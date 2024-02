Fiebre de cambios por renuncias y licencias

Febrero 29, 2024, 07:09 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Febrero 29, 2024, 07:09 a.m.

"Si está trabajando bien para qué lo quitas y si está trabajando mal para qué lo promueves", decía Don Jesús Reyes Heroles.

La calentura política - entre los temores y la fiebre electoral - ya se han ido moviendo de puestos algunos servidores públicos de la estructura del gobierno del estado en Veracruz, incluyendo ediles,- en particular alcaldes,- y en las mismas condiciones van en camino Diputados Locales y uno que otro funcionario del H. Congreso y hasta miembros de organismos autónomos andan como pepita en comal.

Los candidatos y candidatas al venidero Poder Legislativo, y en especial las piezas claves en la óptica y enfoque de Rocio Nahle desde Morena para relevar a Cuitláhuac no serán más que votadas con el visto bueno de la ex secretaria de energía, y no por el Ejecutivo saliente, dicho de otra forma; "pa qué tanto brinco de los actuales si el piso está tan parejo". Incluso, "el y los vetos" existen y cada día que se avance en la campaña, aumenta el número de vetados y, por ende, sin posibilidades de llegar a ser votados.

Y es que los cambios del tablero en el ajedrez de Cuitláhuac entre que se tardó o fueron lentos, en varios sectores muchos actores le fallaron a la confianza, y será insalvable resulten observados y con responsables, pues se volvió un secreto a voces el desorden en casi todos los niveles.

En busca de alguna candidatura para competir en las elecciones próximas, son varios integrantes del gobierno que buscarán dejar su cargo, pero se duda exista el aval de Rocio Nahle, y quienes lo consigan más les vale no quedar en el camino por que la voladora llegaria antes de que imaginan.

Es sabido que las diferencias de enfoque en Morena - por quienes son gobierno y los que buscan serlo en el próximo sexenio - se han llevado a las diferencias personales, y donde las intrigas están escalando a niveles quizá insospechados para perjudicar unos y otros al interior, de ahí el llamado a la unidad.

Y es que una muestra clara de convocar a la unidad es cuando no la hay ni existe en el tablero del diálogo interno.

En todos estos movimientos, los reemplazos tras la salida de políticos cercanos al gobernador Cuitláhuac habrán de cargar con todo en el presente cierre como en el devenir no lejano, y creo lo saben unos y otros, pues es muy evidente que los nervios están llevando a varios (as) a tener que acudir a tratamientos con médicos y especialistas, pues quizá olvidaron que todo inicio o principio también lleva a un final y no precisamente feliz.

DE SOBREMESA

Del gabinete que inició con el Ing. Cuitláhuac García Jiménez no todos están vigentes, menos aún que vayan a aparecer en la boleta para la venidera elección.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Mujeres y Hombres se fueron diluyendo entre las renuncias, remociones, enronques, y sus aspiraciones y suspiraciones para ocupar otro cargo, pero se olvidaron de una maxima en la política; "el poder dura cuando mucho seis años, y a veces hasta menos".

Tan Tan

¡ ES CUANTO !

