Café Jarocho

Donde manda capitán

Nos cuentan que Ángel Carrizales, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) se ha convertido en un cero a la izquierda desde la incorporación de Ana Desirée Gilabert Viades, como subprocuradora de Protección y Supervisión Ambiental.

Desde que la funcionaría se incorporó a la dependencia se ha encargado de hacer una limpia sin importar si el personal que presta servicios es o no útil en la dependencia, lo que ha derivado en serios problemas con el sindicato de la PMA, pues mientras la idea de Ángel Carrizales era revisar los perfiles técnicos que venían funcionando para reducir la curva de aprendizaje y aprovechar la experiencia de quienes podían aportar algo, la funcionaría llegó a imponer y pedir posiciones para sus allegados que la acompañado en su anterior encargó como gerente de protección ambiental en Pemex.

Pero el poder que tiene la subprocuradora no es casualidad, ya que se menciona que el plan inicial era que ella aterrizara en la dependencia como titular de la PMA, ya que es cercana a la gobernadora Rocío Nahle, pero en el camino se atravesaron pendientes que tenía que cerrar en la paraestatal. Así las cosas, con Ángel Carrizales no aplica esa de donde manda capitán, no gobierna marinero.

Silencio conveniente

Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, sigue guardando silencio luego de que la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, dio el manotazo para anunciar que no se permitiría la postulación de candidatos que fueran familiares de los actuales alcaldes en funciones en el estado de Veracruz.

Según el senador Manuel Huerta, serían al menos 100 casos en los que morenistas quería heredar el cargo, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en su discurso en contra del nepotismo, enviando incluso una iniciativa de reforma para que familiares de presidentes municipales, gobernadores y presidentes no heredaran el cargo.

Aun así hubo quienes veían todavía cercana la posibilidad de ser candidatos, debido a que la Ley antinepotismo no aplicaría hasta el 2027 o hasta el 2030.

Pero Luisa María Alcalde se adelantó a decir que en un acto de congruencia con la presidenta Claudia Sheinbaum esto iba aplicar desde este año en Veracruz y Durango, en donde habrá elecciones locales. Y se esperaba que en tierras jarochas, la líder nacional del movimiento fuera secundada por el dirigente estatal.

Dicen algunos morenistas, que Esteban Ramírez ya había prometido y hasta repartido candidaturas sin importar que fueran familiares de alcaldes en funciones los aspirantes y, ni modo, les va quedar mal y de ahí el hecho de que mejor haya guardado silencio.