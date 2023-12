El papa Francisco busca atraer feligreses, pero sin confusión

Diciembre 20, 2023, 07:09 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Diciembre 20, 2023, 07:09 a.m.

El anuncio de hace unas horas por el Papa Francisco, autorizando bendiciones a parejas del mismo sexo, muestra que en forma inteligente y en medio de la modernidad busca atraer fieles a la Iglesia Católica y Romana.

Los observadores del mundo y quienes cubren la información desde la santa sede, coinciden que este lunes, el Papa Francisco, dio uno de los pasos más concretos en sus esfuerzos por hacer que la Iglesia sea más acogedora para los creyentes LGBTQ+, al autorizar a los sacerdotes del universo católico a que bendigan a las parejas del mismo sexo.

Y es que, el formal permiso que hizo en público el Santo Padre, marca una línea de cambio muy relevante para la doctrina de la Iglesia Católica y Romana, pues el pronunciamiento ha sido desde el mismo Vaticano.

Aún con la frontera limítrofe en el sentido que las bendiciones podrán realizarse siempre que no formen parte de rituales o liturgias regulares de la Iglesia, según un documento oficial de la Santa Sede y aprobado por el Papa.

En el 2021 se publicó en un fallo eclesiástico que en la Iglesia Católica se prohibía cualquier bendición, diciendo que Dios “no puede bendecir el pecado”. Y ahora, el Cardenal Víctor Manuel Fernández habla que “La gracia de Dios obra en la vida de aquellos que no se dicen justos pero que se reconocen humildemente pecadores, como todos los demás”.

El Sacerdote Jesuita James Martín, en línea para la acogida de los homosexuales, describió en “X” esta medida como un “gran paso adelante en el ministerio de la iglesia hacia las personas LGBTQ” y añade que se “Reconoce el profundo deseo de muchas parejas católicas del mismo sexo por la presencia de Dios en sus relaciones amorosas”.

En síntesis, esta apertura del Papa Francisco sin cambiar el centro de la doctrina vaticana, no es una línea pequeña o angosta, pues aunque no deja espacio para permitir de manera natural el matrimonio ni nada que parezca a una unión como el matrimonio, si debe reconocerse que contribuye a que los fieles comiencen a tener menos prejuicios y a mirar a este tipo de uniones de forma distinta y sin empujamiento social de cualquier tipo

DE SOBREMESA

Los modernistas y globales enfoques e intentos del papa para cambiar el enfoque de la Iglesia hacia los católicos LGBTQ+ hay testimonios que demuestran haber empezado en 2013, cuando, en respuesta a la pregunta de un periodista, dijo: “¿Quién soy yo para juzgar?”.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

La posición del Papa Francisco y la Iglesia Católica, no debe crear confusión alguna, y debe celebrarse la apertura y que al al final del día -me parece- busca evitar se aleje la población y comunidad LGBTQ+ en conjunto de la doctrina y fe vaticana, pues ni el Papa ni el comunicado de este lunes, dice o habla que se haya cambiado la oposición de la Iglesia al Matrimonio Homosexual.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT DIVORCIADO

