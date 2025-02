¿Nepotismo en el proceso electoral municipal 2025?

El Código Penal Federal, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen la figura del "NEPOTISMO" y líneas de sanción.

Dicho de una manera coloquial, este concepto legal; Nepotismo, es cuando un servidor público trata de maniobrar en favor de familiares desde su punto de referencia como servidor público, y está prohibido por las normas arriba citadas.

Verbigracia, el artículo 220 del Código Penal Federal establece como abuso de autoridad el hecho que un servidor público beneficie a un familiar. Y en ese mismo sentido la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 58 dice que una persona servidora pública incurre en conflicto de interés si actúa en favor de un familiar.

Ahora bien, el nepotismo se configura cuando un servidor público: nombra a un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad; postula a un familiar hasta el segundo grado de afinidad; contrata a un familiar hasta el primer grado civil; o contrata a un familiar con quien esté ligado por matrimonio o unión permanente.

Semanas atrás la Presidenta Claudia Sheinbaum habló de proponer alguna reforma en contra del nepotismo en las candidaturas y la reelección inmediata para todos los niveles de gobierno, y con vigencia después del año 2030 e incluso, advirtió que habrá de presentar una más sobre la figura de legisladores plurinominales para su desaparición, todo esto en el marco de la iniciativa de reforma electoral, y para que sea aprobada en el siguiente periodo de sesiones del Congreso de la Unión, "pero no sería vigente hasta dentro de unos años".

La Presidenta en una mañanera del pueblo, desde Acapulco Guerrero, igualmente precisó: "se pretende que ninguno de los familiares directos de todos los gobernadores, legisladores o alcaldes se puedan postular como posibles sucesores inmediatos", y aprovechó advertir que se buscará disminuir los recursos a los partidos políticos, en busca de seguir por la ruta de la democratización del país.

En su momento el Presidente López Obrador dijo ante miembros del PES que serviría "para promover todo un paradigma moral del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria" aquella idea a través de un decálogo llamado "Cartilla Moral", con el solo objetivo de "moralizar la vida pública de México".

Don Andrés Manuel dijo en 2018 que se debía de fortalecer los valores culturales, morales, espirituales; no sólo lograr el bienestar material a través de programas sociales, "sino también el bienestar del alma". Y eso estaría siendo una línea de conducta que los pretendientes para promover familiares a los puestos de elección popular, no deberían dejar de observar y atender, y aquí no solo a considerarse por un partido sino por todos.

Así pues, este 2025 en Veracruz se irá midiendo como se encaminan los enfoques desde la legalidad y valores éticos así como, morales a partir de la posición del poder en torno a las candidaturas por espacios en los 212 ayuntamientos, entre lagunas legales y ligeros principios de respeto a las directrices de la Presidenta Claudia Sheinbaum, frente al devenir desde ahora mismo.

DE SOBREMESA

En vísperas del 108 aniversario de la Constitución Política de México (1917 - 2025), parece que el NEPOTISMO en términos de promoción de aspirantes y suspirantes a puestos de elección popular municipal entre familiares cercanos en busca de aparecer en la boleta del próximo 1o. de junio no les inhibe y menos lleva a detener la movilidad en sus precampañas, salvo que desde la gobernabilidad les hagan saber que no deben seguir por ese camino.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Es de suponer que desde el acto de gobierno que este año encabezará la Presidente Claudia Sheinbaum ante todos los gobernadores, senadores de la república, diputados federales, los poderes de la unión y servidores públicos de los 3 niveles de gobierno e invitados especiales, aproveche pronunciar líneas tendientes a los nuevos termómetros de medición y control de la legalidad en términos de abatir y desaparecer el nepotismo.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Veremos pues quién o quiénes en las municipalidades veracruzanas siguen con el intento y consuman dejar a su esposa, esposo, hermana, hermano o similar pariente como candidata o candidato a partir de los comicios por venir.

Dirían los tratadistas del derecho civil y privado, más allá de los contratos suelen haber vicios ocultos y visibles también.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

"Coaliciones Flexibles", nuevo término que parece querer agregarse por el PAN en Veracruz al Diccionario de la política.

Diría en una mesa de café quien fuera Titular de la Secretaria de Gobierno a principios de la década de los 90´s: esas son "jaladas".

Y es que en política se dialoga y se llega acuerdos serios, no flexibles por atenderse la doble "C" de los Cuates y las Cuotas.

Hablar de cosas serias de caballeros, no causan risa, y esto de las llamadas Coaliciones Flexibles es claro que se buscaría apoyar una minoría social, en fin, nunca falta el pelotón chiflado en estos tiempos.

¡ES CUANTO!

