre el Poder Judicial del Estado de Veracruz y el desempeño de sus jueces.

Resulta que un juez de control vinculó a proceso por el delito de despojo a los cinco desaparecidos sin estar ellos presentes, lo que es claramente un error, descuido, desconocimiento de su parte o un acto de corrupción disfrazado de omisión.

Según la cronología oficial, el día que desaparecieron (15 de febrero de 2024) acudieron a los juzgados del Centro Integral de Justicia en la colonia Playa Linda, para presentarse en una audiencia en calidad de imputados por el delito de despojo, del que son acusados por un hombre identificado como Néstor N.

Según fuentes ministeriales, en la recta final de la audiencia el juez de control mandó a receso, los campesinos habrían salido de la sala y ya no regresaron para la conclusión de la audiencia, en la que se daría a conocer el fallo del juez para este caso.

A pesar de que los cinco campesinos ya no se presentaron, el juez de control siguió la audiencia y decidió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de ellos, en lugar de girar órdenes de presentación para que fueran ubicados y llevados por la fuerza a la sala de juicios orales.

Luego de que la familia no tuvo conocimiento del paradero de los campesinos acudió al Centro Integral de Justicia de Playa Linda para preguntar y no se les informó que sus familiares ya no se presentaron a la audiencia. Fue el defensor público que se les asignó por oficio el que les avisó que habían sido vinculados a proceso, cuando ya estaban desaparecidos.

En tanto se llevan a cabo las investigaciones para su búsqueda, el juez encargado del caso debería ser investigado para que aclare por qué dictó auto de vinculación a proceso a cinco desaparecidos, ser sancionado si se comprueba un mal ejercicio de su función y revisar los casos que han pasado en sus manos.

Lo brabucón no le queda a Pepe

En el bunker de Pepe Yunes se dieron cuenta que lo suyo no es ser brabucón y eso de hablar mal de los contrincantes políticos no se le da.

Es más, quedó muy mal parado después de lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema del agua que sería enviada de Veracruz a otros estados con problemas de sequía, no porque tenga o no razón, sino porque AMLO tiene un índice de aceptación como nunca lo había tenido un presidente.

Mala jugada la de Pepe la de pretender atacar al presidente para posicionarse. El priista se ha distinguido por hacer una campaña limpia siempre que va por un cargo de elección popular y con el kilometraje que tiene recorrido es muy notorio que la fórmula de ser un candidato de propuesta le funciona y no tiene por qué cambiarla.

El papel de iniciar la guerra sucia quedará en manos de los Yunes del Estero. Apenas el jueves pasado se sentó con el patriarca Miguel Ángel Yunes Linares, quien ungido como candidato suplente al Senado en la primera fórmula por la alianza del PRIAN busca a toda costa tener fuero.

El exgobernador será quien asumirá ese papel de ir contra todos y desatar la guerra sucia junto con su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en contra de sus contrincantes políticos, como es su estilo.

Será duro porque enfrente no tienen a un flan, como ocurrió cuando se lanzaron contra Javier Duarte y su gabinete en las elecciones del 2016. Tendrán a Manuel Huerta, candidato al Senado de la República, quien tiene calidad moral para plantarse de frente y revirar todo lo que busque empañar la campaña de Morena.

