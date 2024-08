Nació en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, José Alfredo Jiménez, cantautor mexicano y autor de temas tan representativos de la música ranchera y el mariachi como NO ME AMENACES, y que en su letra dice; "Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido", y que bien cabe con el final del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.

Los gobernadores de Veracruz en cada uno de sus informes de labores, reunían de entrada a su gabinete legal y personalidades de la vida del estado y nacional, pero igual el Presidente de la República en turno, enviaba de representante al menos a un Secretario de Estado, ahora no resultó así, lo que llama mucho la atención y algo quiere decir en el diccionario político.

Imagino que incluso la próxima celebración de la independencia de México (la noche el 15 de Septiembre), desde el Balcón del Palacio de Gobierno en Xalapa, la convocatoria resultara con una menor luminosidad no por falta de adornos de la época o de música y comida con bebida regionales sino por qué el calor político, social y ciudadano será muy diferente a los primeros cinco gritos del sexenio.

Y es que los gobernadores de Veracruz - unos más que otros - han tenido grandes capacidades y talentos que les hace seguir vigentes en la acción pública, política y privada, antes, durante y después de la transición del periodo que les corresponde, y seguramente con condiciones diferentes de responsabilidad en la calificación ciudadana.

No es fácil ni existe termómetro más que el social, para medir la actuación de un Gobernador o Gobernadores, pues llegaron todos bajo circunstancias muy diferentes, pero en términos de conceptualizar su mandato a través de la influencia ejercida, solo la historia nos podrá decir qué calificación alcanzara el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, y en donde su gabinete igualmente será medido, y "el 6to. Informe de Resultados en su formato lo ha dejado ver y sentir".

Y es que en ese sentido, nuestra historia nos muestra que hemos tenido Gobernadores con una influencia no sólo dentro de la entidad y en las estructuras de mando público y privado, sino también más allá del territorio que les fue designado.

Los indicadores del poder de los gobernadores de Veracruz son de un alto calibre, pues en sus periodos - sexenal o menores - dado que aun cuando dejan el poder, muchos de sus amigos y cercanos colaboradores como ellos mismos, están vigentes en el acontecer incluso a pesar de ya varios años de su mandato.

En ese sentido y en la realidad, quienes continúan vigentes, y otros aunque poco visibles igual continúan en acción desde las trincheras que ocupan, pues igualmente inciden en la vida estatal, regional y nacional, no en escalas mayúsculas, pero si en otros pisos de decisiones, en base a sus influencias.

DE SOBREMESA

De por si a partir del 2 de junio y sobre todo ahora con el informe de Cuitláhuac García Jiménez, el escenario para Rocío Nahle tiene un mayor espacio de movilidad y gestión, pues la debilidad del sexenio por concluir aumentará de manera natural.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Al cierre de todo sexenio suelen aparecer los calificativos por la identificación de colaboradores a los mandatarios en Veracruz. Ahora, han nacido los llamados y denominados; Cuitláhuistas.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Cuando las luces del escenario se empiezan a apagar, el calor resulta escaso y la frialdad se hace presente, en el universo teatral de la política.

La canción "My Way" o "A mi manera", adaptada al inglés por Paul Anka e interpretada en los Estados Unidos, México y todo el mundo, nos recuerda en una de sus partes que "el final se acerca ya lo esperaré serenamente..."

¡ ES CUANTO !

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL

enriquezambell@gmail.com

enamjl62@gmail.com