Delgada línea entre la pre, inter y campañas

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Enero 23, 2024, 07:09 a.m.

En la recta final del año pasado el Consejo General del INE hizo modificaciones a las fechas de inicio y conclusión del periodo de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, las cuales quedaron del día 20 de noviembre al 18 de enero, y en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y se dijo que el acatamiento de la sentencia privilegiaba, por encima de todo, los derechos de los partidos políticos con un enfoque de equidad, y que la determinación del inicio y conclusión de las precampañas, considerando el límite máximo establecido en la Constitución y la Ley (60 días), maximizaba a partidos políticos y coaliciones, respetando el plazo para así determinar precandidatos (as).

Y ahora desde el 19 de enero al 29 de marzo, "será el periodo de inter campaña", durante el cual los partidos y precandidatos no pueden llevar a cabo eventos y actos públicos, y "evitar incurrir en posibles actos anticipados de campaña".

Es así que durante el periodo de inter campaña, las autoridades electorales (INE) deben recibir informes de ingresos y gastos de los precandidatos y realizar auditorías; y "desde el lado de aspirantes, el periodo permitirá unos días para reorganizar sus equipos al no tener actos que en apariencia sean públicos".

En términos prácticos la etapa de inter campaña tiene como propósito que al concluir las pre campañas, todas las reuniones públicas, asambleas, eventos y actividades similares, todos los aspirantes a una candidatura se dirijan tanto a sus afiliados y simpatizantes con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, y en esta fase del proceso NO se trata de un periodo para la competencia entre aspirantes, es más bien, un espacio para que los equipos de pre campaña y los partidos políticos que los postulan, resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de candidatos a elección popular.

"Dicho de otra forma, no se puede hacer propaganda proselitista, ni hacer llamados al voto e incluso, como ocurría en el periodo de precampañas que se llamaba a la militancia de los propios partidos a apoyar a una precandidatura, eso ya no puede ocurrir”, so pena de quedar fuera de la competencia.

“Lo que llevará a ver propaganda genérica de partidos políticos y el árbitro (INE), un reforzamiento en propaganda informativa, para que sepan, los tiempos para la credencialización, reimpresión u otro tema de naturaleza para el interés público en su conjunto”, y la población electora supone se respetará.

Veremos si Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez, hacen lo que quieran o se cuidan - entre lo que dicen y hacen - en busca de evitar caer en posibles actos anticipados de campaña y poner en riesgo sus registros.

Y al final de todo, el periodo de campaña formal es del viernes 1 de marzo al miércoles 29 de mayo, y la jornada electoral: el domingo 2 de junio venidero.

