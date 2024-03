¿Quién resuelve el problema del agua en Xalapa?

Marzo 19, 2024, 07:09 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Marzo 19, 2024, 07:09 a.m.

Partiendo de la premisa de que en Xalapa se agrava la cantidad de agua disponible para toda la población, y la poca cantidad de agua existente, es todo lo que hay; no vamos a tener más. ¿Y por qué se han dotado miles de tomas al municipio de Emiliano Zapata por autoridades de CMAS de recientes administraciones y que sólo restan al suministro del vital líquido a cientos y miles de xalapeños?

Esta realidad lleva a que sólo con voluntad y viables proyectos se resolverá este problema del agua y saneamiento. Y si es un derecho humano -accesar al agua- también es una realidad que esto lo debe corresponder y resolver por el alcalde del vecino municipio, no al de Xalapa.

La CMAS vende un servicio básico para la población y por encima de la luz y el drenaje, sin que estos sean de una menor importancia.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS XALAPA) no se está fortaleciendo, más bien está mal administrando un problema -paciente- y al que pudiendo atender bien y dejarlo mejor para no sólo ir sobre sólo llevándolo, cuando termine esta administración lo dejarán con suero, intubado o sepultado.

Y es que la CMAS atiende igual a Banderilla como a San Andrés Tlalnehuayocan, Coatepec -en menor cantidad- y sobre todo a Emiliano Zapata en la frontera con Xalapa; Bugambilias y otros más de 20 fraccionamientos y sin omitir El Terranova - de casi 6,200 viviendas y amplio entorno comercial - nos lleva a entender que el asunto es metropolitano y pocos o nadie de los muchos actores que desde el sector gobierno y con autoridad, nos dice cómo resolver el problema.

El asunto del agua en Xalapa, así como el transporte, la movilidad, la seguridad, entre otros, es una tarea obligada que demanda la máxima atención, partiendo de la voluntad para resolver no sólo administrar con el discurso.

Emiliano Zapata, requiere quizá de un organismo operador del agua y sino puede, CAEV debe atenderle, pero no restarle ese servicio a CMAS Xalapa.

Reuniones y pláticas de todas las autoridades en la metropolí de Xalapa, no deben quedar en la intención sino sumarle voluntad y esfuerzos, pues no cruzar de la etapa de conversaciones, no es lo que se necesita.

Entre las tomas clandestinas de agua en un 20% , la eficiencia física de agua de un 60% más las fugas, el 40% de agua pérdida, sin la existencia de un programa confiable y medible que muestre reportes del caudal que se pierde, el año no pinta de lo mejor en materia de agua en la capital del estado.

El incremento del tandeo para el suministro de agua, más allá de la época de estiaje, tandeo que ya es permanente, no un asunto menor.

