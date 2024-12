El diálogo parlamentario, político y administrativo

Las diferencias de enfoque político no deben confundirse con las diferencias personales.

"No confundir el amor con las ganas de ir al baño", siempre evita errores de cálculo, y en lo político con mayor razón.

En las recientes horas se han venido ventilando líneas de expresión que no deberían resultar un problema entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, ante supuestas irregularidades en la Cámara alta, y en medio de un aparente diálogo entre sordos de los líderes de Morena en ambos pisos del Poder Legislativo; Don Adán Augusto López y Don Ricardo Monreal.

Y es que se ha venido diciendo que el diputado aseguró que Adán Augusto estaba enterado de la cantidad de dinero que se le otorgaría al Senado incluso antes de que se aprobara el presupuesto de egresos 2025.

Por lo anterior, Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena y Presidente de la (JUCOPO) Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados respondió por la tarde del pasado viernes, a los señalamientos realizados en su contra en la tribuna del Senado de la República por el líder de la bancada morenista y Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Adán Augusto López, o sea su homólogo parlamentario,- y quien dijo que se presentarán denuncias penales y administrativas en su contra ante la (ASF) Auditoría Superior de la Federación por irregularidades en contratos que ascienden a un monto de 150 millones de pesos.

Y es que se sabe, en el anteproyecto de presupuesto, del Poder Ejecutivo, a través de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), y su titular Rogelio Ramírez de la O., habría planteado un presupuesto para el Senado de 5 mil 207 millones de pesos; sin embargo, en el presupuesto aprobado resultó con un recorte a la previsión original de 123 millones de pesos.

Esto, pudo haber llevado al Senador de la República Adán Augusto, a expresar: “Desde luego que entiendo la preocupación de compañeras y compañeros que me han preguntado durante la tarde de ayer y el día de hoy - jueves y viernes anterior - que como es posible que podamos salir con este presupuesto que no nada más no aumentó, ni siquiera en términos de la inflación (4.76%), sino que sufrió una reducción”, palabras más o menos que el ex Secretario de Gobernación debió haber construido sin dejar de calcular que llevaría a reacciones políticas inmediatas con su homólogo legislativo Monreal.

Y pienso eso, al analizar el testimonio de sus palabras y en las que destacó que ese recorte a la Cámara de Senadores - cito - “nos obliga a revisar la aplicación del presupuesto”, pues, recordó el tabasqueño, existe un compromiso con los trabajadores de limpieza y mantenimiento, luego de que hace unos días se firmó un convenio para contratarlos y dar fin al vicio laboral que se conoce como el outsourcing - y que es un proceso de subcontratación de empresa como proveedora externa - o sea, que en resumen, un café después de una buena plática entre ambos políticos profesionales, estarían por cerrar de la mejor manera esta diferencia que resultó un escándalo mediático en los medios y redes, que no debe escalar para beneficio de todos.

"Así pues, cuando veas a los elefantes pelear, hay que hacerse a un lado", y eso sería lo mejor por parte de los demás senadores y diputados, y dejar que Adán Augusto y Monreal, se sienten y resuelva esta diferencia.

Hablando de mejores temas así como, de paisanos veracruzanos que mucho aportan a la población mexicana, Don Jesús Martínez Patiño y su familia, originarios de Papantla de Olarte, Ver., capital de la vainilla y cítricos, con un gran comercio ganadero desde la región del Totonacapan,- avecindados en la bella airosa,- son dueños de la Universidad del Fútbol y Club Pachuca y cuya institución deportiva está representando a México en la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar, y van jugar la final el próximo miércoles ante el Real Madrid de España, luego de vencer a un equipo de Brasil y otro de Egipto.

Así pues, ahora que se busca quien pueda promover el fútbol para tener como sede el estadio Pirata Fuente, no estaría mal que los interesados se acerquen al Club Pachuca, y quienes además de tener equipos en la Liga Mx en el máximo circuito igual los poseen en categorías de expansión y premier.

En unas horas arrancará la zafra en su ciclo 2024-2025 en todas las fábricas instaladas en Veracruz, y se espera que la época de lluvias, los caminos sacacosecha, la reparación de las factorías para estar en mejor estado, entre otros factores, no mermen el corte y calidad de caña así como, la producción de azúcar.

Y es que del norte al sur y en la zona centro Veracruzana la zafra lleva a una mejoría económica de más de un millón de personas y familias que viven de la industria azucarera.

Unos siembran caña, otros la cortan, algunos más cargan y transportan a los ingenios, los obreros y técnicos en las fábricas la procesan, vigilan y envasan para finalmente venderse, y donde se une en la cadena el sector gobierno mediante las Secretarías de Economía como eje del desarrollo de la industria, el agropecuario, hacienda y crédito público, las instituciones bancarias, y moviendo otros rubros comerciales y financieros de regiones veracruzanas como Córdoba, Fortín y Orizaba, Tres Valles, Carlos a Carrillo y Cosamaloapan,- en la Cuenca del Papaloapan,- Acayucan, Hueyapan de Ocampo y los Tuxtlas, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada, el Higo y Pánuco, en Coatepec, Xalapa y Misantla con Martínez de la Torre, regionalmente, cubriendo en términos reales más de cien municipios sea, más del 50 % del universo de los 212 ayuntamientos en el estado.

Chimeneas humeantes, produciendo oro blanco veracruzano; azúcar, se aprecian en la geografía estatal para cerrar el año y hasta abril, mayo o junio, Dios quiera.

Felicidades y Enhorabuena a la gran familia campesina y trabajadora en la industria de la caña y el azúcar.

Se espera que el Gobierno de Doña Rocío Nahle, a través de su equipo de trabajo y a quienes les corresponde de alguna manera según su tramo de control, le mantengan al tanto del acontecer estatal de la zafra, pues Veracruz tiene casi el 40% de los ingenios del país.

