El final se acerca ya, de organismos autónomos

«My Way» («A mi manera») es una canción muy popular adaptada al inglés por Paul Anka, en 1969. La original es una canción francesa de 1967 «Comme d’habitude», escrita por Claude François y Jacques Revaux. La letra en inglés fue reescrita, casi totalmente, por Paul Anka de la original, en francés. Y muchos cantantes más la han interpretado y hecho más famosa.

Y es que el final se acerca ya para algunos de los organismos autónomos en México y quizá en algunos estados de la república, y habrá que irlo esperando serenamente, y es que los diputados y senadores del País y los congresos locales poco o nada parece podrán o quieren hacer para impedirlo.

Los contrapesos al Poder Ejecutivo y el régimen visto como Gobierno, parece no importarle que los organismos autónomos nacieran por el empujamiento de la sociedad y sobre todo de la mano de la izquierda seria y organizada.

No hay duda que los entes autónomos en su conjunto existen como resultado de un proceso de acción y presión social nada corto, que ha llevado a los gobiernos en México,- y en distintos momentos,- como en los Estados del País a crearlos incluso con severas dificultades.

El nacimiento de todos los organismos autónomos, constitucionalmente, han resultado un verdadero contrapeso a las instituciones del gobierno y sobre todo a quien encabeza el Poder Ejecutivo en su oportunidad en ambas esferas: federal y estatal.

Con el paso del tiempo han aumentado su consolidación y perfeccionamiento al grado de sostener una relación cordial y sin caer en el sometimiento aunque la frontera todavía es muy delgada, lo que obliga a tener una comunicación fluida, objetiva y respetuosa que no aboné a la desinformación, pues al final del día, ambos polos son frente a la comunidad; gobierno y de quienes como población siempre esperamos los mejores resultados.

Hay que decir también que el papel de los órganos autónomos lleva a suponer una plena imparcialidad en torno a las decisiones del gobierno, y mucho más en áreas sensibles como puede ser la Seguridad Pública, la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia entre otros frentes, ahí está el INE que hasta marchas provoco.

Y es que hace unas horas volvió a arremeter contra los Autónomos el Presidente Don Andrés Manuel López Obrador, al señalar que, antes de que concluya su gobierno, enviará una reforma administrativa para desaparecer entes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La época de revisión del PEF y de lo que será el Paquete Económico 2024 eleva la posibilidad de acercamiento entre Poder Ejecutivo y órganos autónomos en concatenación con el Poder Legislativo que permita aceitar financieramente su maquinaria para que tengan mayores y mejores herramientas de actuación, y así poder cumplir la responsabilidad para la que fueron creados, pero NO intentar desaparecerles.

Y es aquí en donde los legisladores de todo en H. Congreso de la Unión habrán de estar muy atentos; salvo que no quieran, les presionen o NO sepan lo relevante que significa la existencia de contrapesos a través de los autónomos.

DE SOBREMESA

Los organismos autónomos enfrentan algunas circunstancias de consolidación como contrapeso al poder del Ejecutivo para no subordinársele, tarea no menor, pero que a decir de juristas y expertos en la ciencia política, vienen recomendando armonizar la relación entre las partes, más no acabar con ellos.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Ojalá que en Veracruz no vaya a quererse hacer o intentar lo mismo, muy a pesar de la época de claroscuros entre la relación de Poderes y los órganos autónomos. Y es que en unas semanas, en enero del 2024 habrán de comparecer ante el Congreso del Estado, los titulares de los órganos autónomos ante las comisiones legislativas permanentes correspondientes.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT DIVORCIADO

Los cambios en la administración pública se hacen para mejorar y tratar de ser mejores. Así pues, el movimiento en la Contraloría General del Estado de Veracruz hace unas horas, ante la llegada de Miguel Angel Olivares Martínez en lugar de Mercedes Santoyo Domínguez, por acuerdo del Gobernador, supondría que todos los titulares de despacho, sus jefes de unidades administrativas y hasta los contralores internos en las dependencias y entidades públicas, entre otros servidores públicos, quizá no pasen unas felices fiestas de navidad y año nuevo, así que no se hagan rosca ni de reyes.

