El mal estado carretero aumenta la inseguridad

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Marzo 20, 2024, 07:06 a.m.

Resulta lamentable y triste que por las carreteras de Veracruz transite la inseguridad ante el mal estado y abandono de la red y vías de comunicación federal y estatal.

Por un lado el Estado, a través de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), y por el otro, la Federación, mediante la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no mantienen en muy buenas condiciones la red carretera que les corresponde e incluso, tramos concesionados - estatal y federal - no gozan de una cabal salud de pavimentos asfálticos e hidráulicos, y eso lleva a preocupar más, pues lleva al incremento de la In Seguridad para todos.

La situación es grave dado que no parece importarles invertir en la conservación y mantenimiento carretero a pesar del incremento en peajes - en el caso de tramos concesionados - y ya ni se diga en la red libre.

Veracruz cuenta con una red carretera federal libre de peaje de 2,604 kms y 511 puentes. Y red alimentadora pavimentada de 7,514.1 kms., revestida de 15,101.3 kms., y terracería de 2,968.5 kms que suman poco más de 25,500 kms., y con 5 ejes troncales federales.

Y por donde se le busque, hay tramos - libre y de peaje - que son verdaderas trampas para todos los conductores, y que llevan a elevar el nivel de la In Seguridad en carreteras de la geografía veracruzana.

Las escasas obras carreteras en Veracruz y la disminución de cientos de millones de pesos al no invertir en la conservación y el mantenimiento, además de mostrar la falta de planeación y mala ejecución de los trabajos de infraestructura en ese rubro, es una forma de corrupción que está socavando la tranquilidad y seguridad social.

Las obras carreteras,-entre otras acciones,- no pueden estar en manos de "simples voluntarios y aprendices en la instituciones" y peor aún, en el armado de las políticas públicas en materia de la seguridad pública, y que es en donde está impactando el daño carretero de Veracruz y también el no aplicar recursos suficientes para mantener y conservar la red de comunicaciones.

DE SOBREMESA

El problema de la inseguridad pública en las carreteras de Veracruz se empezó a maximizar durante el presente sexenio. Y el no concatenar políticas públicas de ambos sectores - carretero y seguridad pública, pues hace no mucho tiempo la Policía Federal de Caminos estuvo sectorizada a la SCT, ahora SICT - y, creo, hubo mejores resultados.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

El accidente ocurrido hace unas horas en el Ingenio Azucarero Cuatotolapan, ubicado en Juan Díaz Covarrubias, Municipio de Hueyapan de Ocampo, en el sur de Veracruz, y donde unas válvulas provocaron fuga de vapor en una caldera de la factoría, no pasó a mayores en los primeros reportes que se han difundido, pero sí ha dejado además de alarma entre los trabajadores y la población, pues la zafra por molienda de caña de azúcar va a la mitad del período y los protocolos internos de protección civil deberán estar más alerta.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.

