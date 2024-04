No se salva ni el santo

La delincuencia ya alcanzó al ámbito religioso. Primero con el asalto a algunos sacerdotes de la región de Veracruz, y ahora con el robo de la figura del Santo Patrono de los veracruzanos.

Pescadores se llevaron la sorpresa hace mes y medio al no ver la figura de San Sebastián, misma que resguarda el muelle donde hacen sus labores.

La figura no representa ningún valor comercial para los amantes de lo ajeno, por lo que no se entiende las razones que la o las personas hayan tomado la decisión de robársela.

Ahora los trabajadores del mar buscarán otra figura de San Sebastián, pero es inadmisible hasta donde llega la inseguridad, al punto de profanar una figura santa.

Pepe Yunes a la yugular

Las próximas elecciones en Veracruz están marcadas por un clima de tensión y desconfianza. José Yunes Zorrilla, candidato a gobernador por Fuerza y Corazón por Veracruz, ha levantado acusaciones serias contra el partido Morena, señalando intentos de fraude electoral y desvío de recursos en Veracruz para favorecer a su contrincante.

Estas acusaciones no solo reflejan la polarización política que vive el estado, sino que también ponen en entredicho la integridad del proceso electoral. Es fundamental que las autoridades electorales actúen con transparencia y diligencia para garantizar que las elecciones se lleven a cabo de manera justa y equitativa.

Las acusaciones de Yunes Zorrilla ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y asegurar que los procesos electorales se desarrollen con la máxima legalidad y transparencia. La confianza en el sistema electoral es esencial para mantener la estabilidad y la paz social en Veracruz.

Es imperativo que todas las partes involucradas en el proceso electoral actúen con responsabilidad y respeto hacia la voluntad popular. La democracia se fundamenta en el respeto a las reglas del juego y en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

¿Solo creen en las redes?

Entre algunos segmentos de la comunicación hay inquietud y hasta inconformidad porque a diferencia del pasado no tan lejano, los candidatos a cargos de elección popular ya casi no contratan publicidad para sus campañas políticas, no para los medios tradicionales.

Pero tampoco parece interesarles mucho anunciarse en las redes de los medios que migraron a esa alternativa, puesto que ellos tienen las propias y a eso le apuestan.

Moraleja: mirar hacia otras opciones, porque quienes se sienten perdedores no echarán el poco dinero en saco roto; y quienes se suponen virtuales ganadores pensarán que no necesitan de los medios de comunicación y le apostarán a sus redes y en vez de gastar dinero ahí, lo destinarán a ese rubro. O a otros.

Cosas de la modernidad y de la tecnología, para bien, para mal o para peor...

Vaya usted a saber.